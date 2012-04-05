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Google ve Paramount ortaklığı 500 filmi YouTube ve Google Play'e getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet hızlarının yüksek değerlere ulaştığı günümüzde çevrimiçi video izleme ve kiralama/satın alma trendi de giderek yükseliyor. Bu yükselişi farkeden pek çok firma kendi platformları üzerinden diziler, şovlar ve filmler kiralamaya ve satmaya başladı. YouTube video portalının sahibi Google da bu konuda adım atan firmalardan birisi.

Bugüne kadar Warner Brothers, Disney, Universal Pictures ve Sony Pictures ile lisans anlaşması yapan Google, 10 bağımsız film stüdyosu ile de el sıkıştı. Diğer bir Hollywood devi Paramount da kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Google ile bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında stüdyonun Tenten, Transformers, Thor gibi yapımlarının olduğu 500 önemli film YouTube ve Google Play üzerinden kiralanabilir olacak. ABD ve Kanada'da geçerli hizmette Paramount yapımlarından bazıları erişilebilir durumda. Kalan yapımlar da önümüzdeki ay platformlara eklenecek.
Filmler 2.99$-3.99$ arasında değişiyor. HD versiyonlar ise 1 dolar daha pahalı. Kiralanan filmlerin 30 gün içinde izlenmesi ancak izlemeye başladıktan sonra da 48 saat içinde bitirilmesi gerekiyor. İngiltere'de ise eski yapımlar 2.50 pound, yeni yapımlar 3.50 pound, HD versiyonlar ise 4.50 pound olarak fiyatlandırılıyor.

Bu adımların henüz başlangıç olduğunu belirten firma yetkilileri kısa süre sonra diğer ülkelerde de bu anlaşmayı başlatacaklarını açıkladı. Resmi olarak ülkemizde faaliyet göstermeyen Google'ın bu hizmetinin daha uzun bir süre bize uğramayacağını tahmin etmek zor değil.

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DH Misafiri 7 yıl
Mar02jandil mrb cem bey. alevli gfcnler adlı onnuyuuzun mfcziklerini e7ok beğenmiştim.oyunla ilgili yorumları okurken sizin bir yorumunuzda altay-şaman mfczikleri adı ile araştırma yapılırsa bulunacağını yazmıştınız.ancak ben e7ok aradım fakat bulamadım yardımcı olursanız e7ok sevinirim. hoşe7akalın
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sostoyevski 7 yıl
beleşi varken,parayla alma zihniyetide neyin nesi.o kadar meraklıysan hesap numaramı vereyim bana gönder paracıklarından..
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Virinom 7 yıl
Beleşi varken para vermeye ne gerek var :)
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deadric 7 yıl
Hmm ingiltere içinmiş o fiyat. Diğeri de 3-5 dolarmış. Bilmiyorum düşüneceğim :)
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deadric 7 yıl
Film başına 4,5 pound çok da ucuz sayılmaz, 13 lira civarı yapıyor. 1-2 dolar gibi fiyatlar olmalı.
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leventalpsal 7 yıl
Eğer evde wifi üzerinden indirip yolda izleyebileceksek güzel olur ama direk stream olacaksa bizim kotacıklarla bu işler olmaz...
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DH Misafiri 7 yıl
Warner Brothers?
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VLCplayer 7 yıl
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. bir de utanmadan eksi basarlar
korsanların olduğu yerde işim olmaz...
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carter 7 yıl
Akk'den sonra netten film izlemek hayal olsa gerek.
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E_Aydin35 7 yıl
Haber ve Google'nın anlaşması iyide zaten film için Youtube'u tercih edicek biri olacağımı sanmıyorum..:) Tamam eskiden çok güzel diziler hep upload edilirdi ama şimdi oonlarda yok demekki bu çalışmaların ön hazırlığıda olabilrimiş onlar..:)
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khaos 7 yıl
Ülkemizdeki bağlantı hızlarıyla bir de hd izlemeye kalkarsak filmler pembe dizi gibi 50 bölümde izlenir!
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