Taylandlı dolandırıcı yakalandı

Finlandiyalı bir yatırımcının 24 milyon dolar değerinde Bitcoin'ini dolandırdığı iddia edilen Tayland vatandaşı Prinya Jaravijit, geçtiğimiz günlerde Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre Jaravijit, suç ortağı olan erkek kardeşinin gözaltına alınmasından iki ay sonra ABD 'den yola çıkarak Güney Kore'ye oradan da Bangkok'a geldi.

Tutuklandıktan kısa bir süre sonra, dolandırıcılık ve kara para aklamak suçlamalarıyla aranan Jaravijit, yerel polise teslim edildi. Jaravijit'in avukatlarının kefalet için başvurmaya hazır oldukları bildirildi.

Geçtiğimiz ay, Tayland'ın kara para aklamayla mücadele bürosu, Jaravijit'in ailesine ve davaya bağlı diğer insanlara ait 6.4 milyon dolar değerinde fonlara el koymuştu.

Kardeşinin tutuklanmasının ardından Prinya Jaravijit, suçlamalardan kaçmak için ABD'ye kaçmıştı. Tayland da Jaravijit'in 8 Ekim'e kadar ülkeye geri dönmesini dönmesi emretmiş, Jaravijit bu çağrıya uymayınca Tayland Dış İşleri Bakanlığı, Prinya Jaravijit'in pasaportunu iptal etmişti. Yasal bir pasaportu olmayan şahıs, ABD'de legal olarak barınamayınca Tayland elçiliği devreye girmiş ve Jaravijit'in ülkeye dönüşü başlamıştı.

Artık devletler, kripto para sektöründeki dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için daha çok çaba sarf ediyor.

https://cointelegraph.com/news/prime-suspect-in-24-million-bitcoin-scam-arrested-in-thailand