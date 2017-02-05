Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X





Kafelerde kahve içmeyi seven ancak uzun sıralar beklemekten ve her defasında farklı çalışanın hazırladığı kahvelerle aynı tada ulaşamamaktan şikayetçi olan Henry Hu, bu problemleri ortadan kaldırmak ve hem daha hızlı hem de lezzetli içecekler üretmek için yeni bir kafe açmaya karar verdi ancak bu kafe benzerlerinden biraz daha farklı zira bu kafede sadece robotlar çalışıyor.

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Mitsubishi’nin ürettiği robot kolların çalıştığı Cafe X’de; kahve, latte, espresso gibi pek çok çeşit var ve tıpkı diğer kafelerde baristaların sorduğu gibi müşterilere kahvenlerinde hangi aromaları istediklerini, şeker tercihleri gibi soruları soruyor. Kahve uzmanlarının lezzetli kahveleri hazırlaması birkaç dakika alırken Cafe X’deki robotlar sadece 1 dakika içinde müşterilerin siparişi hazırlayabiliyor.

Siparişler akıllı telefonlardaki uygulamadan veya mağazadaki ekranlar üzerinden verilirken içecek hazırlandığında kişiler kendisine verilen parolayı girerek içeceğini alabiliyor. Tabi kahveleri uzun süre sıcak tutamayan robotlar hazırlanan kahvenin sahibi 6 dakika içinde gelmezse kahveyi çöpe atıyor.

Daha önce Hong Kong’da da test edilen Cafe X’e özellikle acelesi olan ama kahve olmadan da yapamayan müşterilerin ilgisi oldukça yoğun.

Cafe X’in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz:

http://www.itechpost.com/articles/80461/20170203/san-francisco-cafe-x-world-s-initial-coffee-emporium-by-robots.htm