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Google, mobil cihazlardaki görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyeceğini duyurdu

Arama devi Google, mobil cihazlardan yapılan görsel aramalara yeni bir özellik getireceğini duyurdu. Bundan böyle görsellerin altında altyazı şeklinde açıklamaları da yer alacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, son zamanlardan görsel aramalar kısmıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıyor. Son olarak görsel aramalardaki resmi görüntüle düğmesini kaldırmış ve çoğu kullanıcının tepkisini almıştı. Arama devi, mobil cihazlardaki arama sonuçlarına altyazı özelliği ekleyeceğini açıkladı.

Google görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyecek

Dünya çapındaki birçok insan, herhangi bir resim veya fotoğrafı aramak için Google'ın görsel aramalar özelliğine başvuruyor. Google, kullanıcıların görsel arama sonuçlarını daha verimli kullanabilmesi için bundan böyle arama sonuçlarında çıkan görsellerin altına açıklamalarını da ekleyeceğini duyurdu. Altyazı şeklinde olacak metinler, görsellerle ilgili bilgi vererek kullanıcının işini kolaylaştıracak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S9'da çentik olsaydı nasıl görünürdü?"
Google, bu hafta kullanıma sunacağı yeni özellik sayesinde, ihtiyaçlarınızı karşılayacak görsellere çok daha pratik bir şekilde ulaşmanızı hedeflediğini belirtiyor. Yeni özellik Android ve iOS'ta yer alan Google uygulaması ve mobil tarayıcılarda devreye girecek.

https://blog.google/products/search/get-more-useful-information-captions-google-images/ Yorum Yaz
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B Moon 1 yıl en beğenilen
Daha kötü kalitede bir resim yükleyemediniz mi? Fark biraz da olsa anlasiliyor su anda.
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zolzauza 1 yıl
DH de videolarına (inceleme,röportaj vs) altyazı eklerse duyma engelli vatandaşlarımız için güzel ve faydalı bir gelişme olur.
Unutmayalım ki her insan engelli adayıdır.
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esmerbuyucu 1 yıl
Bu ve Android P'de ki yuvarlatılmış köşeler iOS'i anımsatıyor.
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B Moon 1 yıl en beğenilen
Daha kötü kalitede bir resim yükleyemediniz mi? Fark biraz da olsa anlasiliyor su anda.
2 Yanıt Yanıtla +5
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ugur7seven 1 yıl B Moon
Görsele tıklamayı denedin mi?
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lg02561 1 yıl B Moon
hahahah qrall +11
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