One UI 7 yakında geliyor: İşte güncellemeyi alacak telefonların listesi

Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunuldu. Çok yakında Galaxy S24 ailesine de gelecek olan güncelleme, aşama aşama diğer modellere dağıtılacak.

Samsung, One UI 7'nin dağıtımı için bir takvim yayınlamadı ancak şirketin telefonlarına yönelik güncelleme desteğinden yola çıkarak hangi modellerin One UI 7'yi alacağını listeledik. İşte One UI 7.0'ı alacak telefonların listesi:

One UI 7 alacak Samsung telefonlar

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21+

Galaxy S21 5G

Galaxy S21

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A15

Galaxy A14 5G

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05s

Galaxy A05

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 5G

One UI 7, son yıllarda Samsung'un yazılımsal anlamda gerçekleştirdiği en kapsamlı güncelleme olarak ön plana çıkıyor. Yenilenen uygulama simgeleri, hızlı ayarlar menüsü, kamera uygulaması ve widget'lar, daha akıcı animasyonlar, kilit ekranında birçok bilgiyi gösteren Now Bar, Gemini destekli Galaxy AI gibi birçok yenilik One UI 7 ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

One UI 7 güncellemesini alacak Samsung telefonların listesi