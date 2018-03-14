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Google kripto para reklamlarını yasaklayacağını duyurdu

Google, Haziran ayından itibaren kripto paralar ile ilgili tüm reklamların yasaklayacağını duyurdu. Sürdürülebilir Reklam Direktörü Scott Spencer'ın yaptığı önemli açıklamalar haberimizde.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google, bugün kripto paralar ile ilgili oldukça önemli açıklamalar yaptı. Şirket önümüzdeki Haziran ayından itibaren kripto paralar ile ilgili tüm reklamları yasaklayacağını açıkladı. Google, düzenlemeye tabi olmayan finansal ürünlere yönelik reklam politikasını açıkladı. Haziran ayından itibaren kripto paralar, kripto paraların halka arzı (ICO) ve kripto para cüzdanlarının reklamlarını Google'da göremeyeceksiniz.
Google'ın Sürdürülebilir Reklam Direktörü Scott Spencer yaptığı açıklamalarda, kripto paraların geleceği ile ilgili herhangi bir öngörüye sahip olmadıklarını ve kullanıcıların bu reklamlar üzerinden zarar görmemeleri için böyle bir karar verdiklerini açıkladı.
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Google geçtiğimiz yıl 3.2 milyar reklamı engellemişti

Geçtiğimiz Ocak ayında Facebook da aynı şekilde kripto para reklamlarını yasaklamıştı. Ancak bazı reklamverenler kasıtlı olarak Bitcoin kelimesindeki "o" harfini "sıfır" ile değiştirerek yasağı delebiliyorlardı. Google sadece 2017 yılında politikalarını ihlal eden 3.2 milyar reklamı engellediğini duyurmuştu.
Google'ın ana şirketi Alphabet toplam gelirinin %84'ünü reklamlardan kazanıyor olmasına karşın, reklamverenleri ve kullanıcıları için sistemi güvenli tutabilmek adına bu tarz kararlara imza atmaktan çekinmiyor.

https://www.theverge.com/2018/3/14/17118846/google-ads-ban-cryptocurrency-ico Yorum Yaz
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yusufakbasdegil 1 yıl
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orientem 1 yıl
Bazen tavsiye verenlerin elde ettiği kazanç eleştiri konusu olsa da kaliteli projelerin tanıtımlarını bilindik kişilerin "advisor" olmasıyla yaptığı. Dandik ve dolandırıcı projelerin ise bu şekilde sağa sola reklam vererek çalıştığını görüyoruz. Bu yasaklamalar da bu sebeple geliyor kaliteli işler bu reklamlarla uğraşmıyor çünkü.
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psicik96 1 yıl
Yasaklamaları olumsuz değil bence kripto piyasası için olumlu haber. O kadar fazla gereksiz ico oluşmaya başladı kı. İnsanlar paralarını saçma saçma yerlere yatırıp gerçekten zarar görmeye başladılar. Ve bu paralar genelde bitcoin vs. deki paraları olduğu için bu piyasaya da zarar verdi. Ama bir iş yapıyorlarsa şu forex vs muhabettine reklam yapanları da engellesinler.
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