Google reklamında kripto para göndermesi

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Bu yıl mart ayında Google önemli bir karar almış ve arama sonuçlarında kripto para reklamlarına yer vermeyeceğini duyurmuştu. Şirket; sahte kripto para borsalarının ve uygulamaların insanların zarar görmesine neden olduğunu belirterek bu kararı kullanıcıları korumak adına aldığını vurguluyordu. Geçtiğimiz ay bu kararını esneten Google; ABD ve Japonya'da yetkili kurumlardan onay almış kripto para borsalarının reklamlarına arama sonuçlarında yer vermeye başladı.





''Kripto paralar gerçek para değil''

Söz konusu yasaklama faaliyeti dışında bugüne kadar kripto paralarla ilgili herhangi bir adım atmayan şirket geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile ilginç bir mesaj verdi. Google Asistan'ın yeni özelliğini tanıtmak için yayınlanan videoda Google artık Google Asistan ekranında sizi arayan kişinin, ne için aradığını görebileceğinizi belirtiyor. Bununla birlikte videodada yer alan Teddy ve Abby arasında geçen konuşmada kripto paralardan söz ediliyor.





Videoda Teddy'nin telefonu çalarken Google Asistan ekranında arayan kişinin elektrik şirketi olduğu görülüyor. Elektrik şirketi Teddy'in bu ay elektrik faturasının çok yüksek olduğunu belirtirken Teddy, ''Kripto para madenciliği çok fazla enerji tüketiyor.'' diyerek faturanın sorumlusu olarak madencilik faaliyetlerini işaret ediyor. Abby ise kripto paranın gerçek bir para olmadığını dile getiriyor.

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Google'ın bu tip tanıtım videolarında eğlenceli diyaloglara yer verdiğini biliyoruz. Bu nedenle şirketin doğrudan kripto paraları ve madencilik faaliyetlerini hedef almış olma ihtimali pek yüksek değil. Yine de paylaşılan videonun altında yer alan yorumlarda kullanıcıların bir kısmı Google'ın kripto paraları hedef almasından şikayetçi olduğunu belirtmiş durumda. Yine benzer bir şekilde kripto paraların gerçek bir para birimi olduğunu belirten yorumlar da mevcut.