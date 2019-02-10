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Google'ın iş ilanları Pixel Watch'un yolda olduğunu gösteriyor

Geçtiğimiz ay Fossil’in akıllı saat teknolojisinin bir kısmını 40 milyon dolar ödeyerek satın alan Google, kendi akıllı saatini çıkarmak için girişimlerini hızlandırdı.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıldan bu yana Google'ın Pixel Watch adlı bir akıllı saat geliştirmeyi planladığı söyleniyor. Şirketin verdiği son iş ilanları bu iddialarda gerçeklik payı olduğunu ortaya koydu.
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Arama devi giyilebilir teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten bölümünde görev almak üzere Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı ve Tasarım Yöneticisi arıyor. Şirket, Google Kariyer sitesinde yayınlanan iş ilanlarında görev tanımlarını da detaylı olarak belirtti.

Fossil'in akıllı saat teknolojisini almıştı 

İlgili departmanda Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başlayacak kişi Google’ın giyilebilir ürünlerinin tümünün tasarımı, geliştirilmesi ve sevkiyatından sorumlu olacak. Tasarım Yöneticisi ise ileriye dönük, tüketiciler memnun edecek ikonik ürünler oluşturulabilmesi için Google tasarım ekibi ile birlikte çalışacak.
Her iki pozisyonda görev alacak kişi de Google'ın Kaliforniya'daki merkezinde iş başı yapacak. Arama devi geçtiğimiz Ocak ayında 40 milyon dolara ünlü saat markası Fossil'in akıllı saat teknolojisinin bir kısmını satın almıştı. Yani bu da Google'ın kendi akıllı saatini çıkarmaya yönelik çalışmalarına hız kazandırdığını gösteriyor.

https://www.androidpolice.com/2019/02/08/google-may-start-building-its-own-wearables-is-looking-for-someone-to-lead-its-wearable-hardware-team/ Yorum Yaz
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LGatakan 3 ay
Apple Watch da kullanan, Samsung Gear Sport da kullanan biri olarak, Apple Watch'un hertürlü ezdiği kanaatindeyim. Apple, saat konusunda tartışmasız lider bence. Google "Başlarım yapacağınız işe" diyerek wearOS'u yaygınlaştırma amacıyla saat işine girmiş olabilir. İyi de olur. Anında güncellenen, google asistan kullanan, google fit ile sorunsuz çalışan, bilimsel veriler sunabilen bir akıllı saat kullanmak isterim.
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csh 3 ay
Bu arada haberin gorselindeki saat LG W270 smart watch. Google Pixel Watch sanilmasin :)
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csh 3 ay
Pixel urunleri genelde yazilim gelistirenler tarafindan kullanilan referans urunler, gereksiz yere pahali ve ozellikleri fiyatina gore cok asagida. Pixel Watch da boyle olacaktir buyuk olasilikla.
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SEO-Uzmanı 3 ay
tipik bir köşe yazarının
bir an önce ücretsiz promosyon gelsin
bir an önce tarzı bir yazı stilini okumuş gibiyim sanki !
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