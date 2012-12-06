Google+ toplam 500 milyon, aktif 235 milyon kullanıcıya ulaştı





Google, mobil kullanıcıları sevindiren bugünkü Snapseed müjdesinin ardından resmi blogu aracılığıyla yayınladığı bir diğer duyuruyla sosyal paylaşım ağının son durumunu gözler önüne serdi. Toplam 500 milyon kullanıcıya ulaşan Google+, internetteki çeşitli sayfaları, ilanları, internet sitelerini +1'leyen, Gmail'den görüntülü görüşme yaparak firmanın aktiflik şartlarını yerine getiren 235 milyon üyeyi bünyesinde barındırıyor. Akışları takip eden, yani platformu tam anlamıyla tecrübe eden kullanıcı sayısının ise; 135 milyonu aştığı açıklandı.

Birinci yılını birkaç ay önce tamamlayan Google+, Mountain View merkezli teknoloji devinin diğer ürünleriyle entegre hale gelmesinin de yardımıyla internet aleminin en hızlı büyüyen oluşumu olma yolunda ilerliyor. Şimdiden yarım milyar üye barajını geride bırakan Google'ın sosyal paylaşım ayağı, Çevreler gibi bölümlendirmeleriyle internet üzerinden paylaşımda önemli bir kilometre taşı olmuş, Gmail bütünleşmesi sayesinde anlık iletişim ve görüntülü sohbet açısından rakiplerinin bir hayli önünde olduğunu gözler önüne sermişti. Şimdi ise; paylaşım sayfalarının ardından Facebook gruplarına cevap niteliğindeki Google+ Topluluklar özelliği kullanıcılara ulaştırılmaya başladı.

Üye olduğunuz topluluklara özel olarak kolayca paylaşımlarda bulunabileceğiz ve iletişim kurabileceğiniz bu yeni fonksiyon, Call of Duty oyuncuları, Star Wars, Audi, Space, Liverpool FC hayranları gibi onlarca topulukla Google+ kullanıcılarının erişimine sunulmuş durumda. Önümüzdeki saatlerde tüm üyeler için kullanılabilir hale gelecek Google+ Topluluklar için hazırlanmış aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek hizmet hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

http://googleblog.blogspot.com/2012/12/google-communities-and-photos.html