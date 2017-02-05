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Lady Gaga'nın Super Bowl gösterisinde yüzlerce drone kullanılacak

Bugün oynanacak Super Bowl maçının devre arasında sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın sahne gösterisi için ışıklandırılmış yüzlerce drone kullanılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem gösterilere sahne olacak. Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından izlenen ve her yıl ABD'nin en çok izlenen televizyon yayını olan Super Bowl'da bu yıl devre arasında ünlü şarkıcı Lady Gaga sahne alacak.
Sahne gösterileri konusunda en başarılı şarkıcılardan biri olan Lady Gaga, Super Bowl'daki performansı için de son derece kapsamlı bir gösteri hazırlıyor. CNN'in haberine göre, ünlü şarkıcının Super Bowl gösterisinde yüzlerce drone kullanılacak. Işıklandırılmış bu dronelar sahne şovunun önemli bir parçası olacak.
Lady Gaga'nın bu özel gösteri için Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA)'ndan izin alması gerektiği söyleniyor. Çünkü Federal Havacılık Kurulu daha önce aldığı kararla Super Bowl müsabakasının oynanacağı NRG Stadyumu'nun çevresini drone'a yasak bölge ilan etmişti.
Lady Gaga'nın Super Bowl'da hangi dronelar'ı kullanacağı şimdilik bilinmiyor, ancak en olası aday olarak Intel'in Shooting Star adlı drone'u gösteriliyor. Intel'in geçtiğimiz yaz tanıttığı Shooting Star, ışıklı hava gösterileri için hazırlanmıştı.

http://www.theverge.com/2017/2/4/14509436/lady-gaga-halftime-show-hundreds-of-drones Yorum Yaz
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atilasat 2 yıl
adamların markası pencereler işleti sistemi tek bir pencere. yap şunu android gibi açalım pencereleri hava gelsin.
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10ff 2 yıl
Turkiyede olsa havada carpisirlar birinin kafayi yarar kesin.
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Silent Guardian 2 yıl
İntel döver
m.youtube.com/...
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