Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor

Planet Labs bu satın almayla birlikte Terra Bella’ya ait tüm dökümanlara ve aletlere, 7 adet SkySat uydusu da dahil olmak üzere, sahip olacak ancak bu durum Google’ın uydu verilerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor zira Google, Planet Labs ile özel bir anlaşma yaparak istediği zaman hizmet ve verilerden belirli bir ücret karşılığında faydalanabileceğinin garantisini alacak.
Google’ın 2014’te 500 milyon dolara satın aldığı şirketi Planet Labs’e ne kadara sattığı henüz bilinmiyor. Anlaşmanın şubat ortasında tamamlanması beklenirken Planet Labs şubat sonunda yörüngeye göndereceği 88 adet yeni uydusuyla Terra Bella’yı aktif bir şekilde kullanmaya başlayacak.
Google Farklılıkları Terk Ediyor
Tabi bu anlaşmanın ardından uzun yıllar boyunca ‘’sıra dışı’’ olarak nitelendirilen çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Google’ın sıra dışılıktan vazgeçip karlılık politikasına yöneldiği iddiaları daha da güçlenmiş oldu. Alphabet’in Google X adıyla kurduğu yenilikler üzerine çalışan laboratuvarından çıkmış olan NEST, Loon ve Project Wing gibi daha önce eşi benzeri görülmemiş projelere olan destek 2016’dan beri azalmış hatta Alphabet, ünlü robot şirketi Boston Dynamics’in satılacağını duyurmuştu.
http://www.theverge.com/2017/2/3/14501302/alphabet-google-terra-bella-sale-satellite-imagery-planet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
e sen gelip her şeye "15 temmuz bilmem nesi" diye gösteriler yaparak durduk yere okulların veya başka şeylerin isimlerini değiştirirsen böyle alay konusu olur. madem bir şey koyacaklar onun yerine "Atatürk ilköğretim okulu - köprüsü" veyahut daha başka devlet büyüklerinin isimlerinin olduğu şeyleri koyarak katkı sağlanabilir. arkadaşın kastettiği şey zaten bu 15 temmuzun şova dönüştürülmüş olmasıdır. hassaslılığınızı gidin başka bir yerde telafi edin.
15 temmuz google köprüsü
15 temmuz google köprüsü''
Burdan DH ye sesleniyorum böyle mesajları görmemezlikten gelmeyin artık, 15 temmuz ve milli değerlerimizle onuda geçtim şehitlerimize saygısızlık yapılıyor.
Not : Bu konuda hassasım sizlerinde hassas olmasını istiyorum bu vatan bizim başka bir vatanımız yok. örnek : Suriye