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Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X

Geçtiğimiz günlerde San Francisco’da açılan Cafe X isimli kafede, bütün kahveleri robot kollar hazırlıyor ve müşterilere baristalardan daha hızlı ve lezzetli kahveler vadediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X

Kafelerde kahve içmeyi seven ancak uzun sıralar beklemekten ve her defasında farklı çalışanın hazırladığı kahvelerle aynı tada ulaşamamaktan şikayetçi olan Henry Hu, bu problemleri ortadan kaldırmak ve hem daha hızlı hem de lezzetli içecekler üretmek için yeni bir kafe açmaya karar verdi ancak bu kafe benzerlerinden biraz daha farklı zira bu kafede sadece robotlar çalışıyor.

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Mitsubishi’nin ürettiği robot kolların çalıştığı Cafe X’de; kahve, latte, espresso gibi pek çok çeşit var ve tıpkı diğer kafelerde baristaların sorduğu gibi müşterilere kahvenlerinde hangi aromaları istediklerini, şeker tercihleri gibi soruları soruyor. Kahve uzmanlarının lezzetli kahveleri hazırlaması birkaç dakika alırken Cafe X’deki robotlar sadece 1 dakika içinde müşterilerin siparişi hazırlayabiliyor.

Siparişler akıllı telefonlardaki uygulamadan veya mağazadaki ekranlar üzerinden verilirken içecek hazırlandığında kişiler kendisine verilen parolayı girerek içeceğini alabiliyor. Tabi kahveleri uzun süre sıcak tutamayan robotlar hazırlanan kahvenin sahibi 6 dakika içinde gelmezse kahveyi çöpe atıyor.

Daha önce Hong Kong’da da test edilen Cafe X’e özellikle acelesi olan ama kahve olmadan da yapamayan müşterilerin ilgisi oldukça yoğun.

Cafe X’in tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz:


http://www.itechpost.com/articles/80461/20170203/san-francisco-cafe-x-world-s-initial-coffee-emporium-by-robots.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hobar 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi

Marx denyosunun söylediği her şey gibi bu da yanlış çıkacak.

Makinelerin işsizliğe sebep olacağı doğru ama gelecekte insanların çalışmadan da belli bir düzey kazancı olacak. Matbaa gelmesin hattatlar işsiz kalacak, traktör gelmesin çiftçiler işsiz kalacak ile robot gelmesin insanlar işsiz kalacak arasında bir fark görmüyorum.
SEO-UzmanıKarl Marx ;tr.wikipedia.org/...~~Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teor...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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kadirirdem 2 yıl
İnsanlardan daha verimli olabilirler.
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redoracle 2 yıl
İyi artık passengers'taki gibi salı benimdi,çarşamba senindi yapabileceğiz.
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Barış Manço 2 yıl
Robotlar her alanda kendine yer bulabiliyor.
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Virtual Reality 2 yıl
İnsan kim ki
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Cessabit 2 yıl
Passengers filmini izledikten sonra bu haberi görmek hoş oldu. :)
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gun 2 yıl Hobar
İyi kötü bir düşünür hakkında denyo demeniz dışında doğru düşünüyorsunuz. Bende gelişen ve ilerleyen robot teknolojisinin daha fazla kalifiye iş yaratacağı ve insanları daha fazla öğrenmeye iteceği yönünde düşünmekteyim.
Belki biraz insanları beyin ağırlıklı işler yapmaya iter.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
2 Yanıt Yanıtla +1
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Hobar 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi

Marx denyosunun söylediği her şey gibi bu da yanlış çıkacak.

Makinelerin işsizliğe sebep olacağı doğru ama gelecekte insanların çalışmadan da belli bir düzey kazancı olacak. Matbaa gelmesin hattatlar işsiz kalacak, traktör gelmesin çiftçiler işsiz kalacak ile robot gelmesin insanlar işsiz kalacak arasında bir fark görmüyorum.
2 Yanıt Yanıtla +13
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V4LKyR 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi


Marx denyo bir adamdır.
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Delikli Nane 2 yıl
ödemeyide pulla yaparız
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