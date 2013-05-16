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Google, yeni müzik servisi Google Play Musıc All Access'i duyurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, yeni müzik servisi Google Play Musıc All Access'i duyurdu
Warner Music Group, Universal Music Group ve Sony Music Entertainment ile arasındaki görüşmeleri anlaşmalarla tamamlayan Google, Google Play Musıc All Access adını taşıyan abonelik temelli müzik akış servisini duyurdu.

Yeni müzik servisini mevcut müzik mağazası kapsamında sunan Google, burada milyonlarca şarkıyı kullanıcılarıyla buluşturacak. Google Play Musıc All Access'le birlikte kullanıcılarına şarkı önerisinde de bulunacak olan Google, bunu yaparken öncesinde dinlenen şarkıları referans alacak.

30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebilecek olan Google Play Musıc All Access, ABD'de 9.99 dolarlık bir aylık abonelik fiyatına sahip olacak. Ayrıca, 30 Haziran tarihine kadar serviste üyeliğini başlatan kullanıcılar için aylık 7.99 dolarlık indirimli bir fiyat politikası da uygulanacak. Google'ın müzik servislerinin henüz ülkemizde kullanılamadığını da hatırlatalım.

http://www.theverge.com/2013/5/15/4333464/google-takes-on-spotify-with-google-play-music-all-access Yorum Yaz
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eulogy 6 yıl en beğenilen

Arkadaş bizim için neresinden baksan zarar bu iş. Bir kere kalitesiz müzik dinliyorsun, 320 kbit/s olacağı bile şüpheli. Bir diğeri ise ülkemdeki mobil internet fiyatları. 40 tl ye 4 gb internet satıyolar bu ülkede.
Arkadaş bizim için neresinden baksan zarar bu iş. Bir kere kalitesiz müzik dinliyorsun, 320 kbit/s olacağı bile şüpheli. Bir diğeri ise ülkemdeki mobil inter...
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wolf silver 6 yıl
apple nın yapamadıgını google yaptı..
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acbold 6 yıl
@Batuist +1
@carter +1
Aynen söylemek istediklerimdi :)
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civilbugra 6 yıl
pandora sen nelere kadirsin :D
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carter 6 yıl
Müzik dinlemek isteyen için o kadar çok alternatif var ki buna para vermeye gerek yok. O kadar para kazanıyorsun bari bunu ücretsiz yap.
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Batuist 6 yıl
ttnet muzik ve turkcell muzik ile milyonlarca şarkıya zaten biz şuanda ücretsiz ulaşabiliyoruz. ve bit değeri bunların 320Kbit.. Ülkemde bunlara 1 kuruş para verilmez.. ama diğer ülkelerde böyle hizmetler yoksa onu bilemem. benim elimin altında turkcell muzik ve ttnet muzik var bana yetiyor. indirmek istersem indirmek için farklı siteler var .. ama dinlemek için zaten bunlar yetiyor.. tonla para veriyoruz bırakın o kadar da olsun..
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eulogy 6 yıl en beğenilen

Arkadaş bizim için neresinden baksan zarar bu iş. Bir kere kalitesiz müzik dinliyorsun, 320 kbit/s olacağı bile şüpheli. Bir diğeri ise ülkemdeki mobil internet fiyatları. 40 tl ye 4 gb internet satıyolar bu ülkede.
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DH Misafiri 6 yıl
apple - itunes e sağlam tekme atmış.
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umut_baris 6 yıl
3 büyükleri almış kadroya tam gaz devam google :)
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baysan240 6 yıl
mp3 indirebilecekmiyiz acaba ? hazır yasalken temiz kaliteli bir arşiv yapalım
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