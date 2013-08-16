Google+ uygulaması Android için güncellendi

İnternet devi Google'ın geliştirdiği Google+ sosyal ağ uygulamasının Android uygulaması, getirilen yeni özellikler ile 4.1 sürümüne güncellendi.

Yeni 4.1 güncellemesiyle farklı hesaplar arasında geçişin kolaylaştırıldığı, Google'ın iş amaçlı özelliklerine (Google Apps for Business) destek verilmeye başlandığı ve Messenger'ın yerini Hangouts'un aldığı Google+ uygulaması, ayrıca fotoğraf ve videoların direkt olarak uygulama içerisinden bulut depolama servisi Drive'a aktarılmasına da imkan tanıyor. Bazı yer paylaşımı yenilikleri de yapılan uygulama, kullanıcılardan gelen birçok isteğe göre şekillendirilmeye devam ediyor.

Güncellenen Google+ Android uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://plus.google.com/101870761930221849874/posts/HNSJByBhDin