Google kripto para reklam yasağını kaldırdı

Tam Boyutta Gör Dev finans kuruluşlarının Bitcoin ETF başvurularının onaylanması Bitcoin fiyatına pek olumlu yansımasa da sektörde bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Google yıllar sonra kripto para reklamlarına izin veriyor.

Google geri adım attı

Mart 2018 tarihinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Google, kripto para projelerinin reklamlarına yasak getirmişti. Aradan 5 yıl geçtikten sonra özellikle kurumsal dünyanın kripto paralara bakış açısı değişince Google da geri adım attı.

Bitcoin eski günlerine geri döndü 1 hf. önce eklendi

Gelen bilgilere göre 29 Ocak itibariyle Google reklam politikalarında değişiklik yapıldı. Kripto Para Güveni adı verilen reklam şartlarına uyan ürünlerin Google arama ağında reklam yapmasının önü açıldı. Bu şartlara da haliyle Bitcoin ETF onayı alan şirketler uyuyor.

Şartlar kısıtlayıcı olduğu için her kripto para projesinin Google reklam ağında görünmesi mümkün değil. Yani SEC onayı burada belirleyici gibi görünüyor. Haberin duyulması ile 39 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin fiyatı hareketlenerek 43 bin doların üzerine çıktı.

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