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Google, izinsiz topladığı kablosuz ağ verilerinin bir kısmını halen silmediğini kabul etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, harita hizmetinin popüler olmasından sonra sokak sokak görünüm sunan StreetView projesi için de çalışmalara başlamıştı. Kamera donanımlı Google araçları pek çok şehirde sokak fotoğrafları çekerek proje için bunları sisteme yüklemeye başladı. Ancak özellikle Avrupa'da bu araçların şifresiz kablosuz ağlara girerek kullanıcıların internet davranışlarını kaydettiğinin ortaya çıkması fırtınaların kopmasına neden oldu.

Özel hayatın gizliliği davalarına maruz kalan Google, Kasım 2010 tarihinde İngiltere İnternet Komisyonu Temsilcisi - ICO ile bir anlaşma imzalayarak topladığı tüm verileri silmeyi kabul etmişti. Ancak yeniden açılan bir soruşturma kapsamında Google'ın bu verilerin tamamını silmediği ortaya çıktı.

ICO tarafından yapılan açıklamada, Google'ın Kasım 2010 tarihinden itibaren elde ettiği tüm verileri silmesini beklediklerini ancak firmanın kendilerine ulaşan raporunda, yanlışlıkla bazı verilerin silinmediğini öğrendiklerini açıkladı. Tamamen insan hatasından kaynaklanan bu olay, StreetView veritabanı elden geçirilirken ortaya çıkmış. 

Google yaşanan olay için özür dilerken sadece İngiltere değil, olayın yaşandığı Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre, Avusturya ve Avustralya ülkelerinin ilgili birimlerine de konunun iletildiğini duyurdu.

Google silmediği son verileri ICO ile paylaşacak ve temsilcilik bundan sonraki hukuki hamlesini verilerin içeriğine göre belirleyecek.

http://www.telegraph.co.uk/technology/google/9432518/Google-we-failed-to-delete-all-Streetview-data.html Yorum Yaz
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esenkaya20 7 yıl en beğenilen
İroniye bakar mısınız geçen bir haber vardı face kullananların yüzde 65 i gerçek adresini yazıyor diye. bir de adresi verdikten sonra yetinmeyip youtube a video koyabilme adına evindeki salonu mutfağı hatta yatak odasını bile halka açıyor. krokiyi çizip verseler o kadar etkili olmaz hani:). sonra vay efendim google apple ve microsoft bizim ne yaptığımızı takip ediyor. amacım firmaları savunmak değil sadece bu ecnebiler neyin kafasını yaşıyor onu anlamadım
İroniye bakar mısınız geçen bir haber vardı face kullananların yüzde 65 i gerçek adresini yazıyor diye. bir de adresi verdikten sonra yetinmeyip youtube a video...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Makaroncu 7 yıl
Eğer ağa şifre koymuyorsan halka açık yayın yapıyorsun demektir toplaması illegal bişi deil bence
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Mr. Jingles 7 yıl
Haritalama yapıyoruz ayağı ile kimbilir ne kadar kablosuz ağa bağlanıp kişisel bilgileri ele geçirdiler. Zaten Google'ın asıl amacı da bu. Elde ettiği kişisel verileri reklam firmaları ile birlikte paraya çevirerek finanse ediyor ve mahremiyete tabiri caizse tecavüz ediyor. Yoksa bunca şeyi bedavaya nasıl sunuyor sanıyorsunuz? Babasının hayrına verecek değil ya. Bu devirde kim kime bedava çalışır?

Kendisine ait olmayan bir şeyden bile kişisel bilgileri izinsiz olarak alabilen bir kurum kendi ürünü olan Android'de kimbilir nelerinizi nelerinizi alıyordur siz düşünün? Sadece Android değil Chrome, Gmail vs. Onun için en iyisi Google'a ait ne varsa uzak durmaktır.
Haritalama yapıyoruz ayağı ile kimbilir ne kadar kablosuz ağa bağlanıp kişisel bilgileri ele geçirdiler. Zaten Google'ın asıl amacı da bu. Elde ettiği kişisel ...
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DH Misafiri 7 yıl
Kadirhan96, sen arabının anahtarını üzerinde bıraksan, biride bunu gelip alsa, yada evinin kapısını kilitlemeyip açık bıraksan birileri içeriye girip istediklerini alıp gitse buna hala normal diyebilir misin?
İlk aklınıza gelen doğrudur ve tek doğrudur saplantınızdan kurtulun, her konuya farklı açılardanda bakmaya çalışın, konulara sığ bakmayın.
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OZKNaln 7 yıl
adam pirim yapmak icin neleri dusun mus.
gercekten sasirtici.
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SystemApps 7 yıl
kablosuz modeme şifre koymamayı bir hata olarak bile görsek googlenin yaptığı bu olayı örtbas edemez.Gelişmeye çalışan ya da gelişme duygusu içinde olan şirketler bazı verileri öğrenmek istemesi doğaldır.Ama bunu usulüyle belli sınırlar içerisinde yapmalı.Bu şekilde davranan bir firma yarın birgün kullandığınız android cihazınızdada aynı tavrı sergilememe ihtimali sizce nedir?Siz sabıka ile iş bulabilirmisiniz?Googleında hergeçen gün sabıkası kabarıyor.Kendi ayağına sıkıyor resmen.
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X-FI 7 yıl
illegal bişey göremedim ben :) wi-fi da şifre yoksa ;) anladınız.
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Zuko 7 yıl X-FI
X-FI
illegal bişey göremedim ben :) wi-fi da şifre yoksa ;) anladınız.

Senin dediğin şuna benziyor: Ben denize gittim, üstümü felan çıkardım denize girdim. Başka biri de gelip plajdaki eşyalarımı aldı gitti. Yasadışı bir şey yok ki ortada, kasa getirip içine koymalıydım değil mı mi mı? Kasayı da götürürler gerçi, yere zımbalamalıydım kasayı bir de.
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galluptack1112 7 yıl
Fotoğrafını yüklüyorsun, adamların yüz tanıma sistemleri var. Hatta bu kişisel bilgilerin bir kısmını devlete yardım(!) amaçlı CIA ile vs paylaşan var.
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yogitech 7 yıl
Adam şifre koymayı bilmiyor, sonra gel googleyi suçla :D
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Mialonde 7 yıl
Yahu madem bu kadar kişisel gizliliğe inanıyorsunuz, mahremiyet düşkünüsünüz sosyal ağların hiçbirine üye olmamanız lazım en başta. Siteye üye oluyor adını soyadını yazıyorsun. Nerede oturduğunu yazıyorsun. Evinde yeri geliyor cep telefonunla internete bağlanıyorsun adamlar gps ile adresine nokta atışı yapıyor.
Fotoğrafını yüklüyorsun, adamların yüz tanıma sistemleri var. Hatta bu kişisel bilgilerin bir kısmını devlete yardım(!) amaçlı CIA ile vs paylaşan var.
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1963bursa 7 yıl
Millet bu konuda vurdum duymaz, aklı gözünde çok insan var.
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galluptack1112 7 yıl
Benim internette ne yaptığımı tüm geliri reklam olan bir firmanın bilmesi benim hiç hoşuma gitmez.
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Dark Shade 7 yıl
wireless e şifre koymazlarsa olucağı budur...
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