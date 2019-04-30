Tesla, elektrikli kamyonu Tesla Semi'nin üretimini 2020 yılına erteledi

ABD merkezli eletrikli araç üreticisi Tesla, elektrikli kamyon modelini ilk olarak 2017 yılında duyurmuştu ve üretimin 2 yıl sonra başlayacağını açıklamıştı. Ancak gelen haberlere göre şirketin planlarında bir gecikme yaşandı. Açıklamalara göre Tesla Semi'nin üretimi 2020 yılında başlayacak.

İki farklı modelde satışa sunulacak

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen konuyla ilgili olarak: "Gelecek yıl üretime başlayacağız. Çok mutluyuz, kamyonları şu ana kadar yoğun bir şekilde kullanıyoruz, bence, oldukça şaşırtıcı bir başarı." ifadelerini kullandı. Aracın nerede üretileceği tam olarak bilinmese de, pil ve şanzımanının Nevada'daki Reno şehrindeki tesislerde üretileceği belirtiliyor.

Şirket 2 yıl önce UPS, PepsiCo ve Sysco gibi şirketlerden rezervasyonlar için 20 bin dolarlık ödemeleri kabul etse de, bu müşterilerin biraz daha beklemesi gerekecek. Elon Musk'a göre hedef yılda 100 bin elektrikli kamyon üretmek. İki farklı modelde satışa sunulacak olan Tesla Semi'nin otonom sürüş ve 480 km menzilli versiyonu 150 bin dolar, 800 km menzilli versiyonu ise 180 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak.

https://electrek.co/2019/04/25/tesla-semi-delay-electric-truck-production-next-year/