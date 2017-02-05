Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor

2009 Yılında kurulan Skybox isimli uydu görüntüleme servisi 2014’te Google tarafından satın alınmış ve Terra Bella adını almıştı. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle daha çok ticari amaçla kullanılan Terra Bella artık Google ailesine veda ediyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet, yaptığı açıklamayla Terra Bella’yı eski NASA çalışanlarının kurduğu uydu operatörü Planet Labs’a satacağını duyurdu.

Planet Labs bu satın almayla birlikte Terra Bella’ya ait tüm dökümanlara ve aletlere, 7 adet SkySat uydusu da dahil olmak üzere, sahip olacak ancak bu durum Google’ın uydu verilerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor zira Google, Planet Labs ile özel bir anlaşma yaparak istediği zaman hizmet ve verilerden belirli bir ücret karşılığında faydalanabileceğinin garantisini alacak.

Google’ın 2014’te 500 milyon dolara satın aldığı şirketi Planet Labs’e ne kadara sattığı henüz bilinmiyor. Anlaşmanın şubat ortasında tamamlanması beklenirken Planet Labs şubat sonunda yörüngeye göndereceği 88 adet yeni uydusuyla Terra Bella’yı aktif bir şekilde kullanmaya başlayacak.

Google Farklılıkları Terk Ediyor

Tabi bu anlaşmanın ardından uzun yıllar boyunca ‘’sıra dışı’’ olarak nitelendirilen çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Google’ın sıra dışılıktan vazgeçip karlılık politikasına yöneldiği iddiaları daha da güçlenmiş oldu. Alphabet’in Google X adıyla kurduğu yenilikler üzerine çalışan laboratuvarından çıkmış olan NEST, Loon ve Project Wing gibi daha önce eşi benzeri görülmemiş projelere olan destek 2016’dan beri azalmış hatta Alphabet, ünlü robot şirketi Boston Dynamics’in satılacağını duyurmuştu.

Tüm bunların arkasındaki neden ise Google'ın artık takdir edilen ve hayranlık uyandıran işlerden ziyade kendisine kısa sürede ticari kazanç sağlayan alanlara ağırlık vermesi olarak görülüyor.

http://www.theverge.com/2017/2/3/14501302/alphabet-google-terra-bella-sale-satellite-imagery-planet