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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı

Google sürücüsüz paket teslimatı yapabilecek kargo aracı için patent aldı. Arama devi, drone'larla teslimat konusunda neredeyse tüm hazırlıklarını tamamlayan Amazon'a bu alanda da rakip olacak.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı
Amazon, teslimat drone'larıyla paket gönderimi yapmaya hazırlanırken, otonom yani sürücüsüz araç dünyası için yeni ve heyecan verici bir gelişme de bugün yaşandı. Google, paketleri müşterilerin kapılarına kadar götürecek sürücüsüz teslimat kamyonları ile ilgili bir patent aldı.

Buna göre kamyon PIN kodu ile açılabilen güvenli bölmelerle dolu olacak. Alıcılar, kendilerine kısa mesaj olarak gönderilen kodu kullanarak paketlerinin yer aldığı bölümü açabilecekler. Müşterilerin aynı zamanda kendi kredi kartları veya NFC (Yakın Alan İletişimi) okuyucuları ile dolaplarını açmaları mümkün olacak. Sürücüsüz teslimat kamyonları, paket teslimi yaptıktan sonra bir sonraki hedefe devam edecek veya ek paket yüklemesi için depoya geri dönecek şekilde programlanabilecek.
Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı
 
Patent, teknolojinin tam olarak nasıl çalışacağıyla ilgili detay vermese de, teslimat kamyonlarının yoldaki diğer araçlar ve trafiği görmesi için video kameralar, radar sensörleri ve lazer mesafe ölçüm cihazları ile donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca teslimat noktalarına sorunsuz ulaşım için detaylı haritalara desteklenecek kamyonlar kablosuz iletişim altyapısına da sahip olacak. Google'ın sürücüsüz teslimat kamyonları varış noktasına yaklaşınca kısa mesajla alıcıyı haberdar edebileceği gibi trafiğe takılması durumunda gecikeceğini de bildirebilecek.

Eğer yollarda görebilirsek Google'ın sürücüsüz kargo araçlarının, Amazon'un "Prime Air" yani drone'larla hızlı teslimat hizmetiyle rekabet edebilmesi mümkün olacak. Amazon bu hizmetini gerçek dünya koşullarında test etse de başlatabilmek için henüz ABD Federal Havacılık Kurulu'ndan gerekli izni alabilmiş değil. Google'ın da bu hizmeti hayata geçirme konusunda ileriki dönemde hükümet yetkililerini ikna etmesi gerekecek.

http://qz.com/613277/google-wants-to-deliver-packages-from-self-driving-trucks/ Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Geldik, evde yoktunuz da der mi bizdeki kargocular gibi?
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homebird 3 yıl
Olan şoföre,kuryeye olacak
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Hazan 3 yıl
Bazen yola hicbir uyari levhasi koymadan kazi yapiyorlar ee arac o yolu guzergah olarak gorup tekeri logar kapagina duserse veya bol cukurlu bozuk yola girerse nolucak? (Turkiye icin soyluyorum tabii ki 🤔)
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kadirirdem 3 yıl
bu sürücüsüz araçların akıbeti tr de ne olacak merak ediyorum :))
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
Geldik, evde yoktunuz da der mi bizdeki kargocular gibi?
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UML 3 yıl
Paketten cep telefonu yerine hıyar çıkarsa tutanağı kim tutacak?

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