Google ve LG, 'Google TV Nexus' versiyonu için ortaklık yapıyor

Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümlerini tanıtırken HTC ve Samsung cihazlarını referans olarak kullandığına şahit olmuştuk. Firmanın bu yıl odaklanacağı standart Google TV ürününün lansmanı için bu kez LG ile işbirliği yapacağı belirtiliyor. Samsung ve Sony yeni nesil Google TV'ler için üretim ortaklığı yapmıştı ancak lansman fırsatını LG yakaladı.





Bloomberg kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, bu yıl ki CES fuarında akıllı kumanda ve kişiselleştirilmiş bir Google TV arayüzü kullanan akıllı TV modelini sergileyen LG'nin yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen Google TV ürünü için referans firma olma hakkını elde ettiğini belirtiyor. LG fuardaki LG Google TV ürünü ile oldukça büyük ilgi toplamıştı.





Google ürün müdürü Rishi Chandra yeni Google TV ürünlerinin odak noktasının kullanıcı tecrübesini kişiselleştirmek ve içerikleri zenginleştirmek olacağını belirtiyor. Akıllı TV konseptinin tüketiciler tarafından daha çok beğenilmesi hem Apple hem de Google firmalarını gömülü işletim sistemi kullanan TV ürünleri tasarlamaya zorluyor.