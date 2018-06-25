Microsoft Edge'in Android sürümü 5 milyon indirme sayısına ulaştı

Microsoft'un mobil internet tarayıcısı Edge, Android platformunda yeni bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Uygulama geçtiğimiz Aralık ayında, Google Play Store’da 1 milyon indirme sayısına ulaşarak kendi adına bir rekor kırmıştı.

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Altı ay içinde atağa kalkan tarayıcı an itibariyle 5 milyon barajını aşmış durumda. Gidişat böyle devam ederse ve kullanıcılar Android cihazlarında Microsoft Edge'i kullanmayı sürdürürlerse tarayıcının yıl sonuna kadar 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşması sürpriz olmayacak.

Bilgisayarda devam et özelliği ile öne çıkıyor

Microsoft'un mobil tarayıcısı Windows 10 kullanıcıları için sürekli bir tarama deneyimi sunuyor. Bilgisayarda devam et özelliği sayesinde web içeriğini mobil cihazınızla bilgisayarınız arasında sorunsuz bir şekilde taşıyarak kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

QR kodu okuyucusu, sesli arama ve kullanıcıların tarama verileri kaydedilmeden gizli şekilde sörf yapabilmelerini sağlayan InPrivate moduna sahip. Tarayıcıyı henüz Android cihazınıza yükleyip denemediyseniz ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Edge ayrıca, sesli arama ve kullanıcıların tarama verileri kaydedilmeden gizli şekilde sörf yapabilmelerini sağlayanmoduna sahip. Tarayıcıyı henüz Android cihazınıza yükleyip denemediyseniz buraya tıklayarak Google Play Store üzerindenindirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx