Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisini duyurdu

Bravia XR Master A95L OLED TV özellikleri
Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisi, 65 inç (164 cm) ve 55 inç (139 cm) olmak üzere iki farklı ekran boyutunda geliyor. Sony'nin Cognitive Processor XR işlemcisinin eşlik ettiği her iki sürümde de, 144 Hz değişken yenileme hızı sahip 10 bit QD-OLED panel, AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+, HDR10+ Adaptive desteği tercih edilmiş. Ayrıca AI tabanlı Cognitive Processor XR, içerik veya kaynak ne olursa olsun 4K yükseltme, ayrıntı geliştirme, bölge bölme ve dinamik çerçeve dahil olmak üzere önemli yenilikler sunuyor.
Ek olarak diğer konsollar takıldığında ise yine belirli oranda optimizasyonlar kullanılabiliyor. Akıllı TV özellikleri söz konusu olduğunda Bravia XR MASTER A95L, Google TV platformundan güç alıyor. Ayrıca kullanıcılara Google Asistan ve Alexa üzerinden sesli kontrol imkanı da tanınmış.
Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV fiyatı
55 inç Bravia XR MASTER A95L OLED TV (XR-55A95L), 4.102 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 65 inçlik model ise 5.068 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Yeni Bravia TV'lerin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.