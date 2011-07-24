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Google plus.me alan adını transfer yoluyla tescil ettirdi

7 yıl
2,8b
1
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağı Google+ halen kapalı davetiye usulüyle yayınlanmaya devam ediyor. Tüm hizmetlerini Google+’a odaklamak niyetinde olan Google ise yakın zamanda sosyal ağa üye olmuşkullanıcılarının http://profiles.google.com/____  şeklindeki üye hesaplarını Google+ hesaplarına yönlendirmeye başladı.

Ancak Google+’da henüz Facebook’ta olduğu gibi kullanıcı adıyla kişinin sayfasına ulaşma fonksiyonu bulunmuyor. Google+ alan adından sonra uzun bir rakamla üye profilleri temsil ediliyor. Haliyle biraz can sıkıcı olan bu durumdan hemen kurtulmak isteyen Google plus.me alan adını satın aldı.

Satın alınan alan adını inceleyen Google+ kullanıcısı Mike Stenger bu ismin çok büyük ihtimalle Google+ profilleri için http://plus.me/kullanıcıadı şeklinde bir yönlendirme için kullanılacağını ortaya koydu.

Alan adıyla ilgili diğer bir ilginç ayrıntı ise bu adın 2008 Ağustos ayında kimliği bilinmeyen başka bir müşteri tarafından tescillendiği. Google ise 12 Nisan 2011 tarihinde transfer için başvurmuş ve ardından bünyesine dahil etmiş. Bu transfer için Google’ın ne kadar bir bedel ödediği bilinmiyor. 

Ayrıca Google’ın “plus” adıyla alakalı her türlü alan adı veya simgeyi tescilleme gayreti içerisinde olduğu da gözlerden kaçmıyor. 


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HAAltuntas 7 yıl
Bu güzel olur gerçekten ama ayakta kalabilmesi için daha fazlası lazım.
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