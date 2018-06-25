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Microsoft Edge'in Android sürümü 5 milyon indirme sayısına ulaştı

Microsoft'un Edge tarayıcısı, Google Chrome'un hala gerisinde olsa da, Android cihazlardaki kullanıcı sayısını arttırıyor. Uygulama Google Play Store'da 5 milyon barajını aştı.
11 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil internet tarayıcısı Edge, Android platformunda yeni bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Uygulama geçtiğimiz Aralık ayında, Google Play Store’da 1 milyon indirme sayısına ulaşarak kendi adına bir rekor kırmıştı.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un Android Go'lu ilk telefonunun özellikleri sızdırıldı"
Altı ay içinde atağa kalkan tarayıcı an itibariyle 5 milyon barajını aşmış durumda. Gidişat böyle devam ederse ve kullanıcılar Android cihazlarında Microsoft Edge'i kullanmayı sürdürürlerse tarayıcının yıl sonuna kadar 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşması sürpriz olmayacak.

Bilgisayarda devam et özelliği ile öne çıkıyor

Microsoft'un mobil tarayıcısı Windows 10 kullanıcıları için sürekli bir tarama deneyimi sunuyor. Bilgisayarda devam et özelliği sayesinde web içeriğini mobil cihazınızla bilgisayarınız arasında sorunsuz bir şekilde taşıyarak kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Edge ayrıca QR kodu okuyucusu, sesli arama ve kullanıcıların tarama verileri kaydedilmeden gizli şekilde sörf yapabilmelerini sağlayan InPrivate moduna sahip. Tarayıcıyı henüz Android cihazınıza yükleyip denemediyseniz buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx Yorum Yaz
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Moving On 11 ay en beğenilen
Internet Explorer'ın biraz daha modern görüneni sadece maalesef, Chrome'a yaklaşamaz.
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DarkHellKnightX 11 ay
Android tarafında render için chrome ile aynı motoru kullanıyor zaten. Mağazaya ilk geldiğinden beridir kullanıyorum. Bilgisayardan devam et gibi özellikleri çok işime yarıyor.
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Moving On 11 ay en beğenilen
Internet Explorer'ın biraz daha modern görüneni sadece maalesef, Chrome'a yaklaşamaz.
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drkengin 11 ay
Vasat
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sdelta 11 ay
Mobil'de güzel, demenizi tavsiye ederim.
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darkaura 11 ay
microsoft edge, favori chrome indiricim :)
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