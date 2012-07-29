Google, izinsiz topladığı kablosuz ağ verilerinin bir kısmını halen silmediğini kabul etti

Google, harita hizmetinin popüler olmasından sonra sokak sokak görünüm sunan StreetView projesi için de çalışmalara başlamıştı. Kamera donanımlı Google araçları pek çok şehirde sokak fotoğrafları çekerek proje için bunları sisteme yüklemeye başladı. Ancak özellikle Avrupa'da bu araçların şifresiz kablosuz ağlara girerek kullanıcıların internet davranışlarını kaydettiğinin ortaya çıkması fırtınaların kopmasına neden oldu.





Özel hayatın gizliliği davalarına maruz kalan Google, Kasım 2010 tarihinde İngiltere İnternet Komisyonu Temsilcisi - ICO ile bir anlaşma imzalayarak topladığı tüm verileri silmeyi kabul etmişti. Ancak yeniden açılan bir soruşturma kapsamında Google'ın bu verilerin tamamını silmediği ortaya çıktı.





ICO tarafından yapılan açıklamada, Google'ın Kasım 2010 tarihinden itibaren elde ettiği tüm verileri silmesini beklediklerini ancak firmanın kendilerine ulaşan raporunda, yanlışlıkla bazı verilerin silinmediğini öğrendiklerini açıkladı. Tamamen insan hatasından kaynaklanan bu olay, StreetView veritabanı elden geçirilirken ortaya çıkmış.





Google yaşanan olay için özür dilerken sadece İngiltere değil, olayın yaşandığı Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre, Avusturya ve Avustralya ülkelerinin ilgili birimlerine de konunun iletildiğini duyurdu.





Google silmediği son verileri ICO ile paylaşacak ve temsilcilik bundan sonraki hukuki hamlesini verilerin içeriğine göre belirleyecek.