Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı

Amazon, teslimat drone'larıyla paket gönderimi yapmaya hazırlanırken, otonom yani sürücüsüz araç dünyası için yeni ve heyecan verici bir gelişme de bugün yaşandı. Google, paketleri müşterilerin kapılarına kadar götürecek sürücüsüz teslimat kamyonları ile ilgili bir patent aldı.





Buna göre kamyon PIN kodu ile açılabilen güvenli bölmelerle dolu olacak. Alıcılar, kendilerine kısa mesaj olarak gönderilen kodu kullanarak paketlerinin yer aldığı bölümü açabilecekler. Müşterilerin aynı zamanda kendi kredi kartları veya NFC (Yakın Alan İletişimi) okuyucuları ile dolaplarını açmaları mümkün olacak. Sürücüsüz teslimat kamyonları, paket teslimi yaptıktan sonra bir sonraki hedefe devam edecek veya ek paket yüklemesi için depoya geri dönecek şekilde programlanabilecek.

Patent, teknolojinin tam olarak nasıl çalışacağıyla ilgili detay vermese de, teslimat kamyonlarının yoldaki diğer araçlar ve trafiği görmesi için video kameralar, radar sensörleri ve lazer mesafe ölçüm cihazları ile donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca teslimat noktalarına sorunsuz ulaşım için detaylı haritalara desteklenecek kamyonlar kablosuz iletişim altyapısına da sahip olacak. Google'ın sürücüsüz teslimat kamyonları varış noktasına yaklaşınca kısa mesajla alıcıyı haberdar edebileceği gibi trafiğe takılması durumunda gecikeceğini de bildirebilecek.





Eğer yollarda görebilirsek Google'ın sürücüsüz kargo araçlarının, Amazon'un "Prime Air" yani drone'larla hızlı teslimat hizmetiyle rekabet edebilmesi mümkün olacak. Amazon bu hizmetini gerçek dünya koşullarında test etse de başlatabilmek için henüz ABD Federal Havacılık Kurulu'ndan gerekli izni alabilmiş değil. Google'ın da bu hizmeti hayata geçirme konusunda ileriki dönemde hükümet yetkililerini ikna etmesi gerekecek.

http://qz.com/613277/google-wants-to-deliver-packages-from-self-driving-trucks/