Google ve Samsung'dan 11 Ekim'de etkinlik; Nexus Prime ve Android 4.0 geliyor?

Apple'ın iPhone'la ilgili olarak 4 Ekim'de özel bir lansman yapacağını açıklamasından sonra Google cephesi de sessizliğini bozdu ve 11 Ekim'de önemli bir lansman yapılacağı bilgisi resmi olarak açıklandı. Samsung tarafından yurt dışındaki basın kuruluşlarına gönderilen davetiyeye göre Samsung Mobile Unpacked 2011 etkinliğinde "Google Episode" başlığı altında Android cephesindeki en son gelişmeler katılımcılarla paylaşılacak.

Yapılan tahminlere göre Google ve Samsung, etkinlik kapsamında Apple'ın yeni iPhone'ununa karşı Ice Cream Sandwich kod adını taşıyan yeni Android sürümünü ve bu sürümün kullanıldığı Nexus Prime kod adlı yeni nesil akıllı telefonu tanıtacak. Resmi etkinlik daveti dışında henüz içeriği hakkında net bir bilgi bulunmadığı lansman için gözler San Diego'daki etkinlik alanında olacak ve lansman youtube.com/android adresinden canlı yayınlanacak.