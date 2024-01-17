Google’da işten çıkarmalar devam ediyor!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkaran Google, şimdi de reklam satış ekibinde işten çıkarmalar yapıyor. Google sözcüsü Chris Pappas, yaptığı açıklamada, değişimin bir parçası olarak "küresel olarak birkaç yüz kişinin işten çıkarılacağını" doğruladı. Google, geçen haftaki işten çıkarmasında da net rakamlar vermemişti ve burada da yine “birkaç yüz” ifadesi kullanılıyor.

İşten çıkarmalar sürüyor

Google'ın son işten çıkarma haberleri ilk olarak Google kıdemli başkan yardımcısı Philipp Schindler’ın çalışanlara gönderdiği şirket içi bir mesajda ortaya çıktı. Schindler'in işten çıkarmaların öncelikle büyük işletmelere reklam satan bir ekip olan Large Customer Sales (LCS) birimini etkileyeceğini söyledi. Google geçtiğimiz Ekim ayında LCS ekibindeki bazı çalışanları zaten işten çıkarmıştı.

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Geçtiğimiz hafta Google, Pixel, Fitbit ve Nest ürünleri üzerinde çalışanların yanı sıra mühendislik ve Google Asistan ekiplerinde çalışanları da etkileyecek şekilde şirketinin çeşitli bölümlerinde kapsamlı kesintiler yapmıştı. Google bu yıl kaç çalışanını işten çıkardığına dair henüz bir rakam vermedi. Ancak geçen haftaki işten çıkarmaların etkilenen her bölümde "birkaç yüz" rolü etkilemesi ve bu son turda "birkaç yüz" işin daha ortadan kaldırılmasıyla, kesintiler kesinlikle 1.000'in üzerine çıktı diyebiliriz.

2024 yılında teknoloji dünyasında daha fazla işten çıkarma süreci göreceğiz. Tıpkı 2023 yılında olduğu gibi firmalar maliyetleri azaltmaya çalışacak veya uygun pozisyonları otomatikleştirecek. 2024 yılının ilk 17 gününde şimdiye kadar 7500’den fazla teknoloji çalışanı işten çıkartılmış durumda.

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