Google uzaktan masaüstü kontrolünü çok daha kolay hâle getirdi

Google’ın şimdiye kadar sunduğu Chrome için Remote Desktop, ya da Uzak Masaüstü uygulaması, kendi cihazlarınız arasında kolaylıkla gezinmenize imkan sağlıyordu. Söz konusu yabancı bir bilgisayar olduğunda, bir dostunuza uzaktan yardım etmeniz gerektiğinde ise işler daha karmaşıktı. Bunu çözmek isteyen Google, artık uzaktan erişim hizmetini bir web sitesi hâline getirdi.

Her iki tarafın da bir web sitesini ziyaret etmesi, bir tarafın kurulumu yapması, diğer tarafın ise kodu söylemesinden ibaret olan kontrol sistemi, herkesin işini kolaylaştıracak. Bu yeni web sitesi, eski uygulamanın yerine de geçmeyecek, yani uygulamayı hâlâ kullanmaya devam edebilirsiniz.

https://remotedesktop.google.com/support