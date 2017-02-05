Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X

Ayrıca Bkz. "GoPro, yeni kamerası Hero 6’yı bu sene satışa sunacak"
Mitsubishi’nin ürettiği robot kolların çalıştığı Cafe X’de; kahve, latte, espresso gibi pek çok çeşit var ve tıpkı diğer kafelerde baristaların sorduğu gibi müşterilere kahvenlerinde hangi aromaları istediklerini, şeker tercihleri gibi soruları soruyor. Kahve uzmanlarının lezzetli kahveleri hazırlaması birkaç dakika alırken Cafe X’deki robotlar sadece 1 dakika içinde müşterilerin siparişi hazırlayabiliyor.
Siparişler akıllı telefonlardaki uygulamadan veya mağazadaki ekranlar üzerinden verilirken içecek hazırlandığında kişiler kendisine verilen parolayı girerek içeceğini alabiliyor. Tabi kahveleri uzun süre sıcak tutamayan robotlar hazırlanan kahvenin sahibi 6 dakika içinde gelmezse kahveyi çöpe atıyor.
Daha önce Hong Kong’da da test edilen Cafe X’e özellikle acelesi olan ama kahve olmadan da yapamayan müşterilerin ilgisi oldukça yoğun.
Cafe X’in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz:
http://www.itechpost.com/articles/80461/20170203/san-francisco-cafe-x-world-s-initial-coffee-emporium-by-robots.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Marx denyosunun söylediği her şey gibi bu da yanlış çıkacak.
Makinelerin işsizliğe sebep olacağı doğru ama gelecekte insanların çalışmadan da belli bir düzey kazancı olacak. Matbaa gelmesin hattatlar işsiz kalacak, traktör gelmesin çiftçiler işsiz kalacak ile robot gelmesin insanlar işsiz kalacak arasında bir fark görmüyorum.