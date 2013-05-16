Google, yeni müzik servisi Google Play Musıc All Access'i duyurdu

Warner Music Group, Universal Music Group ve Sony Music Entertainment ile arasındaki görüşmeleri anlaşmalarla tamamlayan Google, Google Play Musıc All Access adını taşıyan abonelik temelli müzik akış servisini duyurdu.





Yeni müzik servisini mevcut müzik mağazası kapsamında sunan Google, burada milyonlarca şarkıyı kullanıcılarıyla buluşturacak. Google Play Musıc All Access'le birlikte kullanıcılarına şarkı önerisinde de bulunacak olan Google, bunu yaparken öncesinde dinlenen şarkıları referans alacak.





30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebilecek olan Google Play Musıc All Access, ABD'de 9.99 dolarlık bir aylık abonelik fiyatına sahip olacak. Ayrıca, 30 Haziran tarihine kadar serviste üyeliğini başlatan kullanıcılar için aylık 7.99 dolarlık indirimli bir fiyat politikası da uygulanacak. Google'ın müzik servislerinin henüz ülkemizde kullanılamadığını da hatırlatalım.

http://www.theverge.com/2013/5/15/4333464/google-takes-on-spotify-with-google-play-music-all-access