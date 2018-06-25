Google hesap ayarlarının gizlilik ve güvenlik kontrolü seçenekleri genişletildi

Google, kullanıcı hesaplarındaki gizlilik ve güvenlik seçeneklerini artırdığını açıkladı. Facebook skandalından sonra kişisel mahremiyete daha fazla önem vermeye başlayan şirket, hesabınızda hangi bilgilerin kaydedildiğini daha açık bir şekilde göstermeye başladı.

Google kişisel verilerinize erişimi kolaylaştırıyor

Google profil sayfasına eklenen arama çubuğu, istediğiniz seçeneğe ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Eğer değiştirmeyi istediğiniz seçeneği bulamazsanız, bu sayfayı kullanarak Google tarafından destek alabilmeniz mümkün. Ayrıca hesabınızla ilgili en temel görevlerin nasıl yapılacağı yeni seçeneklere eklenmiş durumda.

Veri ve Kişiselleştirme sekmesi ile cihazınızın konumu, kayıtlı ses dosyalarınız, Google Assistant ile konuşmalarınız ve Youtube arama geçmişiniz gibi bir çok seçeneği kontrol edebiliyorsunuz. Google'ın ayrıca gizlilik ayarlarınıza genel bir bakış sağlayan ve seçeneklerin tam olarak ne işe yaradığını size bildiren yardımcı bir özellik sunmaya başladığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu güncelleme şimdilik Android cihazlarda aktif durumda ve yakında iOS cihazlara da gelmesi bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/330001-google-adds-more-privacy-and-security-controls-to-all-google-accounts/