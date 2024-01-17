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    Google’da işten çıkarmalar devam ediyor!

    Görünüşe göre Google, işten çıkarmalarına devam ediyor. Firma, satış departmanından yüzlerce çalışanı işten çıkaracak. Bu, küresel çapta firmada çalışanları etkileyecek.
    Google’da işten çıkarmalar devam ediyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkaran Google, şimdi de reklam satış ekibinde işten çıkarmalar yapıyor. Google sözcüsü Chris Pappas, yaptığı açıklamada, değişimin bir parçası olarak "küresel olarak birkaç yüz kişinin işten çıkarılacağını" doğruladı. Google, geçen haftaki işten çıkarmasında da net rakamlar vermemişti ve burada da yine “birkaç yüz” ifadesi kullanılıyor.

    İşten çıkarmalar sürüyor

    Google'ın son işten çıkarma haberleri ilk olarak Google kıdemli başkan yardımcısı Philipp Schindler’ın çalışanlara gönderdiği şirket içi bir mesajda ortaya çıktı. Schindler'in işten çıkarmaların öncelikle büyük işletmelere reklam satan bir ekip olan Large Customer Sales (LCS) birimini etkileyeceğini söyledi. Google geçtiğimiz Ekim ayında LCS ekibindeki bazı çalışanları zaten işten çıkarmıştı.

    Geçtiğimiz hafta Google, Pixel, Fitbit ve Nest ürünleri üzerinde çalışanların yanı sıra mühendislik ve Google Asistan ekiplerinde çalışanları da etkileyecek şekilde şirketinin çeşitli bölümlerinde kapsamlı kesintiler yapmıştı. Google bu yıl kaç çalışanını işten çıkardığına dair henüz bir rakam vermedi. Ancak geçen haftaki işten çıkarmaların etkilenen her bölümde "birkaç yüz" rolü etkilemesi ve bu son turda "birkaç yüz" işin daha ortadan kaldırılmasıyla, kesintiler kesinlikle 1.000'in üzerine çıktı diyebiliriz.

    2024 yılında teknoloji dünyasında daha fazla işten çıkarma süreci göreceğiz. Tıpkı 2023 yılında olduğu gibi firmalar maliyetleri azaltmaya çalışacak veya uygun pozisyonları otomatikleştirecek. 2024 yılının ilk 17 gününde şimdiye kadar 7500’den fazla teknoloji çalışanı işten çıkartılmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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