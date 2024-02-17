Google, siber saldırıları yapay zekayla durduracak

Google, yapay zekayı kullanarak güvenlik uzmanlarının tehditleri büyük sorunlara dönüşmeden bulup durdurmasını kolaylaştırmak istiyor. Google’ın planı yapay zekayı kullanarak siber saldırıların ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini anlamak. Google, dünya genelinde verilere bakarak yapay zeka sistemlerini siber tehdidin işaretlerini tanıyacak şekilde eğitecek. Bu, hackerların herhangi bir zarar vermeden önce durdurulmasına yardımcı olacak.
Magika: Açık kaynak yapay zeka destekli dosya türü tanımlama sistemi
Bu konudaki önemli girişimlerden biri, kötü amaçlı yazılımları tespit etmek amacıyla dosya türü tanımlamaya yönelik yapay zeka destekli bir araç olan Magika’nın açık kaynak kullanımı. Magika, halihazırda birçok Google ürününü korumak için kullanılıyor. Google, Magika’nın VBA, JavaScript ve Powershell gibi geleneksel olarak tanımlanması zor ancak potansiyel olarak sorunlu içeriklerde genelde %30 oranında doğruluk artışı ve %95'e kadar daha yüksek hassasiyet sağlayarak geleneksel dosya tanımlama yöntemlerinden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.
Google, siber tehditlerle mücadelenin takım çalışması olduğuna inanıyor ve şirketleri ve hükümetleri birlikte çalışmaya, bilgi paylaşmaya ve interneti herkes için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapay zekayı kullanmaya çağırıyor.
Google, yapay zeka siber savunma girişiminin bir parçası olarak, Google for Startups Growth Academy'nin Siber Güvenlik için Yapay Zeka Programı kapsamında İngiltere, Amerika ve AB'den 17 startup'tan oluşan yeni bir grup kuruyor. Bu, transatlantik siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacak.
Google, yapay zekayı kullanan siber güvenlik araştırma girişimlerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak 2 milyon dolarlık araştırma yardımı ve stratejik ortaklıklar yapacaklarını da duyurdu. Bunlar arasında kod doğrulamanın geliştirilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve savunmaya yönelik karşı önlemler konusunda nasıl yardımcı olabileceğine dair anlayışın geliştirilmesi ve tehditlere karşı daha dayanıklı büyük dil modellerinin geliştirilmesi yer alacak.
Yapay zeka, güvenlik uzmanlarının ve savunmacılarının tehdit tespiti, kötü amaçlı yazılım analizi, güvenlik açığı tespiti, güvenlik açığı düzeltmesi ve olaylara müdahale alanında çalışmalarını ölçeklendirmesine olanak tanıyacak.Kaynakça https://www.nasdaq.com/articles/google-launches-ai-cyber-defense-initiative https://blog.google/technology/safety-security/google-ai-cyber-defense-initiative/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.