Google kripto para reklamlarını yasaklayacağını duyurdu

Teknoloji devi Google, bugün kripto paralar ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yaptı. Şirket önümüzdeki Haziran ayından itibaren kripto paralar ile ilgili tüm reklamları yasaklayacağını açıkladı. Google, düzenlemeye tabi olmayan finansal ürünlere yönelik reklam politikasını açıkladı. Haziran ayından itibaren kripto paralar, kripto paraların halka arzı (ICO) ve kripto para cüzdanlarının reklamlarını Google'da göremeyeceksiniz.

Google'ın Sürdürülebilir Reklam Direktörü Scott Spencer yaptığı açıklamalarda, kripto paraların geleceği ile ilgili herhangi bir öngörüye sahip olmadıklarını ve kullanıcıların bu reklamlar üzerinden zarar görmemeleri için böyle bir karar verdiklerini açıkladı.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Google geçtiğimiz yıl 3.2 milyar reklamı engellemişti

Geçtiğimiz Ocak ayında Facebook da aynı şekilde kripto para reklamlarını yasaklamıştı. Ancak bazı reklamverenler kasıtlı olarak Bitcoin kelimesindeki "o" harfini "sıfır" ile değiştirerek yasağı delebiliyorlardı. Google sadece 2017 yılında politikalarını ihlal eden 3.2 milyar reklamı engellediğini duyurmuştu.

Google'ın ana şirketi Alphabet toplam gelirinin %84'ünü reklamlardan kazanıyor olmasına karşın, reklamverenleri ve kullanıcıları için sistemi güvenli tutabilmek adına bu tarz kararlara imza atmaktan çekinmiyor.

https://www.theverge.com/2018/3/14/17118846/google-ads-ban-cryptocurrency-ico