Google ve Paramount ortaklığı 500 filmi YouTube ve Google Play'e getiriyor

İnternet hızlarının yüksek değerlere ulaştığı günümüzde çevrimiçi video izleme ve kiralama/satın alma trendi de giderek yükseliyor. Bu yükselişi farkeden pek çok firma kendi platformları üzerinden diziler, şovlar ve filmler kiralamaya ve satmaya başladı. YouTube video portalının sahibi Google da bu konuda adım atan firmalardan birisi.





Bugüne kadar Warner Brothers, Disney, Universal Pictures ve Sony Pictures ile lisans anlaşması yapan Google, 10 bağımsız film stüdyosu ile de el sıkıştı. Diğer bir Hollywood devi Paramount da kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Google ile bir anlaşma imzaladı.





Anlaşma kapsamında stüdyonun Tenten, Transformers, Thor gibi yapımlarının olduğu 500 önemli film YouTube ve Google Play üzerinden kiralanabilir olacak. ABD ve Kanada'da geçerli hizmette Paramount yapımlarından bazıları erişilebilir durumda. Kalan yapımlar da önümüzdeki ay platformlara eklenecek.

Filmler 2.99$-3.99$ arasında değişiyor. HD versiyonlar ise 1 dolar daha pahalı. Kiralanan filmlerin 30 gün içinde izlenmesi ancak izlemeye başladıktan sonra da 48 saat içinde bitirilmesi gerekiyor. İngiltere'de ise eski yapımlar 2.50 pound, yeni yapımlar 3.50 pound, HD versiyonlar ise 4.50 pound olarak fiyatlandırılıyor.





Bu adımların henüz başlangıç olduğunu belirten firma yetkilileri kısa süre sonra diğer ülkelerde de bu anlaşmayı başlatacaklarını açıkladı. Resmi olarak ülkemizde faaliyet göstermeyen Google'ın bu hizmetinin daha uzun bir süre bize uğramayacağını tahmin etmek zor değil.