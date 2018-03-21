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Google ışık alanı kameralarında uzman Lytro’yu satın alabilir

Bir dönem ışık alanı teknolojileri ile gözde firmalardan birisi olan ve sonrasında önemini kaybeden Lytro, Google tarafından satın alınabilir. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ışık alanı kameralarında uzman Lytro’yu satın alabilir

Birkaç yıl önce ışık alanı teknolojisi barındıran kameraları ile gündeme gelen Lytro, pazarda yeteri kadar benimsenmediği için uzun süredir sadece teknoloji geliştirmeye odaklanmıştı. Firma bu hafta sürpriz bir satın alım hamlesinin konusu oldu.

Işık alanı nedir?

Popular Science tarafından 2011 yılının en iyi 100 teknolojisi arasında gösterilen Lytro kamerası, çeşitli yönlerden gelen 11 milyon ışık hüzmesini yakalıyor ve cihazın içerisindeki ışık alanı motoru bunları işleyerek HD kalitesinde fotoğraflara dönüştürüyor. Bu sayede özel yazılım ile fotoğrafın her noktasına odaklanmak mümkün oluyor. Standart fotoğraf sensörleri ise sadece ışığın yoğunluğundan faydalanmaya çalışıyor.

Bir dönem Steve Jobs'un Lytro teknolojilerinden faydalanmak için firmanın kapısını çaldığı ancak görüşmelerin bir sonuca ulaşamadığı da günceme gelmişti. Ancak ışık alanı teknolojisi o dönem önemli görülse de sonrasında üreticiler serbest odaklanma özelliğini hem donanımsal hem de yazılımsal olarak farklı şekillerde akıllı telefonlarında sunmaya başlamıştı. Bu bakımdan da ilgi sınırlı kaldı.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Lytro aradan geçen zaman boyunca Lytro, Immerge VR ve ILLUM adında üç kamera modelini piyasaya sürmüştü. Android işletim sistemi üzerinde çalışan bir kamera geliştirdiği gündeme gelse de bu proje yarım kaldı.

Sektörden gelen bilgilere göre Google, Lytro’yu satın almak için görüşmelere başladı. 40 milyon dolarlık bir teklifle firmanın kapısını çalan Google, mühendislik ekibinden ziyade hayati önem taşıyan 59 adet ışık alanı patenti ile ilgileniyor.

Zaten geçen hafta Google’ın ışık alanı ile ilgili olarak kullanıma sunduğu sanal gerçeklik masaüstü uygulaması dikkatlerden kaçmamıştı. 16 kameradan oluşan Jump VR sistemi ile 360 derecelik fotoğraflar yakalayan Google, ışığın yüzeylerden nasıl yansıdığını en iyi şekilde anlatmaya çalışmıştı.

En iyi ihtimalle Lytro’nun ışık alanı teknolojileri Google Pixel 3 serisinin kamera sistemine uyarlanacak. Böylece ışık alanını yakalayarak serbest odaklı fotoğraflar çekmek mümkün hale gelecek. Diğer bir ihtimal ise çalışmaların uzun süreceği ve Google Pixel 4 serisine de kalabileceği konusunda.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-to-buy-Lytro-for-40-million_id103415 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Telefon kameralarında çok büyük bir sıçrama göreceğiz anlaşıldı :)
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smart1978 1 yıl
Nexus sonrasi Pixel telefonlari kameraya odaklanmalari akkilica olmustur.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Telefon kameralarında çok büyük bir sıçrama göreceğiz anlaşıldı :)
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