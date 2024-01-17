Google’da işten çıkarmalar devam ediyor!

İşten çıkarmalar sürüyor
Google'ın son işten çıkarma haberleri ilk olarak Google kıdemli başkan yardımcısı Philipp Schindler’ın çalışanlara gönderdiği şirket içi bir mesajda ortaya çıktı. Schindler'in işten çıkarmaların öncelikle büyük işletmelere reklam satan bir ekip olan Large Customer Sales (LCS) birimini etkileyeceğini söyledi. Google geçtiğimiz Ekim ayında LCS ekibindeki bazı çalışanları zaten işten çıkarmıştı.
Geçtiğimiz hafta Google, Pixel, Fitbit ve Nest ürünleri üzerinde çalışanların yanı sıra mühendislik ve Google Asistan ekiplerinde çalışanları da etkileyecek şekilde şirketinin çeşitli bölümlerinde kapsamlı kesintiler yapmıştı. Google bu yıl kaç çalışanını işten çıkardığına dair henüz bir rakam vermedi. Ancak geçen haftaki işten çıkarmaların etkilenen her bölümde "birkaç yüz" rolü etkilemesi ve bu son turda "birkaç yüz" işin daha ortadan kaldırılmasıyla, kesintiler kesinlikle 1.000'in üzerine çıktı diyebiliriz.
2024 yılında teknoloji dünyasında daha fazla işten çıkarma süreci göreceğiz. Tıpkı 2023 yılında olduğu gibi firmalar maliyetleri azaltmaya çalışacak veya uygun pozisyonları otomatikleştirecek. 2024 yılının ilk 17 gününde şimdiye kadar 7500’den fazla teknoloji çalışanı işten çıkartılmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.