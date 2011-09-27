Google+ kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaştı

Kapalı davetiye sistemiyle yayına başlamasına rağmen büyük bir ilgi gören ve kullanıcı sayısı 20 milyonu bulan Google'ın sosyal ağı Google+, son dönemlerde başlayan yavaşlama yüzünden eleştiriliyordu. Ancak geçtiğimiz hafta yaygın kullanıma geçti ve rekabet tam anlamıyla başlamış oldu.





Eleştirilerin aksine Google+ kullanıcı sayısı beklenenden daha büyük bir artış yakaladı. İstatistik sitesi Ancestry.com'un haberine göre Facebook'un son yeniliklerini tanıttığı 22 Eylül günü Google+ kullanıcı sayısı 43.4 milyona ulaşmıştı. Bu sayı iki gün öncesine göre yüzde 30 daha fazla.





Artışın en büyük sebebi Google+'ın yaygın kullanıma geçmesi ve Google arama sayfasında ziyaretçileri teşvik eden animasyonlar yayınlanması sayılabilir.





İki günde yaşanan yüzde otuzluk artış sıradan bir web girişimi için inanılmaz bir başarı olarak görülebilir ancak Google+ açısından geçmişe göre daha yaygın kullanılmaya başladığı anlamına geliyor. Bugün itibariyle ise tahminler 50 milyon rakamını geçtiği yönünde.





Facebook'un son yenilikleri firma açısından oldukça önemli ve Google+ ile aradaki farkı açacak kadar etkili. Ancak uzmanlar yavaş yavaş iki sosyal ağın farklı mecralara doğru yol aldıklarını raporlarında belirtiyor.