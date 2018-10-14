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Google reklamında kripto para göndermesi

İnternet devi Google, Google Asistan'ın yeni bir özelliğini sergilediği reklam videosunda kripto paralara göndermede bulundu. Videoda kripto paraların gerçek bir para birimi olmadığı belirtiliyor.
7 ay
2,3b
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8
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Google reklamında kripto para göndermesi
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Bu yıl mart ayında Google önemli bir karar almış ve arama sonuçlarında kripto para reklamlarına yer vermeyeceğini duyurmuştu. Şirket; sahte kripto para borsalarının ve uygulamaların insanların zarar görmesine neden olduğunu belirterek bu kararı kullanıcıları korumak adına aldığını vurguluyordu. Geçtiğimiz ay bu kararını esneten Google; ABD ve Japonya'da yetkili kurumlardan onay almış kripto para borsalarının reklamlarına arama sonuçlarında yer vermeye başladı.


''Kripto paralar gerçek para değil'' 

Söz konusu yasaklama faaliyeti dışında bugüne kadar kripto paralarla ilgili herhangi bir adım atmayan şirket geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile ilginç bir mesaj verdi. Google Asistan'ın yeni özelliğini tanıtmak için yayınlanan videoda Google artık Google Asistan ekranında sizi arayan kişinin, ne için aradığını görebileceğinizi belirtiyor. Bununla birlikte videodada yer alan Teddy ve Abby arasında geçen konuşmada kripto paralardan söz ediliyor.


Videoda Teddy'nin telefonu çalarken Google Asistan ekranında arayan kişinin elektrik şirketi olduğu görülüyor. Elektrik şirketi Teddy'in bu ay elektrik faturasının çok yüksek olduğunu belirtirken Teddy, ''Kripto para madenciliği çok fazla enerji tüketiyor.'' diyerek faturanın sorumlusu olarak madencilik faaliyetlerini işaret ediyor. Abby ise kripto paranın gerçek bir para olmadığını dile getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Taylandlı dolandırıcı yakalandı"

Google'ın bu tip tanıtım videolarında eğlenceli diyaloglara yer verdiğini biliyoruz. Bu nedenle şirketin doğrudan kripto paraları ve madencilik faaliyetlerini hedef almış olma ihtimali pek yüksek değil. Yine de paylaşılan videonun altında yer alan yorumlarda kullanıcıların bir kısmı Google'ın kripto paraları hedef almasından şikayetçi olduğunu belirtmiş durumda. Yine benzer bir şekilde kripto paraların gerçek bir para birimi olduğunu belirten yorumlar da mevcut. 

 

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Spider_hip 7 ay
Kripto para bence de gerçek değil. Çok dijital param olsun, pc de rakam göreceğim diyorsanız bankada bulunan paranız gayet dijital. İsterseniz evden hiç çıkmadan bankadaki paranız ile internet bankacılığıyla istediğiniz kadar alışverişinizi de yapabilirsiniz, havale eft vs her şeyi yapabilirsiniz. Elinize hiç kağıt değmeden. Ama en azından altına endeksli devletlerin parası. Şimdi gerçekçi olalım kripto paraların arkasında bu kadar durulmasının sebebi de kısa yoldan zengin olmacılardan ötürü. Türkiye'de rekor düzeyde tutulmasının sebebi de yine aynı. E zaten tosunlar, çiftlik bankcılar, saadet zincircileri de aynı zihniyet yüzünden multimilyoner oldu. Bazen insanın oh olsun diyesi geliyor. Tavuk alcam, onu alcam, oturduğum yerden para bascam.
Oturduğun yerden bas basmasına ama dijital bir şey üret o zaman. Web tema yap, yazılım yap, oyun yap, fotoğraf sat. Hiç bir şey yapmayayım tuşa basayım altıma lamborginiler gelsin, şurdaki 100tl yi koyayım bak 2 seneye miami de yazlığım olacak. Sende katıl, arkandan 5 kısa yoldan zenginciyi de kat 3000 tl yatırın bak valla zengin olcaz. :D Kriptocuların yarısından çoğu çiftlik banka, saadet zincirine katılmadıysa bende neyim.
Akp li değilim ama ondan sonra ülke çook kötüü, dolar aldı başını gittiii. E sen bir şey üretmediğin için dolar böyle aslında zaten. Üreten bir toplum değiliz. Emekli maaşı 10.000 olsun, telefonda oyun oynarkende trilyoner olalım. ohh.
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Rachsuchtig 7 ay Spider_hip
Kripto paraların asıl amacının gizlilik olduğunu biliyorsundur(!). Online bankacılık ile birine para gönderdiğinde bu kayıt altındadır. Ama kripto para ile birine para gönderdiğinde bu gizli kalır kaydı olmaz
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Tugrul_512bit 7 ay
Sevgili arkadaşlar,
Kadınlar değerlidir. Onlar nüfusun yarısıdır ve hepimizin anasıdır.
Kadınlar altın takıları çok sever.
Bu nedenle altın değerlidir.
Kadınlara değer verin, altının değeri artsın.
Altın gerçektir. Eritilip şekilden şekile de sokulabilir.
Elektronikte de kullanılabilir.
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michael01 7 ay
Kağıt paranın da malzeme olarak bir değeri yok. 10 yazıyorsun 10, 1000 yazıyorsun 1000 oluyor. Canın ne isterse onu yaz o olsun. Kağıt para kripto paranın bir nevi maddeleşmiş hali. İnsanın verdiği değer kadar kağıt paranın değeri var. Amerika durmadan para basıyor. Kağıt para miktarı artıyor fakat verilen değer azalmadığı için fazla kağıt aynı değeri görüyor.
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Tugrul_512bit 7 ay
Ona bakarsan gerçek para da bir işe yaramıyorki? İstersen trilyonların olsun, diğer insanların da trilyonları varsa o paranın tuvalet kağıdı kadar değeri kalmıyor, yenmiyor, içilmiyor.
Elektromagnetik - dijital (EMP, virüs) saldırılarda kripto para sistemi çökertilebilir, gerçek para sağlam kalır. Bu avantajı var gerçek paranın.
Savaş ve terör olmayacağının garantisi olsa kripto para daha iyi olabilir tabiki.
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interwap 7 ay Tugrul_512bit
Para fiziksel hasar aldı, yarısından fazlası elinde ise bunu değiştirebilirsin.
Devletlerin güvencesi var.
Kripto parada yanlış hesaba gitti, para gitti. Dönüşü yok. (Bazıları tedbir alabiliyor.)
Bir gecede hatta bir anda kripto para çöp olabilir.
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smart1978 7 ay
Dogruya dogru ...
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