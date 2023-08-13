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    Google'dan katlanabilir telefonlar için yeni şartlar geliyor

    Android ekosisteminin başında yer Google, odağını katlanabilir telefonlara çevirdi. Gelecek nesil cihazlar için yeni bir standart belirlenecek. İşte detaylar...
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    Google'dan katlanabilir telefonlar için yeni şartlar geliyor! Tam Boyutta Gör
    Günümüz akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerin yükselişi sürüyor. Ancak bu cihazların uzun ömürlülüğü ve sağlamlığı konusunda halen bir belirsizlik mevcut. Örneğin Motorola Razr 40 Ultra'nın lansmanda söz edilen 400.000 yerine yalnızca 126.266 katlama döngüsüne kadar dayandığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Google, bu cihazlar için yeni sınırlamalar üzerinde çalışıyor olabilir.

    Katlanabilir telefonlar için donanım gereksinimleri yolda

    Yeni paylaşılan raporlara göre Google, gelecekteki katlanabilir cihazların dayanıklılığı için bazı güvenceler sunmak istiyor. Öyle ki bunlar arasında minimum katlama döngüsü, menteşe dayanıklılığı ve sistem güncellemeleri yer alacak. Buna göre yeni katlanabilirlerin en az 200.000 katlama ve açma işlemine dayanması bekleniyor.

    Böylelikle günde en az 100 kez açıldığında beş yıl, 50 kez açıldığında ise on yıllık bir destek sunulmuş olacak. Ayrıca 200.000 döngüden sonra menteşe gücünün yüzde 80 oranında korunması gerekecek. 

    Bir diğer zorunluluk ise güncelleme tarafında. İçeriden alınan bilgilere göre Google, katlanabilir telefonlar için en az iki büyük işletim sistemi ve en az üç yıllık güvenlik güncellemesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Günümüzde Google, Samsung ve Oppo gibi şirketlerin halihazırda beş yıla kadar güvenlik desteği sunduğunu hatırlatalım. Bu nedenle gereksinimler kesinlikle zorlayıcı değil.

    Google henüz bu söylentileri resmi olarak doğrulamadı. Ancak katlanabilir telefon pazarının her geçen gün daha popüler hale geldiğini düşünürsek, gelişmelerin sevindirici olduğunu belirtmekte fayda var. 

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