Gboard'da otomatik düzeltme hatalarını tespit etmek kolaylaşıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon klavyelerindeki otomatik düzeltme özelliği genellikle faydalı olsa da, bazen istenmeyen düzeltmeler yaparak sinir bozucu olabiliyor. Google'ın klavyesi Gboard da varsayılan olarak agresif bir otomatik düzeltme uyguluyor ve çoğu zaman istenmeyen kelimelerin yazılmasına sebep oluyor. Bu durumu kolayca fark edebilmeniz için Gboard artık otomatik olarak düzelttiği kelimeleri vurgulayacak ve dilerseniz üzerine dokunarak düzeltmeyi geri almanıza izin verecek.

Bir Discord kullanıcısı, Gboard’da yazı yazarken yeni bir bilgilendirme mesajı gördüğünü paylaştı. Cümlesini tamamladıktan sonra çıkan bu mesajda, “otomatik düzeltmeyi geri almak için vurgulanan metne dokunun” yazıyor. Vurgulanan kelimeye dokunduğunuzda, Gboard size önceki hali öneri olarak gösteriyor; isterseniz bu öneriyi seçip otomatik düzeltmeyi geri alabiliyorsunuz.

Bu yeni dokunarak geri alma özelliği için ayarlarda ayrı bir seçenek bulunmuyor, otomatik düzeltme ayarı açık olduğunda etkinleşiyor. Bu yöntem, mevcut “geri tuşuna basınca otomatik düzeltmeyi geri al” seçeneğinden daha pratik, çünkü bazen sadece boşluk düzeltmek isterken doğru bir kelimeyi de yanlışlıkla geri alabiliyordu. Ayrıca, yılın başında eklenen "geri al / ileri al" butonlarına kıyasla da daha kullanışlı, çünkü klavye araç çubuğunda yer kaplamıyor ve yazıyı bölmeden hatayı düzeltmenizi sağlıyor.

