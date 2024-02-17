Google, siber saldırıları yapay zekayla durduracak

Tam Boyutta Gör Google, gelişen teknolojinin hem siber suçlara karşı koruma sağlamak hem de siber suç işlemek için giderek daha fazla kullanılması nedeniyle internet güvenliğini artırmak için yapay zeka araçları sağlama girişimini duyurdu.

Microsoft ve OpenAI: Hackerlar, ChatGPT'yi kullanıyor 2 gün önce eklendi

Google, yapay zekayı kullanarak güvenlik uzmanlarının tehditleri büyük sorunlara dönüşmeden bulup durdurmasını kolaylaştırmak istiyor. Google’ın planı yapay zekayı kullanarak siber saldırıların ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini anlamak. Google, dünya genelinde verilere bakarak yapay zeka sistemlerini siber tehdidin işaretlerini tanıyacak şekilde eğitecek. Bu, hackerların herhangi bir zarar vermeden önce durdurulmasına yardımcı olacak.

Magika: Açık kaynak yapay zeka destekli dosya türü tanımlama sistemi

Bu konudaki önemli girişimlerden biri, kötü amaçlı yazılımları tespit etmek amacıyla dosya türü tanımlamaya yönelik yapay zeka destekli bir araç olan Magika’nın açık kaynak kullanımı. Magika, halihazırda birçok Google ürününü korumak için kullanılıyor. Google, Magika’nın VBA, JavaScript ve Powershell gibi geleneksel olarak tanımlanması zor ancak potansiyel olarak sorunlu içeriklerde genelde %30 oranında doğruluk artışı ve %95'e kadar daha yüksek hassasiyet sağlayarak geleneksel dosya tanımlama yöntemlerinden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.

Google, siber tehditlerle mücadelenin takım çalışması olduğuna inanıyor ve şirketleri ve hükümetleri birlikte çalışmaya, bilgi paylaşmaya ve interneti herkes için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapay zekayı kullanmaya çağırıyor.

Google, yapay zeka siber savunma girişiminin bir parçası olarak, Google for Startups Growth Academy'nin Siber Güvenlik için Yapay Zeka Programı kapsamında İngiltere, Amerika ve AB'den 17 startup'tan oluşan yeni bir grup kuruyor. Bu, transatlantik siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacak.

Google, yapay zekayı kullanan siber güvenlik araştırma girişimlerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak 2 milyon dolarlık araştırma yardımı ve stratejik ortaklıklar yapacaklarını da duyurdu. Bunlar arasında kod doğrulamanın geliştirilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve savunmaya yönelik karşı önlemler konusunda nasıl yardımcı olabileceğine dair anlayışın geliştirilmesi ve tehditlere karşı daha dayanıklı büyük dil modellerinin geliştirilmesi yer alacak.

Yapay zeka, güvenlik uzmanlarının ve savunmacılarının tehdit tespiti, kötü amaçlı yazılım analizi, güvenlik açığı tespiti, güvenlik açığı düzeltmesi ve olaylara müdahale alanında çalışmalarını ölçeklendirmesine olanak tanıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, siber saldırıları yapay zekayla durduracak