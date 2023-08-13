Google'dan katlanabilir telefonlar için yeni şartlar geliyor

Katlanabilir telefonlar için donanım gereksinimleri yolda
Yeni paylaşılan raporlara göre Google, gelecekteki katlanabilir cihazların dayanıklılığı için bazı güvenceler sunmak istiyor. Öyle ki bunlar arasında minimum katlama döngüsü, menteşe dayanıklılığı ve sistem güncellemeleri yer alacak. Buna göre yeni katlanabilirlerin en az 200.000 katlama ve açma işlemine dayanması bekleniyor.
Böylelikle günde en az 100 kez açıldığında beş yıl, 50 kez açıldığında ise on yıllık bir destek sunulmuş olacak. Ayrıca 200.000 döngüden sonra menteşe gücünün yüzde 80 oranında korunması gerekecek.
Bir diğer zorunluluk ise güncelleme tarafında. İçeriden alınan bilgilere göre Google, katlanabilir telefonlar için en az iki büyük işletim sistemi ve en az üç yıllık güvenlik güncellemesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Günümüzde Google, Samsung ve Oppo gibi şirketlerin halihazırda beş yıla kadar güvenlik desteği sunduğunu hatırlatalım. Bu nedenle gereksinimler kesinlikle zorlayıcı değil.
Google henüz bu söylentileri resmi olarak doğrulamadı. Ancak katlanabilir telefon pazarının her geçen gün daha popüler hale geldiğini düşünürsek, gelişmelerin sevindirici olduğunu belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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