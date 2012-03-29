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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, reklam gelirleri olarak Android'den kazandığının daha fazlasını iOS cihazlarından kazanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Java işletim sistemi ile ilgili patentleri ihlal ettiği iddiasıyla Oracle tarafından 7 milyar dolarlık tazminat talebiyle 2010 yılında açılan ve halen devam eden dava sırasında bilinmeyen bazı konular da gün yüzüne çıktı.

The Guardian'ın haberine göre dava nedeniyle Android işletim sisteminden bugüne kadar elde ettiği kazançları mahkemeye sunan Google'ın iOS cihazlarından önemli bir gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Tabloya göre Android işletim sisteminin piyasaya çıktığı 2008-2011 yılları arasında Google toplamda 534 milyon dolar gelir elde etti. Android cihazlardan elde edilen reklam gelirleri ise yıllık 1 milyar dolar civarında. 2011 yılı sonunda 200 milyon adede ulaşan Android cihazlarından Google cihaz başına yılda 10$ civarında bir gelir elde ediyor. 

Android işletim sistemini kullanan üreticiler YouTube, Haritalar ve varsayılan arama motoru gibi pek çok hizmeti de içerisinde sunmak zorunda. Bu da reklam gelirlerini artırıyor. Google aslında işletim sistemini ücretsiz dağıtsa da reklam gelirleri ile bunu kapatıyor. Sadece Amazon bunun dışında kalmayı tercih ediyor.

Ayrıca uygulama satışlarından yüzde 30 payın Google'a gittiği düşünüldüğünde Android işletim sisteminin uygulama satışı konusunda biraz geride kaldığı söylenebilir.

Google'ın geçen yıl ki toplam geliri 38 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bunun büyük kısmı sayısı 1.2 milyarı geçen masaüstü bilgisayarlardaki reklam gösterimlerinden geliyor. Bu da Google'ın yılda her bilgisayardan yaklaşık 30$ kazandığını gösteriyor.

Ancak Google'ın tepe yöneticisi Larry Page'in, geçtiğimiz Ekim ayında son 12 ayda 2.5 kat artan mobil reklam ağının yıllık 2.5 milyar dolar gelire ulaştığını açıklaması bazı hesaplamaların yapılmasına neden oldu. 

Android işletim sistemi reklam gelirlerinden yıllık 1 milyar dolar kazanan Google'ın kalan 1.5 milyar doları nereden elde ettiği merak konusu oldu. 9to5Mac sitesi aradaki farkın hali hazırda sayısı 315 milyona ulaşan iOS cihazlarından elde edildiğini belirtiyor. Çünkü tüm iOS cihazlarında Google'ın harita hizmeti bulunuyor ve varsayılan mobil web arama motoru da Google. İnternet erişiminde daha aktif olan iOS kullanıcılarının reklam gösterimlerinde de lider oldukları bazı araştırmalarda ortaya çıkmıştı. Bu da reklam gelirlerini katlıyor. 

Windows Phone cihazlarında Bing arama motoru ve haritaları kullanılıyor. Diğer işletim sistemlerinde de mobil reklam gelirlerine önemli bir katkı olduğu söylenemez. Bu bakımdan iOS, Google'ın en önemli mobil reklamcılık gelirlerini oluşturarak öne çıkıyor. 

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veleciraptor 7 yıl en beğenilen
Microsoft Android'den kazanıyor, Google IOS'tan kazanıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil
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createemir 7 yıl
İşte bu habere güldüm
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E_Aydin35 7 yıl
Her şirketin birbiriyle ilişkileri,bağlantıalrı vardır yani örnek verecek olusak birbirlerine en sıkı rakip olan Apple-Samsung bile neler paylaşıyor bilmidğimiz veya bilmediğimiz.. Eee İOS'da Google'ye kazandırsın, bu tür yardımlaşmalar olamsada..:P
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savinelli 7 yıl
android cihazları alanların çoğunun mobil internet bağlantısı yok. fakat ios cihazları zaten kontrat dahilinde mobil bağlantı içinde olarak satılıyorlar. böyle bir sonuç çıkması o yüzden çok normal. önemli olan ne kadar android cihaz olduğu değil, kaç tanesinin sürekli internete bağlı olduğu...
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MaterialScience 7 yıl
beray07
Resimde neden en önde blackberry var ?

Bütün telefonları birleştirincede illuminati oluyor dh nereye gidiyor böyle :(
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011235813 7 yıl
Resme göre blackberry'yi koy cebe, alırsın ford olursun lord mantığı var.. İphone koy bi tane bi tane de google aç bitti gitti. Dh görsel işine biraz daha önem ver piliizz!
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DH Misafiri 7 yıl
resim çok mu alakasız bana mı öyle geldi.. google ve ios arasındaki birinin diğerine sağladğı fayda bir iphoneda açılmış google anasayfasıyla çok daha basit ve etkili bişekilde anlatılabilirdi diye düşünüyorum. En önde Ford'un websitesine girmiş bi blackberry çok da mantıklı görünmüyo.
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veleciraptor 7 yıl en beğenilen
Microsoft Android'den kazanıyor, Google IOS'tan kazanıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil
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nevai 7 yıl veleciraptor
veleciraptor
Microsoft Android'den kazanıyor, Google IOS'tan kazanıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil

Apple nerden kazanıyor bu durumda ? :)
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pespoisonboy 7 yıl
beray07
Resimde neden en önde blackberry var ?

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JohnLord 7 yıl
Google, reklam gelirleri olarak Android'den kazandığının daha fazlasını iOS cihazlarından kazanıyor Günlük Haber:Ekrem Çukurca
29 Mart 2012, Perşembe 23:47
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_bluescream_ 7 yıl
Dh de bizden :D
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