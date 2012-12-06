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Google+ toplam 500 milyon, aktif 235 milyon kullanıcıya ulaştı

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, mobil kullanıcıları sevindiren bugünkü Snapseed müjdesinin ardından resmi blogu aracılığıyla yayınladığı bir diğer duyuruyla sosyal paylaşım ağının son durumunu gözler önüne serdi. Toplam 500 milyon kullanıcıya ulaşan Google+, internetteki çeşitli sayfaları, ilanları, internet sitelerini +1'leyen, Gmail'den görüntülü görüşme yaparak firmanın aktiflik şartlarını yerine getiren 235 milyon üyeyi bünyesinde barındırıyor. Akışları takip eden, yani platformu tam anlamıyla tecrübe eden kullanıcı sayısının ise; 135 milyonu aştığı açıklandı.
Birinci yılını birkaç ay önce tamamlayan Google+, Mountain View merkezli teknoloji devinin diğer ürünleriyle entegre hale gelmesinin de yardımıyla internet aleminin en hızlı büyüyen oluşumu olma yolunda ilerliyor. Şimdiden yarım milyar üye barajını geride bırakan Google'ın sosyal paylaşım ayağı, Çevreler gibi bölümlendirmeleriyle internet üzerinden paylaşımda önemli bir kilometre taşı olmuş, Gmail bütünleşmesi sayesinde anlık iletişim ve görüntülü sohbet açısından rakiplerinin bir hayli önünde olduğunu gözler önüne sermişti. Şimdi ise; paylaşım sayfalarının ardından Facebook gruplarına cevap niteliğindeki Google+ Topluluklar özelliği kullanıcılara ulaştırılmaya başladı.
Üye olduğunuz topluluklara özel olarak kolayca paylaşımlarda bulunabileceğiz ve iletişim kurabileceğiniz bu yeni fonksiyon, Call of Duty oyuncuları, Star Wars, Audi, Space, Liverpool FC hayranları gibi onlarca topulukla Google+ kullanıcılarının erişimine sunulmuş durumda. Önümüzdeki saatlerde tüm üyeler için kullanılabilir hale gelecek Google+ Topluluklar için hazırlanmış aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek hizmet hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

http://googleblog.blogspot.com/2012/12/google-communities-and-photos.html Yorum Yaz
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CoMMaNDeRCX 6 yıl en beğenilen
Gmail ilk çıktığında da herkes gmail neymiş hotmail varken vs. Dedi şimdi durum ortada. Hakeza chrome ilk çıktığında chrome da neymiş mozilla varken dendi şimdi durum ortada. Android ilk çıktığında Ios karşısında hic şansı yok dendi şimdi durum ortada. Hatta en başa dönersek google ilk çıktığında yahoo aol karşısında hic şansı yok deniyordu. Sadete gelirsek google konusunda hep boyle oluyor ilk başta tutmaz deniyor sonra merak ediliyor giriliyor birde bakmış sin işin içindesin bu yüzden facebook dikkat etmeli google in hic şakası olmaz sonra yahoo nun durumuna düşebilir. Düşünün bir zamanlar herkes icq kullanıyordu şimdi nerde icq sadece rusya da kaldı msn çıktığında da herkes icq varken msn is yapmaz demişti. Icq den öncede mirch pirch vardı onlarıda icq bitirmişti. Bu yüzden herkes ayağını denk almalı. Hayatta olduğu gibi teknoloji dünyasında da yan gel yat osman yaparsan işin biter.
Gmail ilk çıktığında da herkes gmail neymiş hotmail varken vs. Dedi şimdi durum ortada. Hakeza chrome ilk çıktığında chrome da neymiş mozilla varken dendi şimdi...
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smunknown 6 yıl
CoMMaNDeRCX
Gmail ilk çıktığında da herkes gmail neymiş hotmail varken vs. Dedi şimdi durum ortada. Hakeza chrome ilk çıktığında chrome da neymiş mozilla varken dendi şimdi durum ortada. Android ilk çıktığında Ios karşısında hic şansı yok dendi şimdi durum ortada. Hatta en başa dönersek google ilk çıktığında yahoo aol karşısında hic şansı yok deniyordu. Sadete gelirsek google konusunda hep boyle oluyor ilk başta tutmaz deniyor sonra merak ediliyor giriliyor birde bakmış sin işin içindesin bu yüzden facebook dikkat etmeli google in hic şakası olmaz sonra yahoo nun durumuna düşebilir. Düşünün bir zamanlar herkes icq kullanıyordu şimdi nerde icq sadece rusya da kaldı msn çıktığında da herkes icq varken msn is yapmaz demişti. Icq den öncede mirch pirch vardı onlarıda icq bitirmişti. Bu yüzden herkes ayağını denk almalı. Hayatta olduğu gibi teknoloji dünyasında da yan gel yat osman yaparsan işin biter.

Arkadasinda dedigi gibi google el attigi isleri basariyor, zaten basaramadiklarini kimselere çaktirmadan unutturuyor, keza isini iyi yapiyor :)
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Zenci Forvet 6 yıl
Aktif değilim ben de.
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Public_Enemy 6 yıl
google plus kullanışlı değil, nerede başlar nerede biter belli değil, birinin başka birine yolladığı mesajlar banada geliyor, çözemedim bir türlü plus'ı, işin garibi facebook'da bu timeline ile beraber ona benzemeye çalışıyor, gittikçe eski derli toplu halinden uzaklaşıyor. Benim gerek arayüz gerek işlev olarak en beğendiğim sosyal paylaşım sitesi rusların vk.com , o da ruslar dışında yaygın değil maalesef.
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Recharged 6 yıl
Üye sayısının yarısı dayatma ile üye olmuş.Yani Google ürünlerini kullanmak için mecbur tutulan şeyler vs. Google için güzel bir gelişme.En azından bu kulvarda da şimdilik başarılı gözüküyorlar ama devamı önemli.Facebook ve Twitter kadar popüler olacağını düşünmüyorum ben Google +'nın.
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Amedra 6 yıl
Zamanında aktif 250 milyon kullanıcıya ulaşmıştı diye adamlar bunu kutladılar bile. Şimdi görüyorum ki aradan geçen uzun zamandan sonra geriye kalan 250 milyon civarı kişinin de öylesine açtığını gözlemliyorum. Zorla yaptırtıyorlar çünkü.. Google öyle iyi bir düşünceye girmiş ki insanları Facebooktan uzaklaştırıp kendi çatısı altındaki siteleri için bu Plus sosyal ağını diğer sitelere de yayıp genişletmeye çalışıyor. Youtube olsun, Play olsun ve bunun gibi türevi olan herşey olsun hepsini Plus ile birlikte entegre ediyor. Yakın zamanda ilgi daha da arttıkça Facebook'un tahtını tamamen sallamaya başlayacak gibi.
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DH Misafiri 6 yıl
öNEMLİ ŞİRKETLER VE TOPLULUKLAR GOOGLE+ ŞAYFALARINI AÇMAYA BAŞLAMISSA DOĞRU İŞLER YAPILIYOR DEMEKTİR
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CoMMaNDeRCX 6 yıl en beğenilen
Gmail ilk çıktığında da herkes gmail neymiş hotmail varken vs. Dedi şimdi durum ortada. Hakeza chrome ilk çıktığında chrome da neymiş mozilla varken dendi şimdi durum ortada. Android ilk çıktığında Ios karşısında hic şansı yok dendi şimdi durum ortada. Hatta en başa dönersek google ilk çıktığında yahoo aol karşısında hic şansı yok deniyordu. Sadete gelirsek google konusunda hep boyle oluyor ilk başta tutmaz deniyor sonra merak ediliyor giriliyor birde bakmış sin işin içindesin bu yüzden facebook dikkat etmeli google in hic şakası olmaz sonra yahoo nun durumuna düşebilir. Düşünün bir zamanlar herkes icq kullanıyordu şimdi nerde icq sadece rusya da kaldı msn çıktığında da herkes icq varken msn is yapmaz demişti. Icq den öncede mirch pirch vardı onlarıda icq bitirmişti. Bu yüzden herkes ayağını denk almalı. Hayatta olduğu gibi teknoloji dünyasında da yan gel yat osman yaparsan işin biter.
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jakops. 6 yıl
Tr dil desteği var mı? varsa bi girer bakarım
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GoldPunch 6 yıl jakops.
jakops.

Tr dil desteği var mı? varsa bi girer bakarım

Evet, var.
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TaLeNDiL 6 yıl
eP_362
Play Store de bile yorum yapmak için, Google+ üyesi olmamız lazım. Böyle saçmalık görmedim!

Adamın ürününü kullanıyorsan o şartı da ister başka şartı da ister. Beğenmiyorsan kullanmayacaksın!
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eP_362 6 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL

eP_362

Play Store de bile yorum yapmak için, Google+ üyesi olmamız lazım. Böyle saçmalık görmedim!


Adamın ürününü kullanıyorsan o şartı da ister başka şartı da ister. Beğenmiyorsan kullanmayacaksın!

Son güncelleme ile böyle oldu. Hadi ilk baştan beri olsa neyse. Sonra da böyle haberler çıkıyor.
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mehmednaim 6 yıl
Bir şeyler yapmak için (yorum yapmak, içeriği görebilmek vs.) başka şeyleri şart koşmak (hesabının olması durumu) saçma ama google bunu yapmadan çok daha önce sadece facebook hesabı olanların kullanabildiği hizmetler var, ben google'a kızmıyorum şahsen çünkü bence google facebook'tan daha güvenilir daha doğrusu facebook google'dan daha güvenilmez bir şirket. ttnet'in uzun bir süre telefonsuz internet vermemesi de aynı şeydi.
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strathmorea 6 yıl
Playstore de google + üyeliği yorum yazmak için zorunlu hale gelince bir arkadaş bir kaç gün sonra haberi çıkar google + şu kadar üye sayısına ulaştı diye yazmıştı. Al sana haberi. 500 değil 100 milyon bile değildir eminim aktif kullanıcı sayısı. Balon üyeliklerle sadece sayı çıkar ama içi boş, benimde var (olmak zorunda bırakıldım) ama daha nedir ne değildir bakmadım bile. Bir tane yetiyor zaten
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PwaGG 6 yıl
Ben de aktif.olmayan 265 milyonun icindeyim :D
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eP_362 6 yıl
Play Store de bile yorum yapmak için, Google+ üyesi olmamız lazım. Böyle saçmalık görmedim!
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