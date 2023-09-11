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    Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisini duyurdu

    Sony, Mart ayında duyurduğu A90L OLED TV modelinin yeni sürümünü tanıttı. Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisi, iki farklı ekran boyutunda QD-OLED panel ile geliyor.
    Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniği pazarının önde gelen isimlerinden Sony, akıllı televizyon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu yıl pek çok farklı model ile karşımıza çıkan marka, yeni amiral gemisi Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisini duyurdu. İki farklı ekran boyutundan oluşan yeni Bravia TV'ler, QD-OLED panel ve yenilikçi görüntü teknolojilerini beraberinde getiriyor.

    Bravia XR Master A95L OLED TV özellikleri

    Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisi, 65 inç (164 cm) ve 55 inç (139 cm) olmak üzere iki farklı ekran boyutunda geliyor. Sony'nin Cognitive Processor XR işlemcisinin eşlik ettiği her iki sürümde de, 144 Hz değişken yenileme hızı sahip 10 bit QD-OLED panel, AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+, HDR10+ Adaptive desteği tercih edilmiş. Ayrıca AI tabanlı Cognitive Processor XR, içerik veya kaynak ne olursa olsun 4K yükseltme, ayrıntı geliştirme, bölge bölme ve dinamik çerçeve dahil olmak üzere önemli yenilikler sunuyor. 

    Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV serisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Sony X90L, dört adet HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip ve değişken yenileme hızlarını destekliyor. 55 inç ve 65 inç seçenekleriyle gelen bu cihazda Sony’nin eklediği oyuncu işlevi de bulunuyor. Bu sayede hareket bulanıklığı, ekran yırtılması ve siyah denge ayarı otomatik bir biçimde yapılabiliyor. Ayrıca oyuncular için 4K 120FPS'e kadar çözünürlük, PS5 ile tam uyumluluk, VRR (Değişken Yenileme Hızı), ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) ve Otomatik HDR Tonlu Oyun Modu özellikleri gibi geliştirmeler de unutulmamış.

    Ek olarak diğer konsollar takıldığında ise yine belirli oranda optimizasyonlar kullanılabiliyor. Akıllı TV özellikleri söz konusu olduğunda Bravia XR MASTER A95L, Google TV platformundan güç alıyor. Ayrıca kullanıcılara Google Asistan ve Alexa üzerinden sesli kontrol imkanı da tanınmış.

    Sony Bravia XR MASTER A95L OLED TV fiyatı

    55 inç Bravia XR MASTER A95L OLED TV (XR-55A95L), 4.102 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 65 inçlik model ise 5.068 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Yeni Bravia TV'lerin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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