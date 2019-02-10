Google'ın iş ilanları Pixel Watch'un yolda olduğunu gösteriyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana Google'ın Pixel Watch adlı bir akıllı saat geliştirmeyi planladığı söyleniyor. Şirketin verdiği son iş ilanları bu iddialarda gerçeklik payı olduğunu ortaya koydu.

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Arama devi giyilebilir teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten bölümünde görev almak üzere Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı ve Tasarım Yöneticisi arıyor. Şirket, Google Kariyer sitesinde yayınlanan iş ilanlarında görev tanımlarını da detaylı olarak belirtti.

Fossil'in akıllı saat teknolojisini almıştı

İlgili departmanda Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başlayacak kişi Google’ın giyilebilir ürünlerinin tümünün tasarımı, geliştirilmesi ve sevkiyatından sorumlu olacak. Tasarım Yöneticisi ise ileriye dönük, tüketiciler memnun edecek ikonik ürünler oluşturulabilmesi için Google tasarım ekibi ile birlikte çalışacak.

Her iki pozisyonda görev alacak kişi de Google'ın Kaliforniya'daki merkezinde iş başı yapacak. Arama devi geçtiğimiz Ocak ayında 40 milyon dolara ünlü saat markası Fossil'in akıllı saat teknolojisinin bir kısmını satın almıştı. Yani bu da Google'ın kendi akıllı saatini çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız kazandırdığını gösteriyor.

https://www.androidpolice.com/2019/02/08/google-may-start-building-its-own-wearables-is-looking-for-someone-to-lead-its-wearable-hardware-team/