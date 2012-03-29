Google, reklam gelirleri olarak Android'den kazandığının daha fazlasını iOS cihazlarından kazanıyor

Google'ın Java işletim sistemi ile ilgili patentleri ihlal ettiği iddiasıyla Oracle tarafından 7 milyar dolarlık tazminat talebiyle 2010 yılında açılan ve halen devam eden dava sırasında bilinmeyen bazı konular da gün yüzüne çıktı.





The Guardian'ın haberine göre dava nedeniyle Android işletim sisteminden bugüne kadar elde ettiği kazançları mahkemeye sunan Google'ın iOS cihazlarından önemli bir gelir elde ettiği ortaya çıktı.





Tabloya göre Android işletim sisteminin piyasaya çıktığı 2008-2011 yılları arasında Google toplamda 534 milyon dolar gelir elde etti. Android cihazlardan elde edilen reklam gelirleri ise yıllık 1 milyar dolar civarında. 2011 yılı sonunda 200 milyon adede ulaşan Android cihazlarından Google cihaz başına yılda 10$ civarında bir gelir elde ediyor.





Android işletim sistemini kullanan üreticiler YouTube, Haritalar ve varsayılan arama motoru gibi pek çok hizmeti de içerisinde sunmak zorunda. Bu da reklam gelirlerini artırıyor. Google aslında işletim sistemini ücretsiz dağıtsa da reklam gelirleri ile bunu kapatıyor. Sadece Amazon bunun dışında kalmayı tercih ediyor.





Ayrıca uygulama satışlarından yüzde 30 payın Google'a gittiği düşünüldüğünde Android işletim sisteminin uygulama satışı konusunda biraz geride kaldığı söylenebilir.





Google'ın geçen yıl ki toplam geliri 38 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bunun büyük kısmı sayısı 1.2 milyarı geçen masaüstü bilgisayarlardaki reklam gösterimlerinden geliyor. Bu da Google'ın yılda her bilgisayardan yaklaşık 30$ kazandığını gösteriyor.





Ancak Google'ın tepe yöneticisi Larry Page'in, geçtiğimiz Ekim ayında son 12 ayda 2.5 kat artan mobil reklam ağının yıllık 2.5 milyar dolar gelire ulaştığını açıklaması bazı hesaplamaların yapılmasına neden oldu.





Android işletim sistemi reklam gelirlerinden yıllık 1 milyar dolar kazanan Google'ın kalan 1.5 milyar doları nereden elde ettiği merak konusu oldu. 9to5Mac sitesi aradaki farkın hali hazırda sayısı 315 milyona ulaşan iOS cihazlarından elde edildiğini belirtiyor. Çünkü tüm iOS cihazlarında Google'ın harita hizmeti bulunuyor ve varsayılan mobil web arama motoru da Google. İnternet erişiminde daha aktif olan iOS kullanıcılarının reklam gösterimlerinde de lider oldukları bazı araştırmalarda ortaya çıkmıştı. Bu da reklam gelirlerini katlıyor.





Windows Phone cihazlarında Bing arama motoru ve haritaları kullanılıyor. Diğer işletim sistemlerinde de mobil reklam gelirlerine önemli bir katkı olduğu söylenemez. Bu bakımdan iOS, Google'ın en önemli mobil reklamcılık gelirlerini oluşturarak öne çıkıyor.