Google reklamında kripto para göndermesi

''Kripto paralar gerçek para değil''
Söz konusu yasaklama faaliyeti dışında bugüne kadar kripto paralarla ilgili herhangi bir adım atmayan şirket geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile ilginç bir mesaj verdi. Google Asistan'ın yeni özelliğini tanıtmak için yayınlanan videoda Google artık Google Asistan ekranında sizi arayan kişinin, ne için aradığını görebileceğinizi belirtiyor. Bununla birlikte videodada yer alan Teddy ve Abby arasında geçen konuşmada kripto paralardan söz ediliyor.
Videoda Teddy'nin telefonu çalarken Google Asistan ekranında arayan kişinin elektrik şirketi olduğu görülüyor. Elektrik şirketi Teddy'in bu ay elektrik faturasının çok yüksek olduğunu belirtirken Teddy, ''Kripto para madenciliği çok fazla enerji tüketiyor.'' diyerek faturanın sorumlusu olarak madencilik faaliyetlerini işaret ediyor. Abby ise kripto paranın gerçek bir para olmadığını dile getiriyor.
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Google'ın bu tip tanıtım videolarında eğlenceli diyaloglara yer verdiğini biliyoruz. Bu nedenle şirketin doğrudan kripto paraları ve madencilik faaliyetlerini hedef almış olma ihtimali pek yüksek değil. Yine de paylaşılan videonun altında yer alan yorumlarda kullanıcıların bir kısmı Google'ın kripto paraları hedef almasından şikayetçi olduğunu belirtmiş durumda. Yine benzer bir şekilde kripto paraların gerçek bir para birimi olduğunu belirten yorumlar da mevcut.
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Oturduğun yerden bas basmasına ama dijital bir şey üret o zaman. Web tema yap, yazılım yap, oyun yap, fotoğraf sat. Hiç bir şey yapmayayım tuşa basayım altıma lamborginiler gelsin, şurdaki 100tl yi koyayım bak 2 seneye miami de yazlığım olacak. Sende katıl, arkandan 5 kısa yoldan zenginciyi de kat 3000 tl yatırın bak valla zengin olcaz. :D Kriptocuların yarısından çoğu çiftlik banka, saadet zincirine katılmadıysa bende neyim.
Akp li değilim ama ondan sonra ülke çook kötüü, dolar aldı başını gittiii. E sen bir şey üretmediğin için dolar böyle aslında zaten. Üreten bir toplum değiliz. Emekli maaşı 10.000 olsun, telefonda oyun oynarkende trilyoner olalım. ohh.
Kadınlar değerlidir. Onlar nüfusun yarısıdır ve hepimizin anasıdır.
Kadınlar altın takıları çok sever.
Bu nedenle altın değerlidir.
Kadınlara değer verin, altının değeri artsın.
Altın gerçektir. Eritilip şekilden şekile de sokulabilir.
Elektronikte de kullanılabilir.
Elektromagnetik - dijital (EMP, virüs) saldırılarda kripto para sistemi çökertilebilir, gerçek para sağlam kalır. Bu avantajı var gerçek paranın.
Savaş ve terör olmayacağının garantisi olsa kripto para daha iyi olabilir tabiki.
Devletlerin güvencesi var.
Kripto parada yanlış hesaba gitti, para gitti. Dönüşü yok. (Bazıları tedbir alabiliyor.)
Bir gecede hatta bir anda kripto para çöp olabilir.