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Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor

Google’ın çatı şirketi olan Alphabet, uydu görüntüleme şirketi Terra Bella’yı Planet Labs’e satacağını duyurdu. Duyurunun ardından Google'ın farklılıklarını kaybettiği iddiaları daha da güçlendi.
2 yıl
5,1b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor
 

2009 Yılında kurulan Skybox isimli uydu görüntüleme servisi 2014’te Google tarafından satın alınmış ve Terra Bella adını almıştı. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle daha çok ticari amaçla kullanılan Terra Bella artık Google ailesine veda ediyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet, yaptığı açıklamayla Terra Bella’yı eski NASA çalışanlarının kurduğu uydu operatörü Planet Labs’a satacağını duyurdu.

Planet Labs bu satın almayla birlikte Terra Bella’ya ait tüm dökümanlara ve aletlere, 7 adet SkySat uydusu da dahil olmak üzere, sahip olacak ancak bu durum Google’ın uydu verilerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor zira Google, Planet Labs ile özel bir anlaşma yaparak istediği zaman hizmet ve verilerden belirli bir ücret karşılığında faydalanabileceğinin garantisini alacak.

Google’ın 2014’te 500 milyon dolara satın aldığı şirketi Planet Labs’e ne kadara sattığı henüz bilinmiyor. Anlaşmanın şubat ortasında tamamlanması beklenirken Planet Labs şubat sonunda yörüngeye göndereceği 88 adet yeni uydusuyla Terra Bella’yı aktif bir şekilde kullanmaya başlayacak.

Google Farklılıkları Terk Ediyor

Tabi bu anlaşmanın ardından uzun yıllar boyunca ‘’sıra dışı’’ olarak nitelendirilen çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Google’ın sıra dışılıktan vazgeçip karlılık politikasına yöneldiği iddiaları daha da güçlenmiş oldu. Alphabet’in Google X adıyla kurduğu yenilikler üzerine çalışan laboratuvarından çıkmış olan NEST, Loon ve Project Wing gibi daha önce eşi benzeri görülmemiş projelere olan destek 2016’dan beri azalmış hatta Alphabet, ünlü robot şirketi Boston Dynamics’in satılacağını duyurmuştu.

Tüm bunların arkasındaki neden ise Google'ın artık takdir edilen ve hayranlık uyandıran işlerden ziyade kendisine kısa sürede ticari kazanç sağlayan alanlara ağırlık vermesi olarak görülüyor. 

http://www.theverge.com/2017/2/3/14501302/alphabet-google-terra-bella-sale-satellite-imagery-planet Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Frost05 2 yıl en beğenilen Dead Gear Apple
Dead Gear Apple

''@nefendim Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım

15 temmuz google köprüsü''

Burdan DH ye sesleniyorum böyle mesajları görmemezlikten gelmeyin artık, 15 temmuz ve milli değerlerimizle onuda geçtim şehitlerimize saygısızlık yapılıyor.
Not : Bu konuda hassasım sizlerinde hassas olmasını istiyorum bu vatan bizim başka bir vatanımız yok. örnek : Suriye

e sen gelip her şeye "15 temmuz bilmem nesi" diye gösteriler yaparak durduk yere okulların veya başka şeylerin isimlerini değiştirirsen böyle alay konusu olur. madem bir şey koyacaklar onun yerine "Atatürk ilköğretim okulu - köprüsü" veyahut daha başka devlet büyüklerinin isimlerinin olduğu şeyleri koyarak katkı sağlanabilir. arkadaşın kastettiği şey zaten bu 15 temmuzun şova dönüştürülmüş olmasıdır. hassaslılığınızı gidin başka bir yerde telafi edin.
Dead Gear Apple''@nefendim Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım15 temmuz google köprüsü''Burdan DH ye ses...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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nefendim 2 yıl
Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım
15 temmuz google köprüsü
Yanıtla +7
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Dead Gear Apple 2 yıl
''@nefendim Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım
15 temmuz google köprüsü''
Burdan DH ye sesleniyorum böyle mesajları görmemezlikten gelmeyin artık, 15 temmuz ve milli değerlerimizle onuda geçtim şehitlerimize saygısızlık yapılıyor.
Not : Bu konuda hassasım sizlerinde hassas olmasını istiyorum bu vatan bizim başka bir vatanımız yok. örnek : Suriye
''@nefendim Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım15 temmuz google köprüsü''Burdan DH ye sesleniyorum böyle mesajları görmemezlikten gelmeyin artık,...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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sdc55 2 yıl
yoruma siyaset katmaya gerek yok teknoloji ayrı konu
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hollowman_ 2 yıl
keşke biz satın alsaydık. göktürk 1 ve 2'den sonra kolaydan 3. alternatif bir gözetleme uydumuz olurdu. her türlü işimizi görür.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
uydunun tüpü, roketi, yakıtı bitmiş ; yakında atmosferde yanarak okyanusa düşecek gibi :) asıl ilginç olan google ilk defa aldığı bir şeyi elinde çıkarma derdine düşmüş :)
google bu saatten sonra bunu zor satarsın hacı sen google reklam gelirlerini artır istersen :D
1 Yanıt Yanıtla
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nefendim 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
uydunun tüpü, roketi, yakıtı bitmiş ; yakında atmosferde yanarak okyanusa düşecek gibi :) asıl ilginç olan google ilk defa aldığı bir şeyi elinde çıkarma derdine düşmüş :)
google bu saatten sonra bunu zor satarsın hacı sen google reklam gelirlerini artır istersen :D

Devlet garantörlü köprü, tünel işine girmeyi planladıkları söylentileri var

%100 yerli gişe görevlisi istihdam şartı varmış; onun da...
Malum seçim yakın

İşte koca böyle Google'ı dize getirdik; maşallah
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Barış Manço 2 yıl
Biz ne zaman ilgileneceğiz bu tür şeyler ile
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nefendim 2 yıl Barış Manço
Barış Manço
Biz ne zaman ilgileneceğiz bu tür şeyler ile


Köprüden önce son çıkışa gelince
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SDLGranada 2 yıl
Keşke Türkiye alsa
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nefendim 2 yıl SDLGranada
SDLGranada
Keşke Türkiye alsa

%100 yerli üretene kadar asla
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ardaq 2 yıl
google 2018'i göremez batar yanında microsoft ve apple'ı da götürür sonra amerika çöker komünizm yükselir inşallah.
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nefendim 2 yıl ardaq
ardaq
google 2018'i göremez batar yanında microsoft ve apple'ı da götürür sonra amerika çöker komünizm yükselir inşallah.

"Komünizm yükselir inşallah" mı?

Dinlerarası diyalog yasak sanıyordum
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Dead Gear Apple 2 yıl
''@nefendim Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım
15 temmuz google köprüsü''
Burdan DH ye sesleniyorum böyle mesajları görmemezlikten gelmeyin artık, 15 temmuz ve milli değerlerimizle onuda geçtim şehitlerimize saygısızlık yapılıyor.
Not : Bu konuda hassasım sizlerinde hassas olmasını istiyorum bu vatan bizim başka bir vatanımız yok. örnek : Suriye
2 Yanıt Yanıtla +6
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Frost05 2 yıl Dead Gear Apple
Dead Gear Apple

''@nefendim Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım

15 temmuz google köprüsü''

Burdan DH ye sesleniyorum böyle mesajları görmemezlikten gelmeyin artık, 15 temmuz ve milli değerlerimizle onuda geçtim şehitlerimize saygısızlık yapılıyor.
Not : Bu konuda hassasım sizlerinde hassas olmasını istiyorum bu vatan bizim başka bir vatanımız yok. örnek : Suriye

e sen gelip her şeye "15 temmuz bilmem nesi" diye gösteriler yaparak durduk yere okulların veya başka şeylerin isimlerini değiştirirsen böyle alay konusu olur. madem bir şey koyacaklar onun yerine "Atatürk ilköğretim okulu - köprüsü" veyahut daha başka devlet büyüklerinin isimlerinin olduğu şeyleri koyarak katkı sağlanabilir. arkadaşın kastettiği şey zaten bu 15 temmuzun şova dönüştürülmüş olmasıdır. hassaslılığınızı gidin başka bir yerde telafi edin.
2 Yanıt Yanıtla +13
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nefendim 2 yıl Dead Gear Apple
Dead Gear Apple
''@nefendim Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım
15 temmuz google köprüsü''
Burdan DH ye sesleniyorum böyle mesajları görmemezlikten gelmeyin artık, 15 temmuz ve milli değerlerimizle onuda geçtim şehitlerimize saygısızlık yapılıyor.
Not : Bu konuda hassasım sizlerinde hassas olmasını istiyorum bu vatan bizim başka bir vatanımız yok. örnek : Suriye

İstanbul Fatih aksaray da her gece çalgılı çengili oynayan suriyelilere de dedin mi? Ülkeleri elden gidiyor paşazadeler göbek atıyor.
Yoksa sen sadece kendi görüşünden olmayanlara mı böyle hakaret ediyorsun?
Nasılsa o Suriyeliler ilerde vatandaşlık alırsa şimdiki hükümeti destekler; senle aynı görüşte olur diye onlara kıyak mı geçiyorsun?
Seninle o Suriyeliler arasında pek fark göremedim üzgünüm... Peşinden gittiğin zihniyetin başı bile eğitimde yerlerdeyiz diyorken; benim bu ülke vatandaşlarından pek de beklentim yok; umarım beni şaşırtanlar da olacaktır...
Not: alıntı yapmayı öğren rica ediyorum; denk geliş mesajını gördüm.
Yanıtla +3
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Kefelon 2 yıl
Şirket için mantıklı bir harekettir. Yılda bir kaç kare resim için uydu şirketini yönetmeye çalışacağına her sene satın alacak resimleri gerisine karışmayacak...
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nefendim 2 yıl
Köprü tünel yapacaklarmış. Para lazım
15 temmuz google köprüsü
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