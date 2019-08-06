Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni bir görüntüsü yayınlandı

Nubia, 8 Ağustos'ta Z20 olarak adlandırılan amiral gemisi telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Nubia CEO'su Ni Fei, tanıtıma sayılı günler kala cihazın bir görüntüsünü paylaştı. Yayınlanan görsel telefonun kavisli ekranını tüm ihtişamıyla gözler önüne seriyor.

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Deneyimli yönetici Nubia Z20'nin ön ve arka tarafında hiperboloit esnek ekran olduğunu söylüyor. Oldukça hoş bir kırmızı renk tonuyla karşımızda duran akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında ise hiçbir açıklama yapılmadı.

Nubia Z20'nin beklenen özellikleri

Nubia Z20 kısa bir süre önce TENAA'da listelenmişti. Cihazın ön tarafında 6.42 inç OLED ekran ve arka tarafında 5.1 inç OLED ekran bulunuyor. Her iki ekranın da Full HD+ çözünürlüğü desteklediğini belirtelim.

Telefonun parmak izi tarayıcısı yana monteli şekilde gelecek. Kutudan ise şirketin kendi Android 9 Pie tabanlı arayüzü ile çıkacağı söyleniyor. Snapdragon 855+ yonga setinden güç alacak Nubia Z20'nin 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM'li versiyonları olacak. Bu modeller sırasıyla 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı ile sunulabilir.

Çinli şirketin yeni telefonu hızlı şarjı destekli 4.000 mAh'lik pil içerecek. Arka tarafında ise üçlü kamera sistemi görev yapacak. Nubia Z20'de ön kamera ise yer almayacak.

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