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Google ve Samsung'dan 11 Ekim'de etkinlik; Nexus Prime ve Android 4.0 geliyor?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,5b
1
18
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın iPhone'la ilgili olarak 4 Ekim'de özel bir lansman yapacağını açıklamasından sonra Google cephesi de sessizliğini bozdu ve 11 Ekim'de önemli bir lansman yapılacağı bilgisi resmi olarak açıklandı. Samsung tarafından yurt dışındaki basın kuruluşlarına gönderilen davetiyeye göre Samsung Mobile Unpacked 2011 etkinliğinde "Google Episode" başlığı altında Android cephesindeki en son gelişmeler katılımcılarla paylaşılacak.
Yapılan tahminlere göre Google ve Samsung, etkinlik kapsamında Apple'ın yeni iPhone'ununa karşı Ice Cream Sandwich kod adını taşıyan yeni Android sürümünü ve bu sürümün kullanıldığı Nexus Prime kod adlı yeni nesil akıllı telefonu tanıtacak. Resmi etkinlik daveti dışında henüz içeriği hakkında net bir bilgi bulunmadığı lansman için gözler San Diego'daki etkinlik alanında olacak ve lansman youtube.com/android adresinden canlı yayınlanacak. 

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LKLC 8 yıl en beğenilen
Eğer apple ekran büyütmesse büyük çoğunluk yeni tanıtılacak nexus 3 ve benzerlerine geçecek. Eğer apple ekran büyütürse iphone müşterisi artacak. Bizim DH deki küçük ekran iyidir diyen ifanların nasıl birden değiştiklerini de görücez.
Eğer apple ekran büyütmesse büyük çoğunluk yeni tanıtılacak nexus 3 ve benzerlerine geçecek. Eğer apple ekran büyütürse iphone müşterisi artacak. Bizim DH deki ...
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anelka39 8 yıl
Bence samsung Nexus u üretemiyor Nexus one Nexus s e göre daha başarılı daha hızlı idi insaAllah hayal kırıklığı olmaz
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Lepanto 8 yıl
Bana kalırsa Apple'ın 4 ekimdeki faaliyetlerine göre bu etkinliğe yön verecek Samsung ve Apple. O yüzden bir hafta sonrasına almışlar etkinliği.
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darkaura 8 yıl
eulogy
hasanaygunogluEğer apple ekran büyütmesse büyük çoğunluk yeni tanıtılacak nexus 3 ve benzerlerine geçecek. Eğer apple ekran büyütürse iphone müşterisi artacak. Bizim DH deki küçük ekran iyidir diyen ifanların nasıl birden değiştiklerini de görücez.
küçük ekranın ifanlarla alakası yok, küçük ekranlı akıllı telefonlarda en az büyük ekranlılar kadar gerekli. Ben küçük ekranlı akıllı telefonları seviyorum.

kesinlikle ifanlarla alakasi var. kucuk ekraninda buyuk ekraninda tercih nedenleri var dogru. ifanlik olan kisim mevcut iphone ekranin herkez icin mukemmel kullanim olcusu oldugunun iddia edilmesi. su bir gercekki akiili telefonu intenet icin kullaniyorsan 3.5 cogu insana yetmiyor artik. apple buyutmezse pazar kaybetmesi kacinilmaz olacak. yani ekran buyusede buyumesede ifanlari izlemezi zevkli olacak :)
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eulogy 8 yıl
hasanaygunoglu
Eğer apple ekran büyütmesse büyük çoğunluk yeni tanıtılacak nexus 3 ve benzerlerine geçecek. Eğer apple ekran büyütürse iphone müşterisi artacak. Bizim DH deki küçük ekran iyidir diyen ifanların nasıl birden değiştiklerini de görücez.

küçük ekranın ifanlarla alakası yok, küçük ekranlı akıllı telefonlarda en az büyük ekranlılar kadar gerekli. Ben küçük ekranlı akıllı telefonları seviyorum.
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sahoron 8 yıl
hasanaygunoglu
Eğer apple ekran büyütmesse büyük çoğunluk yeni tanıtılacak nexus 3 ve benzerlerine geçecek. Eğer apple ekran büyütürse iphone müşterisi artacak. Bizim DH deki küçük ekran iyidir diyen ifanların nasıl birden değiştiklerini de görücez.

:)
Umarım dediğin gibi büyük olur çünkü o apple panlarının değiştiklerini görmek inanılmaz olacak. Seneye apple amolede geçeçek gibi o zaman da amoledin kral olduğunu duymaya başlarız :D
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ZZ RAT 8 yıl sahoron
sahoron

hasanaygunoglu

Eğer apple ekran büyütmesse büyük çoğunluk yeni tanıtılacak nexus 3 ve benzerlerine geçecek. Eğer apple ekran büyütürse iphone müşterisi artacak. Bizim DH deki küçük ekran iyidir diyen ifanların nasıl birden değiştiklerini de görücez.

:)
Umarım dediğin gibi büyük olur çünkü o apple panlarının değiştiklerini görmek inanılmaz olacak. Seneye apple amolede geçeçek gibi o zaman da amoledin kral olduğunu duymaya başlarız :D

amoled cok zor, hatta imkansiz.
Samsung'un apple icin amoled uretecegini sanmiyorum.
Hem Apple da aciklama yapmisti,
"bu teknoloji cok yeni ve guvensiz, kisa vadede gecmeyi dusunmuyoruz" diye.
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Batuist 8 yıl
daha çok 4 ekimi bekliyor insanlar.. şayet hayal kırıklığı olursa 11 ekim beklenebilir yok apple hayal kırıklığı yaşatmazsa 11 ekim gölgede kalır..
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LKLC 8 yıl en beğenilen
Eğer apple ekran büyütmesse büyük çoğunluk yeni tanıtılacak nexus 3 ve benzerlerine geçecek. Eğer apple ekran büyütürse iphone müşterisi artacak. Bizim DH deki küçük ekran iyidir diyen ifanların nasıl birden değiştiklerini de görücez.
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ezimuse 8 yıl
Samsung her yere girip reserve diyip çıkıyor :D
Apple ve diğer firmalara karşı güçleniyor elinde her platform var bütün isteklere cevap vermeye çalışıyor. Akıllıca
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Blind Evil 8 yıl
Optimus Prime artık Prime ların sonuncusu olmayacak 11 ekimden sonra :D
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Turkforce 8 yıl
Samsung'un ne yaptığını anlamak mümkün değil..
Bir tarafta bada bir tarafta m$ ile ortaklıklar, bir tarafta yeni işletim sistemi sonrada google ile ortaklaşa lansman..
Acaba 11 Ekimde google ile ortaklığının bittiğinimi açıklayacaklar birlikte. :)
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DH Misafiri 8 yıl
iphone 5 mi nexus prime mı?
telefonları görmeden bile ne kadar iyi olacaklarını kestirebiliyoruz. şahsen ben büyük ekranlı bir iphone olursa çok kararsız kalırım. eğer ekran büyük olmazsa kesinlikle nexus prime derdim. siz hangisi dersiniz?
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batuhanbb 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iphone 5 mi nexus prime mı?



telefonları görmeden bile ne kadar iyi olacaklarını kestirebiliyoruz. şahsen ben büyük ekranlı bir iphone olursa çok kararsız kalırım. eğer ekran büyük olmazsa kesinlikle nexus prime derdim. siz hangisi dersiniz?

Benim içinde en önemli soru bu. Akıllı telefon alacağım fakat nexus prime mı İ5 mi olacak buna karar veremedim. Aslında 4 çekirdekli telefonları beklerim fakat onların piyasaya çıkması oturması 2012 sonunu bulur. Belki 2012 başında 4 çekirdekliler çıkacak ama ilk örneklerin ne tarz sorunlar getireceklerini de bilmiyoruz. (Çift çekirdeğin başında yaşanan sıkıntılar gibi)Artık firmalar çift çekirdek konusunda hatalarını anladılar ve düzeltmeye yönelik hamleler yaptılar. Bu çıkacak 2 telefon büyük ihtimal 1 yıl boyunca piyasayı domine edecektir. Bu Nexus Prime mı olur İ5 mi olur cevabının yarısını bu Salı diğer yarısını öteki Salı günü alacağız. Beklediğimize değecek ürünlerin çıkması dileğiyle ...
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NDS 8 yıl
Symbian anna cikti
windows phone 7 mango cikti
ios 5 final surum cikti cikacak
android en sona kalmisti iyi oldu

belki nexus 3u tanitirlar samsung yapacak dedikodulari vardi...
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Mr.Kertenkele 8 yıl
Büyük ihtimalle gelecek.Bugünde zaten 4.0 olan bir telefonun videosu geldi.
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