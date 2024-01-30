Google kripto para reklam yasağını kaldırdı

Google geri adım attı
Mart 2018 tarihinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Google, kripto para projelerinin reklamlarına yasak getirmişti. Aradan 5 yıl geçtikten sonra özellikle kurumsal dünyanın kripto paralara bakış açısı değişince Google da geri adım attı.
Gelen bilgilere göre 29 Ocak itibariyle Google reklam politikalarında değişiklik yapıldı. Kripto Para Güveni adı verilen reklam şartlarına uyan ürünlerin Google arama ağında reklam yapmasının önü açıldı. Bu şartlara da haliyle Bitcoin ETF onayı alan şirketler uyuyor.
Şartlar kısıtlayıcı olduğu için her kripto para projesinin Google reklam ağında görünmesi mümkün değil. Yani SEC onayı burada belirleyici gibi görünüyor. Haberin duyulması ile 39 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin fiyatı hareketlenerek 43 bin doların üzerine çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.