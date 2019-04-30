Google'ın dijital reklam gelirleri, beklenen seviyenin altında kaldı

Teknoloji Editörü
Google, çevrimiçi reklam pazarının neredeyse tamamına hakim olmasına rağmen, ilk çeyrek kazanç raporu beklenen düzeyde olmadı. Analistlerin açıkladığı rakamlarla uyuşmayan bu durum sonrasında, Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in hisselerinin Pazartesi günkü işlemlerin ardından yüzde 7 oranında düştüğü belirtildi. Bu düşüş Salı günü de devam ederse Alphabet'in piyasa değerini 65 milyar dolardan fazla aşağı çekebilir.
Google'ın, reklam hizmetlerini çeşitlendirmesi bekleniyor
Google'ın ana para kazancı olan reklam geliri, yatırımcıların umduğundan daha yavaş bir şekilde yüzde 15 artarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Alphabet yöneticileri Pazartesi günü analistler ile yapılan bir konferans görüşmesinde artan rekabet endişelerini dile getirdiler ve değişen döviz kurlarının Google reklam ürünlerindeki yavaşlamaya yol açtığını savundular.Bu durumun bir nedeni de, yoğun olarak kullanılan mobil reklamların, masaüstü reklamlara oranla daha az kazanç getirmesi olarak açıklanıyor. Yatırımcılar ve analistler Google'ın reklam hizmetini daha da çeşitlendirmesi gerektiği yönünde hemfikir. Tüm bunlara ek olarak donanım satışlarında da yavaşlama yaşayan Google, bu durumun akıllı telefon pazarındaki yavaşlamadan kaynaklandığını belirtiyor.
https://phys.org/news/2019-04-digital-ad-growth-google.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dahası sosyal medya uzmanlığı diye uydurulan yeni inanç sistemi
sonrası bu işin simsarları google a reklam parası verirseniz
bu anlık arz talep oluşturur ben size sosyal medya danışmalığı yapayım
aynı masrafla 1 yıl da toplamda daha fazla müşteri ve doğru ürün tanıtımı olur
düşüncesi artık daha da kabul görmekte olduğu için
yerel firmalardan beklenti anlamıyla reklam gelirlerinde düşüşler
gayet tabi doğal bir süreçtir.
her girma doğar büyür ve zamanı bitmeden borsada satılıp başka bir şeye dönüşür ilkesi google dan önce de bu böyleydi ! google un sonu da böyle olacak,
google sadece satın almalarla bu sürecin sayacını tekrar tekrar -0- ladığını düşünüyor ama google için bile yaşam saatinin bir sonu var !