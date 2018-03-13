Google, mobil cihazlardaki görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyeceğini duyurdu

Google, son zamanlardan görsel aramalar kısmıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıyor. Son olarak görsel aramalardaki resmi görüntüle düğmesini kaldırmış ve çoğu kullanıcının tepkisini almıştı. Arama devi, mobil cihazlardaki arama sonuçlarına altyazı özelliği ekleyeceğini açıkladı.

Google görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyecek

Dünya çapındaki birçok insan, herhangi bir resim veya fotoğrafı aramak için Google'ın görsel aramalar özelliğine başvuruyor. Google, kullanıcıların görsel arama sonuçlarını daha verimli kullanabilmesi için bundan böyle arama sonuçlarında çıkan görsellerin altına açıklamalarını da ekleyeceğini duyurdu. Altyazı şeklinde olacak metinler, görsellerle ilgili bilgi vererek kullanıcının işini kolaylaştıracak.

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Google, bu hafta kullanıma sunacağı yeni özellik sayesinde, ihtiyaçlarınızı karşılayacak görsellere çok daha pratik bir şekilde ulaşmanızı hedeflediğini belirtiyor. Yeni özellik Android ve iOS'ta yer alan Google uygulaması ve mobil tarayıcılarda devreye girecek.

https://blog.google/products/search/get-more-useful-information-captions-google-images/