Google'ın dijital reklam gelirleri, beklenen seviyenin altında kaldı

Google, çevrimiçi reklam pazarının neredeyse tamamına hakim olmasına rağmen, ilk çeyrek kazanç raporu beklenen düzeyde olmadı. Analistlerin açıkladığı rakamlarla uyuşmayan bu durum sonrasında, Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in hisselerinin Pazartesi günkü işlemlerin ardından yüzde 7 oranında düştüğü belirtildi. Bu düşüş Salı günü de devam ederse Alphabet'in piyasa değerini 65 milyar dolardan fazla aşağı çekebilir.

Google'ın, reklam hizmetlerini çeşitlendirmesi bekleniyor

Google'ın ana para kazancı olan reklam geliri, yatırımcıların umduğundan daha yavaş bir şekilde yüzde 15 artarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Alphabet yöneticileri Pazartesi günü analistler ile yapılan bir konferans görüşmesinde artan rekabet endişelerini dile getirdiler ve değişen döviz kurlarının Google reklam ürünlerindeki yavaşlamaya yol açtığını savundular.

https://phys.org/news/2019-04-digital-ad-growth-google.html

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Bu durumun bir nedeni de,kullanılan mobil reklamların, masaüstü reklamlara oranlagetirmesi olarak açıklanıyor. Yatırımcılar ve analistler Google'ın reklam hizmetini daha dagerektiği yönünde hemfikir. Tüm bunlara ek olarakda yavaşlama yaşayan Google, bu durumun akıllı telefon pazarındakikaynaklandığını belirtiyor.