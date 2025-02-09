One UI 7 yakında geliyor: İşte güncellemeyi alacak telefonların listesi

Samsung, One UI 7'nin dağıtımı için bir takvim yayınlamadı ancak şirketin telefonlarına yönelik güncelleme desteğinden yola çıkarak hangi modellerin One UI 7'yi alacağını listeledik. İşte One UI 7.0'ı alacak telefonların listesi:
One UI 7 alacak Samsung telefonlar
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold3
- Galaxy Z Flip3
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A15
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A05s
- Galaxy A05
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M53
- Galaxy M35
- Galaxy M34
- Galaxy M33
- Galaxy M15
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F23
- Galaxy F15
- Galaxy F14 5G
One UI 7, son yıllarda Samsung'un yazılımsal anlamda gerçekleştirdiği en kapsamlı güncelleme olarak ön plana çıkıyor. Yenilenen uygulama simgeleri, hızlı ayarlar menüsü, kamera uygulaması ve widget'lar, daha akıcı animasyonlar, kilit ekranında birçok bilgiyi gösteren Now Bar, Gemini destekli Galaxy AI gibi birçok yenilik One UI 7 ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.