Google, haber özetleme uygulaması Wavii'yi satın aldı. Alım haberiyle birlikte Wavii'nin vakit kaybetmeden kapatılacağı da açıklandı.





Alımla ilgili olarak konuşan Wavii CEO'su Adrian Aoun, uygulamanın vakit kaybetmeden kapatılacağını ve bugüne kadar ki çalışmalarının Google'a aktarılacağını belirtti. Google Reader'ın kapanmasıyla birlikte yaratacağı boşluğu Wavii'nin bilgi birikimiyle kapatması oldukça muhtemel görünen Google'ın bu konuda neler yapacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2013/04/26/wavii-confirms-google-buy-shuts-down-its-service-to-make-natural-language-products-for-the-search-giant/