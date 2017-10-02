Google tanınmış kişilerin hesaplarını fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla koruyacak

Google, çevrimiçi hesaplarla ilgili güvenlik araçlarını siber saldırılara ve siyasi hack girişimlerine karşı daha iyi korumak için geliştirmeye hazırlanıyor. Arama devi önümüzdeki ay Advanced Protection Program (Gelişmiş Koruma Programı) adı verilen bir hizmet sunmaya başlayacak.

Program kapsamında yüksek profilli hesaplar iki faktörlü kimlik doğrulama yerine fiziksel USB güvenlik anahtarlarıya korunacak. Şirket bu ürünü şirket yöneticilerine, politikacılara ve yüksek güvenlik kaygısı taşıyan diğer kişilere pazarlamayı planlıyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Hillary Clinton'ın danışmanı John Podesta'nın Gmail hesabı hacklenmiş ve bazı yazışmalar sızdırılmıştı. Podesta daha sonra hack konusunu görüşmek için ABD İstihbarat Komitesi ile bir araya geldi.

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Google, 2014 yılında iki faktörlü kimlik doğrulama gibi mevcut güvenlik önlemlerini iyileştirmek için tasarlanmış bir USB Güvenlik Anahtarı yazılımı yayınladı.

Anahtar bilgisayara takıldığında kullanıcıların Gmail ve diğer Google sitelerindeki oturum açma işlemleri daha güvenli hale geliyordu. Yeni hizmetle birlikte daha fazla koruma sağlamak için ek olarak bir başka fiziksel USB güvenlik anahtarına ihtiyaç duyulacak.

Ayrıca bu güvenlik önlemi, tüm üçüncü parti programların kullanıcıların e-posta hesaplarına ve Google Drive'da depolanan dosyalarına erişmesini de engelleyecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-29/google-is-said-to-retool-user-security-in-wake-of-political-hack