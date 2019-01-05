Google'ın katlanabilir telefonuyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağını söylemeye gerek yok. Zira neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri, ilk katlanabilir akıllı telefon modellerini geliştirmeye ve bir an önce piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Bunlardan birisi de teknoloji devi Google.

Tablet olarak kullanılabilecek

Geçtiğimiz günlerde şirketin katlanabilir akıllı telefon savaşına katılacağını sizlere bildirmiştik. TechNavvi adlı Twitter hesabı tarafından ortaya çıkarılan patentler bu haberleri adeta doğruluyor. Çizimlerden de gördüğümüz üzere Google'ın katlanabilir telefonunun diğer şirketlerin geliştirdiği cihazlardan çok farklı olmadığı ve tablet olarak kullanılabilecek şekilde katlanacağını görüyoruz.

https://twitter.com/TechNavvi/status/1078129659454214144

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Geçtiğimiz yılişletim sisteminin katlanabilir cihazları destekleyeceğini resmen açıklamıştı. Daha öncesine gidecek olursak da şirket, Android'in çentikli ekranları da destekleyeceğini açıkladıktan sonramodelini çentikli bir ekranla piyasaya sürmüştü. Bu nedenle Google'ın katlanabilir akıllı telefonunve piyasaya sürüleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Cihazla ilgiliçıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.