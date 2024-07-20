Google Pixel 9 serisi uydu bağlantı özelliğiyle geliyor: Peki, ücretsiz mi olacak?

- Pixel 9 uydu bağlantı özelliği iki yıl ücretsiz olacak
- Google Pixel 9 serisi ne zaman tanıtılacak?
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Pixel 9 uydu bağlantı özelliği iki yıl ücretsiz olacak
Son Android 15 betasında rastlanan kod dizelerine göre Google, Pixel telefonları için uydu bağlantısını “Pixel Satellite SOS” özelliği olarak adlandırabilir. Özellik Pixel cihazlarda ilk iki yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak.
Kullanıcı, uydu üzerinden acil durum servisine bağlandığında adı, e-posta adresi, telefon numarası, konumu, cihaz bilgileri (IMEI, dil, model, pil seviyesi) ve acil durum iletişim bilgileri acil durum servisleri ve uydu hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşılacak. Kullanıcıların uydu ile SOS’i kullanabilmesi için varsayılan SMS uygulamasını Google Mesajlar yapması gerekecek.
Google Pixel 9 serisi ne zaman tanıtılacak?
Google Pixel 9 serisi (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold), 13 Ağustos’ta tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.