Oppo F11 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Vivo, 20 Şubat'ta 32 megapiksel açılır-kapanır selfie kamerası ve 48 megapiksel arka kamerayla donatılmış V15 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli Oppo da aynı kamera özelliklerine sahip bir telefon çıkaracak.

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91Mobiles adlı internet sitesi tarafından yayınlanan rapora göre F11 Pro'da 32 megapiksellik açılır-kapanır ön kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör barındıran çift kamera sistemi olacak.

Martın ilk haftasında tanıtılacak

Oppo F11 Pro'nun internete düşen görseli akıllı telefonun nasıl bir tasarım ile geleceğini açığa çıkardı. F11 Pro neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip ve selfie kamerası telefonun üstünde olduğu için çentiksiz bir ekranı var.

Raporda ayrıca, F11 Pro’nun Mart’ın ilk haftasında Hindistan’da tanıtılacağı belirtiliyor. Akıllı telefonun üst düzey bir MediaTek yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında.

https://www.91mobiles.com/hub/oppo-f11-pro-press-render-promotional-poster-features-specifications-exclusive/