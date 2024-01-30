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    Anlık Bildirim

    Google kripto para reklam yasağını kaldırdı

    Yıllar önce güvenlik endişeleri nedeniyle kripto para reklamlarını yasaklayan Google, Bitcoin ETF onayının ardından fikrini değiştirdi. Belirli şartları karşılayanları reklam ağına dahil edecek.
    Google Tam Boyutta Gör
    Dev finans kuruluşlarının Bitcoin ETF başvurularının onaylanması Bitcoin fiyatına pek olumlu yansımasa da sektörde bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Google yıllar sonra kripto para reklamlarına izin veriyor.

    Google geri adım attı

    Mart 2018 tarihinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Google, kripto para projelerinin reklamlarına yasak getirmişti. Aradan 5 yıl geçtikten sonra özellikle kurumsal dünyanın kripto paralara bakış açısı değişince Google da geri adım attı.

    Gelen bilgilere göre 29 Ocak itibariyle Google reklam politikalarında değişiklik yapıldı. Kripto Para Güveni adı verilen reklam şartlarına uyan ürünlerin Google arama ağında reklam yapmasının önü açıldı. Bu şartlara da haliyle Bitcoin ETF onayı alan şirketler uyuyor.

    Şartlar kısıtlayıcı olduğu için her kripto para projesinin Google reklam ağında görünmesi mümkün değil. Yani SEC onayı burada belirleyici gibi görünüyor. Haberin duyulması ile 39 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin fiyatı hareketlenerek 43 bin doların üzerine çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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