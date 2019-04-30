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Google'ın dijital reklam gelirleri, beklenen seviyenin altında kaldı

Google'ın ana gelir kaynaklarından biri olan reklam gelirlerinin beklenen düzeyde büyümemesi, yatırımcıların da baskıları sonucu, şirketin yeni kararlar almasını gerektirebilir.
3 hf.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, çevrimiçi reklam pazarının neredeyse tamamına hakim olmasına rağmen, ilk çeyrek kazanç raporu beklenen düzeyde olmadı. Analistlerin açıkladığı rakamlarla uyuşmayan bu durum sonrasında, Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in hisselerinin Pazartesi günkü işlemlerin ardından yüzde 7 oranında düştüğü belirtildi. Bu düşüş Salı günü de devam ederse Alphabet'in piyasa değerini 65 milyar dolardan fazla aşağı çekebilir.

Google'ın, reklam hizmetlerini çeşitlendirmesi bekleniyor

Google'ın ana para kazancı olan reklam geliri, yatırımcıların umduğundan daha yavaş bir şekilde yüzde 15 artarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Alphabet yöneticileri Pazartesi günü analistler ile yapılan bir konferans görüşmesinde artan rekabet endişelerini dile getirdiler ve değişen döviz kurlarının Google reklam ürünlerindeki yavaşlamaya yol açtığını savundular.
Bu durumun bir nedeni de, yoğun olarak kullanılan mobil reklamların, masaüstü reklamlara oranla daha az kazanç getirmesi olarak açıklanıyor. Yatırımcılar ve analistler Google'ın reklam hizmetini daha da çeşitlendirmesi gerektiği yönünde hemfikir. Tüm bunlara ek olarak donanım satışlarında da yavaşlama yaşayan Google, bu durumun akıllı telefon pazarındaki yavaşlamadan kaynaklandığını belirtiyor.

https://phys.org/news/2019-04-digital-ad-growth-google.html Yorum Yaz
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aminoasit 3 hf.
diyelim durum bu peki petrol cikarkenciktiktan sonra cevre felaketlerine yol acmiyor mu? petrol islem gorurken de bisiler oluyordur bence. bu tarz arastirmalar ve haberleri cok yaniltici.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
sosyal medya ve haliyle kendi youtube kanalını açan firmalar
dahası sosyal medya uzmanlığı diye uydurulan yeni inanç sistemi
sonrası bu işin simsarları google a reklam parası verirseniz
bu anlık arz talep oluşturur ben size sosyal medya danışmalığı yapayım
aynı masrafla 1 yıl da toplamda daha fazla müşteri ve doğru ürün tanıtımı olur
düşüncesi artık daha da kabul görmekte olduğu için
yerel firmalardan beklenti anlamıyla reklam gelirlerinde düşüşler
gayet tabi doğal bir süreçtir.
her girma doğar büyür ve zamanı bitmeden borsada satılıp başka bir şeye dönüşür ilkesi google dan önce de bu böyleydi ! google un sonu da böyle olacak,
google sadece satın almalarla bu sürecin sayacını tekrar tekrar -0- ladığını düşünüyor ama google için bile yaşam saatinin bir sonu var !
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sepulnation 3 hf.
Adamlar milyarlarca dolar kazanmışlar, neden azaldı kazancımız derdine düşmüşler. Kapitalistler adamda don bile bırakmaz arkadaş, nasıl bir gözü dönmüşlüktür.
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sniper23 3 hf.
Adblock gibi reklam engelleyiciler çok devasa bir darbe vurdu. Google zaten bunlara savaş açmıştı. Anlaşılan işler daha da sertleşecek.
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akamol 3 hf. sniper23
Kenara sıkışmış durumdalar adblock konusunda bence. Chrome'da engelleyebilirler, ama bu sefer Chrome müşterilerini de kaçırır dımdızlak kalırlar.
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Askaparta 3 hf.
Büyükler sallanıyor.
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KaleyDeskop 3 hf.
adamlar youtube da onbinlerce kanalı değersiz içerik diye para kazanmasını kapattı. Belli ki reklam sorunu aşılana kadar bir çok içerik üreticisi boş boş video üretmek zorunda kalacak.
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esmerbuyucu 3 hf.
Masaüstü Firefox'ta uBlock origin ve Ghostery, mobil Safari'de Purify ile benden uzak olsun.
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