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    Google, siber saldırıları yapay zekayla durduracak

    Google, yeni yapay zeka girişimiyle hackerlardan bir adım önde olup interneti herkes için daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Yapay zeka siber savunma girişimi neler sağlayacak?
    google yapay zeka siber savunma girişimi Tam Boyutta Gör
    Google, gelişen teknolojinin hem siber suçlara karşı koruma sağlamak hem de siber suç işlemek için giderek daha fazla kullanılması nedeniyle internet güvenliğini artırmak için yapay zeka araçları sağlama girişimini duyurdu.

    Google, yapay zekayı kullanarak güvenlik uzmanlarının tehditleri büyük sorunlara dönüşmeden bulup durdurmasını kolaylaştırmak istiyor. Google’ın planı yapay zekayı kullanarak siber saldırıların ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini anlamak. Google, dünya genelinde verilere bakarak yapay zeka sistemlerini siber tehdidin işaretlerini tanıyacak şekilde eğitecek. Bu, hackerların herhangi bir zarar vermeden önce durdurulmasına yardımcı olacak.

    Magika: Açık kaynak yapay zeka destekli dosya türü tanımlama sistemi

    Bu konudaki önemli girişimlerden biri, kötü amaçlı yazılımları tespit etmek amacıyla dosya türü tanımlamaya yönelik yapay zeka destekli bir araç olan Magika’nın açık kaynak kullanımı. Magika, halihazırda birçok Google ürününü korumak için kullanılıyor. Google, Magika’nın VBA, JavaScript ve Powershell gibi geleneksel olarak tanımlanması zor ancak potansiyel olarak sorunlu içeriklerde genelde %30 oranında doğruluk artışı ve %95'e kadar daha yüksek hassasiyet sağlayarak geleneksel dosya tanımlama yöntemlerinden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.

    Google, siber tehditlerle mücadelenin takım çalışması olduğuna inanıyor ve şirketleri ve hükümetleri birlikte çalışmaya, bilgi paylaşmaya ve interneti herkes için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapay zekayı kullanmaya çağırıyor.

    Google, yapay zeka siber savunma girişiminin bir parçası olarak, Google for Startups Growth Academy'nin Siber Güvenlik için Yapay Zeka Programı kapsamında İngiltere, Amerika ve AB'den 17 startup'tan oluşan yeni bir grup kuruyor. Bu, transatlantik siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacak.

    Google, yapay zekayı kullanan siber güvenlik araştırma girişimlerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak 2 milyon dolarlık araştırma yardımı ve stratejik ortaklıklar yapacaklarını da duyurdu. Bunlar arasında kod doğrulamanın geliştirilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve savunmaya yönelik karşı önlemler konusunda nasıl yardımcı olabileceğine dair anlayışın geliştirilmesi ve tehditlere karşı daha dayanıklı büyük dil modellerinin geliştirilmesi yer alacak.

    Yapay zeka, güvenlik uzmanlarının ve savunmacılarının tehdit tespiti, kötü amaçlı yazılım analizi, güvenlik açığı tespiti, güvenlik açığı düzeltmesi ve olaylara müdahale alanında çalışmalarını ölçeklendirmesine olanak tanıyacak.

    Kaynakça https://www.nasdaq.com/articles/google-launches-ai-cyber-defense-initiative https://blog.google/technology/safety-security/google-ai-cyber-defense-initiative/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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