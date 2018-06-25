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Google hesap ayarlarının gizlilik ve güvenlik kontrolü seçenekleri genişletildi

Arama devi Google, kullanıcı hesaplarının gizlilik ve güvenlik seçeneklerini genişlettiğini duyurdu. Artık kişisel mahremiyetinizle ilgili tüm seçenekleri yapılandırabileceksiniz.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, kullanıcı hesaplarındaki gizlilik ve güvenlik seçeneklerini artırdığını açıkladı. Facebook skandalından sonra kişisel mahremiyete daha fazla önem vermeye başlayan şirket, hesabınızda hangi bilgilerin kaydedildiğini daha açık bir şekilde göstermeye başladı.

Google kişisel verilerinize erişimi kolaylaştırıyor

Google profil sayfasına eklenen arama çubuğu, istediğiniz seçeneğe ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Eğer değiştirmeyi istediğiniz seçeneği bulamazsanız, bu sayfayı kullanarak Google tarafından destek alabilmeniz mümkün. Ayrıca hesabınızla ilgili en temel görevlerin nasıl yapılacağı yeni seçeneklere eklenmiş durumda.
Veri ve Kişiselleştirme sekmesi ile cihazınızın konumu, kayıtlı ses dosyalarınız, Google Assistant ile konuşmalarınız ve Youtube arama geçmişiniz gibi bir çok seçeneği kontrol edebiliyorsunuz. Google'ın ayrıca gizlilik ayarlarınıza genel bir bakış sağlayan ve seçeneklerin tam olarak ne işe yaradığını size bildiren yardımcı bir özellik sunmaya başladığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu güncelleme şimdilik Android cihazlarda aktif durumda ve yakında iOS cihazlara da gelmesi bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/330001-google-adds-more-privacy-and-security-controls-to-all-google-accounts/ Yorum Yaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Yine ne varsa Google'da var. Gmail konusunda biraz sıkıntılılardı ancak yavaş da olsa onu da geliştiriyorlar. Translate konusunda da eksikleri, onu da yapay zeka ile düzeltiyorlar. Adamlar eksik taraflarını biliyor ve düzeltiyor.
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