Google ve LG, 'Google TV Nexus' versiyonu için ortaklık yapıyor

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Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümlerini tanıtırken HTC ve Samsung cihazlarını referans olarak kullandığına şahit olmuştuk. Firmanın bu yıl odaklanacağı standart Google TV ürününün lansmanı için bu kez LG ile işbirliği yapacağı belirtiliyor. Samsung ve Sony yeni nesil Google TV'ler için üretim ortaklığı yapmıştı ancak lansman fırsatını LG yakaladı.
Bloomberg kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, bu yıl ki CES fuarında akıllı kumanda ve kişiselleştirilmiş bir Google TV arayüzü kullanan akıllı TV modelini sergileyen LG'nin yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen Google TV ürünü için referans firma olma hakkını elde ettiğini belirtiyor. LG fuardaki LG Google TV ürünü ile oldukça büyük ilgi toplamıştı.
Google ürün müdürü Rishi Chandra yeni Google TV ürünlerinin odak noktasının kullanıcı tecrübesini kişiselleştirmek ve içerikleri zenginleştirmek olacağını belirtiyor. Akıllı TV konseptinin tüketiciler tarafından daha çok beğenilmesi hem Apple hem de Google firmalarını gömülü işletim sistemi kullanan TV ürünleri tasarlamaya zorluyor.
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Oyun, uygulama, program vs vs vs indirilebilen "geleceğin televizyonları"nda yani iOS yüklü televizyonların karşısında Android yüklü Samsung televizyonlardan bahsediyorum. Oku 2000 kere anlıcaksın arkadaşım.
Diğer markalar televizyon tasarlayıp piyasaya girene kadar Apple zaten yılda 20 milyon tv satmış ve "gerçekten akıllı tv, uygulama download edilebilen tv" kategorisini domine etmiş olacak... Tek rakibi de 2. Samsung olacak, ona da şüphe yok. Ben Google'ın hareketini ve planını merak ediyorum. Diğer markaların tedarikçisi olarak mı kalıcak yoksa kendi ürününü de piyasaya sürücek mi?
Google tabletler için Android 4 sürümünü çıkardı, büyük ihtimal 5 sürümü de televizyonlar için çıkar...
Bu arada Apple tv yapsa almak isterim, çünkü evdeki diğer Apple cihazlarımla uyumlu olur kesinlikle. Ama Türkiye şartlarıyla uyumsuz olur, bu da kesinlikle! (Mesela iTunes'dan dizi-film vs kiralatmaz, satın aldırtmaz, AppleTV2'm var, ordan biliyorum...)
@Cagdas dv6196 Öncelikle Asus zaten en büyük panel üreticilerinden biri ve ne ara Apple Samsung'u TV sektöründe ikinci yaptı ?