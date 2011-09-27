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Google+ kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaştı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kapalı davetiye sistemiyle yayına başlamasına rağmen büyük bir ilgi gören ve kullanıcı sayısı 20 milyonu bulan Google'ın sosyal ağı Google+, son dönemlerde başlayan yavaşlama yüzünden eleştiriliyordu. Ancak geçtiğimiz hafta yaygın kullanıma geçti ve rekabet tam anlamıyla başlamış oldu. 

Eleştirilerin aksine Google+ kullanıcı sayısı beklenenden daha büyük bir artış yakaladı. İstatistik sitesi Ancestry.com'un haberine göre Facebook'un son yeniliklerini tanıttığı 22 Eylül günü Google+ kullanıcı sayısı 43.4 milyona ulaşmıştı. Bu sayı iki gün öncesine göre yüzde 30 daha fazla. 

Artışın en büyük sebebi Google+'ın yaygın kullanıma geçmesi ve Google arama sayfasında ziyaretçileri teşvik eden animasyonlar yayınlanması sayılabilir. 

İki günde yaşanan yüzde otuzluk artış sıradan bir web girişimi için inanılmaz bir başarı olarak görülebilir ancak Google+ açısından geçmişe göre daha yaygın kullanılmaya başladığı anlamına geliyor. Bugün itibariyle ise tahminler 50 milyon rakamını geçtiği yönünde.

Facebook'un son yenilikleri firma açısından oldukça önemli ve Google+ ile aradaki farkı açacak kadar etkili. Ancak uzmanlar yavaş yavaş iki sosyal ağın farklı mecralara doğru yol aldıklarını raporlarında belirtiyor. 

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DemirKipi 7 yıl en beğenilen
Hayatımız sosyal paylaşım ortamlarından ibaret oldu. Kaçmanın imkanı yok her yerde karşımıza çıkıyorlar. Adı sosyal paylaşım ama asosyallerin yuvası haline gelmiş ortamlardır kendileri.
Hayatımız sosyal paylaşım ortamlarından ibaret oldu. Kaçmanın imkanı yok her yerde karşımıza çıkıyorlar. Adı sosyal paylaşım ama asosyallerin yuvası haline gelm...
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SiyahLimm 7 yıl
Arkadaşlar kıcı kırık twitter bile üyeligini yükseltmişken Google gibi bir dev hayli hayli bu Sosyal ag pazarında kendine yer edinecekdir
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alikiziltoprak 7 yıl SiyahLimm
SiyahLimm

Arkadaşlar kıcı kırık twitter bile üyeligini yükseltmişken Google gibi bir dev hayli hayli bu Sosyal ag pazarında kendine yer edinecekdir

Katılıyorum, güzel yorum.
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Ehlika 7 yıl
İlk önce şu tasarımı değiştirsinler acayip bir şey girince kendimi yalnız hissediyorum sanki bende başka kimse yokmuş gibi
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| OMG! | 7 yıl
çok çalışmaları lazım bence de,google'ı severim,neredeyse her servisinden yararlanırım,bulut tabanlı sonuçta,çok yardım etti şimdiye kadar.Fakat sosyal ağ konusunda Facebook geçtiğimiz yıllarda çok deneyim kazandı ve büyüdü,kullanıcılarını elinde tutmaya devam ediyor çünkü gerçek hayatla tam bir etkileşim içerisinde,hayatın neredeyse her alanına girdi.
Google'ın sosyal ağı üzerinde daha fazla çalışması gerekiyor,gerçek hayata biraz daha entegre olmalı,hala eksikleri var,250m gibi bi rakamı görebilmek için bu şart.
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Volkanbaba 7 yıl
50 Milyon iyi rakam ama 2-3 milyonu ancak aktif olarak kullanıyordur.FB ile rekabet konusu zor ama FB yide etkiledikleri bir gerçek FB nin son zamanlarda yaptığı değişikliklere bakarsak.
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Recharged 7 yıl
Daha yolun başındalar ama bende düşünmüyorum Facebook'a yaklaşacaklarını.
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sadtneverdie 7 yıl
sucvceza
Hayatımız sosyal paylaşım ortamlarından ibaret oldu. Kaçmanın imkanı yok her yerde karşımıza çıkıyorlar. Adı sosyal paylaşım ama asosyallerin yuvası haline gelmiş ortamlardır kendileri.

asosyalizmle ne ilgisi var? ilkokul arkadaşlarımla bile facete görüşebiliyorum. doğru düzgün kullanınca gayet faydalı. asosyal yapacak bir durumu yok. hatta asosyaller için dışa açılma aracı.
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DemirKipi 7 yıl en beğenilen
Hayatımız sosyal paylaşım ortamlarından ibaret oldu. Kaçmanın imkanı yok her yerde karşımıza çıkıyorlar. Adı sosyal paylaşım ama asosyallerin yuvası haline gelmiş ortamlardır kendileri.
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Eminens 7 yıl
Rayquaza
Facebooku geçeceğini sanmıyorum

Geçemez gibi görünüyo ve bence insanlar facebook dan sıkılmış oldukları için google+ ya geçiolar deişiklik için gibisinden. Ama belli mi olur? Bir günde yüzde 30 büyüme hiiç de az değil.
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Rayquaza 7 yıl
Facebook'u geçeceğini sanmıyorum
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