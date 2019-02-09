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Oppo F11 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Oppo, Mart ayının ilk haftasında kamera yetenekleri ile ön plana çıkacak yeni bir telefon duyuracak. Oppo F11 Pro'nun görseli ve teknik özellikleri internete düştü.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo, 20 Şubat'ta 32 megapiksel açılır-kapanır selfie kamerası ve 48 megapiksel arka kamerayla donatılmış V15 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli Oppo da aynı kamera özelliklerine sahip bir telefon çıkaracak.
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91Mobiles adlı internet sitesi tarafından yayınlanan rapora göre F11 Pro'da 32 megapiksellik açılır-kapanır ön kamera yer alıyor. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör barındıran çift kamera sistemi olacak.

Martın ilk haftasında tanıtılacak

Oppo F11 Pro'nun internete düşen görseli akıllı telefonun nasıl bir tasarım ile geleceğini açığa çıkardı. F11 Pro neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip ve selfie kamerası telefonun üstünde olduğu için çentiksiz bir ekranı var.
Raporda ayrıca, F11 Pro’nun Mart’ın ilk haftasında Hindistan’da tanıtılacağı belirtiliyor. Akıllı telefonun üst düzey bir MediaTek yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında.

https://www.91mobiles.com/hub/oppo-f11-pro-press-render-promotional-poster-features-specifications-exclusive/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Xiaomi’de de alt kenarda boşluk çok. Oppo, Vivo hepsinin ürün çeşitliliğini ülkemizde de görmek istiyoruz.
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Xiaomiseverim 3 ay
Ben diyorum ki, üretim tekniğini tam bilmiyorum ama belki de onun yüzünden şu alt kısımda öküz gibi bir çerçeve kalıyor ya onu orada bırakmak yerine 5mm ise örneğin yukarıdan 2.5 aşağıdan 2.5 çerçeve bıraksalar o üstteki çerçeveye de kamerayı sığdırsalar onlar için yine aynı maliyete gelmez mi acaba? O kadar çirkin duruyor o kadar göze batıyor ki şu simetrik olmaması lanet olsun gerekiyorsa üste de o kadar Bi çerçeve koyun ama asimetrik olmasın
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V4LKyR 3 ay Xiaomiseverim
Simetri hastalığı olabilir.
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magicboyguccino 3 ay Xiaomiseverim
Ekran güç ve veri kablolarını biryerden takmak zorundalar,
Bu da ekranın altından yapılıyor.
Bunun az olması için, bu bağlantı noktasını alta doğru ekranı bükerek verebiliyorlar.
Sanırım apple ın bu bükmeyle ilgili bir patenti varmış. Bu nedenle onların yaptığı gibi bükme tekniği kullanılamıyormuş. (Yanlış ise düzeltebilirmisiniz?)
İş keşke simetriye kalsa ne iyi olurdu :)
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