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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın katlanabilir telefonuyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

Bu yılın katlanabilir akıllı telefon savaşlarının yaşanacağı yıl olacağı su götürmez bir gerçek. Şimdi bu savaşa Google'da katılmaya hazırlanıyor. İşte şirketin katlanabilir telefonunun detayları.
4 ay
7,2b
1
4
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağını söylemeye gerek yok. Zira neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri, ilk katlanabilir akıllı telefon modellerini geliştirmeye ve bir an önce piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Bunlardan birisi de teknoloji devi Google.

Tablet olarak kullanılabilecek

Geçtiğimiz günlerde şirketin katlanabilir akıllı telefon savaşına katılacağını sizlere bildirmiştik. TechNavvi adlı Twitter hesabı tarafından ortaya çıkarılan patentler bu haberleri adeta doğruluyor. Çizimlerden de gördüğümüz üzere Google'ın katlanabilir telefonunun diğer şirketlerin geliştirdiği cihazlardan çok farklı olmadığı ve tablet olarak kullanılabilecek şekilde katlanacağını görüyoruz.
Geçtiğimiz yıl Google, Android işletim sisteminin katlanabilir cihazları destekleyeceğini resmen açıklamıştı. Daha öncesine gidecek olursak da şirket, Android'in çentikli ekranları da destekleyeceğini açıkladıktan sonra Pixel 3 XL modelini çentikli bir ekranla piyasaya sürmüştü. Bu nedenle Google'ın katlanabilir akıllı telefonun patentle kalmayacağına ve piyasaya sürüleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Cihazla ilgili yeni detaylar çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://twitter.com/TechNavvi/status/1078129659454214144 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aca-n 4 ay
Merak ediyorum acaba katlanır telefonlarda apple yorumundan sonra mı patlama yaşayacak? Fan boy değilim ama apple yorumu cep telefonu sektörüne çok yön veriyor.
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mhrUca 4 ay
Haklisin
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fuckulteli 4 ay
Hiç ilgimi çekmiyor, benim için kullanışlı da gelmiyor.
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smart1978 4 ay
Entegre kalemlisi de olursa fena olmaz :)
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