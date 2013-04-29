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Google, haber özetleme uygulaması Wavii'yi satın aldı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, haber özetleme uygulaması Wavii'yi satın aldı
 
Google, haber özetleme uygulaması Wavii'yi satın aldı. Alım haberiyle birlikte Wavii'nin vakit kaybetmeden kapatılacağı da açıklandı.

Alımla ilgili olarak konuşan Wavii CEO'su Adrian Aoun, uygulamanın vakit kaybetmeden kapatılacağını ve bugüne kadar ki çalışmalarının Google'a aktarılacağını belirtti. Google Reader'ın kapanmasıyla birlikte yaratacağı boşluğu Wavii'nin bilgi birikimiyle kapatması oldukça muhtemel görünen Google'ın bu konuda neler yapacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2013/04/26/wavii-confirms-google-buy-shuts-down-its-service-to-make-natural-language-products-for-the-search-giant/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 6 yıl
"Özet geç" tarihe karışıyor :))
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balomer 6 yıl
o sonda ki ''İİ''ler niye öyle
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carter 6 yıl
Mavi'nin yan kuruluşu mudur nedir
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