Samsung Galaxy S9'la ilgili detaylar otaya çıkmaya başladı

Samsung'un 2018 yılında piyasaya sürülecek yeni Galaxy S9 akıllı telefonları üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirket, bu seneki S8 serisinde olduğu gibi önümüzdeki yıl da muhtemelen biri Galaxy S9, diğeri Galaxy S9+ olmak üzere iki model çıkaracak.

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SamMobile tarafından yayınlanan bir rapor bu varsayımların doğru olduğunu kanıtlamış gibi görünüyor. Zira yazılım geliştirme süreci başlamış olan S9'lara ait olduğu düşünülen iki adet model numarası da ortaya çıkmış durumda.

Snapdragon 845 iddiaları

Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemileri için G960FXXU0AQI5 ve G965FXXU0AQI5 numaralı iki ayrı firmware geliştiriyor. Buna göre Galaxy S9, SM-G960 olarak gelirken Galaxy S9 Plus'ın model numarası SM-G965 olacak. SamMobile'ın da vurguladığı gibi Galaxy S9'un yazılım geliştirme süreci geçen yıla göre iki hafta kadar daha erken başlamış görünüyor.

Akıllı telefonlarla ilgili diğer söylentiler arasında Galaxy S9'un Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle gelecek olma ihtimali var. Ancak şu an için kesinleşen herhangi bir bilgi yok. Önümüzdeki haftalarda Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.

https://www.sammobile.com/2017/09/29/galaxy-s9-firmware-development-two-models-confirmed/