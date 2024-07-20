Google Pixel 9 serisi uydu bağlantı özelliğiyle geliyor: Peki, ücretsiz mi olacak?

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Tam Boyutta Gör Google, Android 15 ile uydu iletişimi desteğini ekledi. Şirket, yakın zamanda ön tanıtımını yaptığı Pixel 9 telefonlarında uydu bağlantısı özelliğini sunacak. Peki, bu özelliği Apple gibi ücretsiz olarak mı kullandıracak? Android 15 beta 4 güncellemesiyle merak edilen detaylar ortaya çıktı.

Google Pixel 9 serisinin bütün kamera detayları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Pixel 9 uydu bağlantı özelliği iki yıl ücretsiz olacak

Son Android 15 betasında rastlanan kod dizelerine göre Google, Pixel telefonları için uydu bağlantısını “Pixel Satellite SOS” özelliği olarak adlandırabilir. Özellik Pixel cihazlarda ilk iki yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

Kullanıcı, uydu üzerinden acil durum servisine bağlandığında adı, e-posta adresi, telefon numarası, konumu, cihaz bilgileri (IMEI, dil, model, pil seviyesi) ve acil durum iletişim bilgileri acil durum servisleri ve uydu hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşılacak. Kullanıcıların uydu ile SOS’i kullanabilmesi için varsayılan SMS uygulamasını Google Mesajlar yapması gerekecek.

Google Pixel 9 serisi ne zaman tanıtılacak?

Google Pixel 9 serisi (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold), 13 Ağustos’ta tanıtılacak.

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Google Pixel 9 serisi uydu bağlantı özelliğiyle geliyor