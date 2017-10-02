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Samsung Galaxy S9'la ilgili detaylar otaya çıkmaya başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek S9 serisinin yazılım geliştirme sürecine başlamış durumda. Akıllı telefonların model numaraları ortaya çıktı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un 2018 yılında piyasaya sürülecek yeni Galaxy S9 akıllı telefonları üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirket, bu seneki S8 serisinde olduğu gibi önümüzdeki yıl da muhtemelen biri Galaxy S9, diğeri Galaxy S9+ olmak üzere iki model çıkaracak.
Ayrıca Bkz. "2018'de parmak izi tarayıcılı 1 milyar telefon sevkiyatı yapılacak"
SamMobile tarafından yayınlanan bir rapor bu varsayımların doğru olduğunu kanıtlamış gibi görünüyor. Zira yazılım geliştirme süreci başlamış olan S9'lara ait olduğu düşünülen iki adet model numarası da ortaya çıkmış durumda.

Snapdragon 845 iddiaları

Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemileri için G960FXXU0AQI5 ve G965FXXU0AQI5 numaralı iki ayrı firmware geliştiriyor. Buna göre Galaxy S9, SM-G960 olarak gelirken Galaxy S9 Plus'ın model numarası SM-G965 olacak. SamMobile'ın da vurguladığı gibi Galaxy S9'un yazılım geliştirme süreci geçen yıla göre iki hafta kadar daha erken başlamış görünüyor.
Akıllı telefonlarla ilgili diğer söylentiler arasında Galaxy S9'un Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle gelecek olma ihtimali var. Ancak şu an için kesinleşen herhangi bir bilgi yok. Önümüzdeki haftalarda Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.

https://www.sammobile.com/2017/09/29/galaxy-s9-firmware-development-two-models-confirmed/ Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 1 yıl en beğenilen
6000 TL
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the_hornet 1 yıl
Daha S7 alamamış insanlar var ne S9'u?
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brshr 1 yıl
iPhone şöyle olacak böyle olacak haberlerine gelen tepkiler nedeniyle yapılmış olması muhtemel bir samsung haberi. Samsungcuları da küstürmeyelim demişler herhalde.
iPhone şöyle olacak böyle olacak haberlerine gelen tepkiler nedeniyle yapılmış olması muhtemel bir samsung haberi. Samsungcuları da küstürmeyelim demişler herha...
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lucas10 1 yıl
Ya bu ne arkadaş daha yeni yeni millet s8 ve s8+ tadına varıyordur adamlar hemen s9 un peşinde ne bu telefon satma çılgınlığı.



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V4LKyR 1 yıl
Şu yazılım geliştirme işinde çalışmayı isterdim be. Ne güzel.
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firtinax 1 yıl
Önümüzdeki yılın en üst düzey işlemcileri Exynos XXXX ve Qualcomm Snapdragon 845 olacak. Samsung da Helio P10 mu kullanacaktı? Geçen yıl da 835 kullanacak diye haber çıkıyordu. Haber değeri ve süprizi yok.
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sis651 1 yıl
Samsung, bu sefer bari adam gibi şöyle pili değişebilen bir telefon çıkar. Tamam S4 gibi her tarafı tornavida ile sökülebilen bir telefon olmasın ama en azından S5 gibi bataryası bari değiştirilebilsin. Ne o, telefonu her sene batarya değişimi için servise vermek. [:\-]
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kadirirdem 1 yıl
şimdiden başladı haberi,net 6 bin olur.
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aycibin 1 yıl
Hadiya...çok şaşırtıcı.oysaki s835'le çıkar diye dusunuyorduk(!)
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Alpha Centauri 1 yıl
samsung un hızına yetişilmiyor
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DH Misafiri 1 yıl
Bi durun yahu... ne bu acele
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12 Angry Men 1 yıl
Bu bilinen bir şey zaten. En yüksek hangisiyse onu koyacaklar amiral gemisi modellerine.
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adnan.and 1 yıl
2 ayda bir telefon mu çıkartılır.
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akıllı telefon, firmware ve
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