Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Taylandlı dolandırıcı yakalandı

Finlandiya vatandaşı olan bir yatırımcıyı dolandırarak yaklaşık 24 milyon dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiği iddia edilen Taylandlı Prinya Jaravit, polis tarafından tutuklandı.
7 ay
5,1b
1
1
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Taylandlı dolandırıcı yakalandı
Finlandiyalı bir yatırımcının 24 milyon dolar değerinde Bitcoin'ini dolandırdığı iddia edilen Tayland vatandaşı Prinya Jaravijit, geçtiğimiz günlerde Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda gözaltına alındı. 
Alınan bilgilere göre Jaravijit, suç ortağı olan erkek kardeşinin gözaltına alınmasından iki ay sonra ABD 'den yola çıkarak Güney Kore'ye oradan da Bangkok'a geldi. 
Tutuklandıktan kısa bir süre sonra, dolandırıcılık ve kara para aklamak suçlamalarıyla aranan Jaravijit, yerel polise teslim edildi. Jaravijit'in avukatlarının kefalet için başvurmaya hazır oldukları bildirildi.
Geçtiğimiz ay, Tayland'ın kara para aklamayla mücadele bürosu, Jaravijit'in ailesine ve davaya bağlı diğer insanlara ait 6.4 milyon dolar değerinde fonlara el koymuştu.
Kardeşinin tutuklanmasının ardından Prinya Jaravijit, suçlamalardan kaçmak için ABD'ye kaçmıştı. Tayland da Jaravijit'in 8 Ekim'e kadar ülkeye geri dönmesini dönmesi emretmiş, Jaravijit bu çağrıya uymayınca Tayland Dış İşleri Bakanlığı, Prinya Jaravijit'in pasaportunu iptal etmişti. Yasal bir pasaportu olmayan şahıs, ABD'de legal olarak barınamayınca Tayland elçiliği devreye girmiş ve Jaravijit'in ülkeye dönüşü başlamıştı. 
Artık devletler, kripto para sektöründeki dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için daha çok çaba sarf ediyor. 

https://cointelegraph.com/news/prime-suspect-in-24-million-bitcoin-scam-arrested-in-thailand Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
harbiden kral olaymış ha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Aladdin ve Sihirli lambası geri dönüyor 7 ay Apple, iPhone XR modeline özel şeffaf kılıf satacak 7 ay Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor 7 ay Black Panther 2 için hazırlıklara başlandı 7 ay 5G mobil iletişim standardında güvenlik açıkları ortaya çıktı 7 ay Sahte Flash Player güncellemesi, kripto para madenciliği yapıyor 7 ay Audi ve Huawei otonom araç üretimi için güçlerini birleştirdi 7 ay Twitter'a veri toplama soruşturması açıldı 7 ay Apple, çalışanlarına LIDAR sensörü taktı 7 ay 2019 BMW X7'nin ilk teaser görüntüsü yayınlandı 7 ay Cooler Master Hyper 212 soğutucu serisi yenilendi 7 ay FinCEN:"İran, ambargoları aşmak için kripto paraları kullanıyor." 7 ay Akıllı telefonunuz işe gidip gelmenizi daha az stresli hale getirebilir 7 ay Dünyanın en uzun ticari uçuşu başarıyla gerçekleştirildi 7 ay Facebook Messenger’a gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor 7 ay Yeni iPad Pro, kulaklık girişinin kaldırılması ile daha ince olacak 7 ay Uber, sürücüleri şirket hissesiyle ödüllendirmek istiyor 7 ay Samsung’un kapaklı amiral gemisi cihazı W2019 TENAA’da listelendi 7 ay Haftaya BİM mağazalarında Galaxy J7 Prime, A101 mağazalarında Galaxy J2F modelleri var 7 ay Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Taylandlı dolandırıcı yakalandı Sonraki 96 katmanlı NAND bellekler ilk olarak mobil cihazlara geliyor 7 ay Lisans gerektirmeyen kişisel hava aracı BlackFly, gelecek yıl satışa sunulacak 7 ay Huawei özel bir SD kart formatına geçiş yapıyor 7 ay Yeni nesil iPad Pro'nun detayları netleşiyor 7 ay Turkcell, enflasyonla mücadele kapsamında internet paketlerini ikiye katlıyor 7 ay Popüler çiftçilik oyunu Stardew Valley, iOS cihazlara geliyor 7 ay Huawei, yapay zekayı bulut sektörüne taşımak istiyor 7 ay ASUS ROG Strix 2080 ve 2080Ti kutusundan çıkıyor! 7 ay NASA, Opportunity gözlem aracından tam 4 aydır haber alamıyor 7 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu tablet olarak kullanılabilecek 7 ay Xiaomi Black Shark 2'nin tasarımını gözler önüne seren bir video ortaya çıktı 7 ay Facebook’ta yapay zekâ destekli 3D fotoğraf dönemi başladı 7 ay Xiaomi’den iddialı yakın mesafe lazer projeksiyon cihazı 7 ay Dayanıklılık odaklı akıllı saat Garmin Instinct duyuruldu 7 ay Instagram, gönderiler arasında tıklayarak geçiş yapılmasını sağlayan özelliği test ediyor 7 ay Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme 7 ay Windows 10 güncelleme kabusu devam ediyor: Şimdi de mavi ekran hatası 7 ay Nubia'dan oyuncu tableti geliyor: İşte Nubia Hipad'in ilk görüntüsü ve özellikleri 7 ay Küresel internet bağlantısında önümüzdeki 48 saat içinde kesintiler olabilir 7 ay Sony Xperia XZ2 için Android Pie 9.0 güncellemesi yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim