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Google ve LG, 'Google TV Nexus' versiyonu için ortaklık yapıyor

7 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android işletim sisteminin yeni sürümlerini tanıtırken HTC ve Samsung cihazlarını referans olarak kullandığına şahit olmuştuk. Firmanın bu yıl odaklanacağı standart Google TV ürününün lansmanı için bu kez LG ile işbirliği yapacağı belirtiliyor. Samsung ve Sony yeni nesil Google TV'ler için üretim ortaklığı yapmıştı ancak lansman fırsatını LG yakaladı.

Bloomberg kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, bu yıl ki CES fuarında akıllı kumanda ve kişiselleştirilmiş bir Google TV arayüzü kullanan akıllı TV modelini sergileyen LG'nin yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen Google TV ürünü için referans firma olma hakkını elde ettiğini belirtiyor. LG fuardaki LG Google TV ürünü ile oldukça büyük ilgi toplamıştı.

Google ürün müdürü Rishi Chandra yeni Google TV ürünlerinin odak noktasının kullanıcı tecrübesini kişiselleştirmek ve içerikleri zenginleştirmek olacağını belirtiyor. Akıllı TV konseptinin tüketiciler tarafından daha çok beğenilmesi hem Apple hem de Google firmalarını gömülü işletim sistemi kullanan TV ürünleri tasarlamaya zorluyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Kanal güzelse izlenir değilse izlenmez böyle bir makyaj geldi diye tv alacak kadar salak değilim.
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dusty 7 yıl
Bu tip makyajlar sizin ilginizi çekmeyebilir ancak cebinizde en azından düşük segment bile olsa bir smartphone kullandığınıza %80 garanti veririm. TV'ler de böyle bir şey. iOS yazılımlı Apple TV bile sırf yazılımı için alınmaya değer, keza iOS'tan daha uygun kullanıma sahip Android de aynı şekilde.
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Xagdas 7 yıl
@2K , lütfen 2K kadar daha oku.
Oyun, uygulama, program vs vs vs indirilebilen "geleceğin televizyonları"nda yani iOS yüklü televizyonların karşısında Android yüklü Samsung televizyonlardan bahsediyorum. Oku 2000 kere anlıcaksın arkadaşım.
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Xagdas 7 yıl
Apple, televizyon yapsın, milyonlar satsın, Google da iki sene içerisinde üzerinde Google logosu olan televizyon yapıp piyasaya çıkarmazsa (kiii kesin bazı prototipler üzerinde çalışmalar sürüyordur) bende hiçbir şey bilmiyorum! Ama olay şu kiii, iş işten geçtikten sonra Asus da tv yapsa, HP de tv yapsa, Dell de tv yapsa, Lenovo da tv yapsa, Toshiba, LG ve Sony zaten yapıyor ama daha akıllandırsalar sanki bir bilgisayar gibi...
Diğer markalar televizyon tasarlayıp piyasaya girene kadar Apple zaten yılda 20 milyon tv satmış ve "gerçekten akıllı tv, uygulama download edilebilen tv" kategorisini domine etmiş olacak... Tek rakibi de 2. Samsung olacak, ona da şüphe yok. Ben Google'ın hareketini ve planını merak ediyorum. Diğer markaların tedarikçisi olarak mı kalıcak yoksa kendi ürününü de piyasaya sürücek mi?
Google tabletler için Android 4 sürümünü çıkardı, büyük ihtimal 5 sürümü de televizyonlar için çıkar...
Bu arada Apple tv yapsa almak isterim, çünkü evdeki diğer Apple cihazlarımla uyumlu olur kesinlikle. Ama Türkiye şartlarıyla uyumsuz olur, bu da kesinlikle! (Mesela iTunes'dan dizi-film vs kiralatmaz, satın aldırtmaz, AppleTV2'm var, ordan biliyorum...)
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2K 7 yıl
Gün geçmiyor ki Google bir atak daha yapmasın.

@Cagdas dv6196 Öncelikle Asus zaten en büyük panel üreticilerinden biri ve ne ara Apple Samsung'u TV sektöründe ikinci yaptı ?

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theyapici 7 yıl
ne yapsınlar işte gogle ile anlaşma yapacak bilemem ne yeni tv diyecek olay aynı aslında.Değişiklik söylemi
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sertacarslan 7 yıl
Su an piyasada akilli tv'ler var zaten. Samsung'unkini denemistim. Iyi, guzel de, cok karmasik. Biraz kurcaladiktan sonra illa ki ogreniyorsunuz, ama aklinizin bir yerlerinde keske telefonumu kullandigim gibi olsaydi diye dusunmeden edemiyorsunuz. Bence Google tum tuketici elektronigi cihazlarinda varolacaksa ki amaci bu, hepsi icin ortak bir arabirim tasarlamaya simdiden baslamali.
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Batuist 7 yıl
sonunda beklediğim TVler çıkmaya başladı.. ama çabuk yaygınlaşması lazım.. Aptal TVler yerlerini akıllı TVlere bırakınca artık TV izlemeye de başlayabilirim.. resimdeki TV arabirimi gerçekten çok hoş görünüyor..
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E_Aydin35 7 yıl
Çok harika bir televizyon demek isterim en başta..akıllı kumanda özel kılıyor bu tv yi ve daha neler neler. Yakında TV lerdede işletim sistemleri olur görürsünüz..:)
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xLmNt13 7 yıl
tv ler bile çığrından çıktı :)
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