Google AI Studio mobile geliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ trendinin büyümesi en çok kodlama bilmeden uygulama geliştirmek isteyenlerin işine yaradı diyebiliriz. Bilgisayarda Claude Code ya da Google AI Studio gibi ortamlara girerek saatler içerisinde çalışan projeler üretebiliyorsunuz.

Google AI Studio mobil

Bu ilgiyi fark eden Google geçtiğimiz hafta herhangi bir kütüphane yüklemeye gerek kalmadan Google AI Studio ile yerleşik Jetpack Compose tabanlı uygulamalar geliştirilmesinin önünü açmıştı. Üstelik Google Play konsola da gönderebilme imkânı sunan Google şimdi bunu mobile taşıyor.

Google AI Studio resmi hesabı tarafından paylaşılan bilgilere göre kısa süre içerisinde hem Android hem de iOS platformlarında kolayca uygulama geliştirebileceksiniz. Bilgisayarda başladığınız bir projeye mobilde devam edebileceksiniz.

Bununla birlikte Apple bir süre önce kendi içerisinde uygulama geliştirebilmenizi sağlayan mobil vibecoding uygulamalarını engellemeye başlamıştı. Google AI Studio mobil uygulamasına nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

