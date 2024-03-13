Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'dan Ramazan'a özel hediye internet fırsatı!

- Türk Telekom’dan 10 GB internet hediye
- Nasıl katılınır?
- Vodafone’da haftada iki defa hediye çarkı fırsatı
- Turkcell Salla Kazan’da iki katını hediye etme fırsatı
- Yorumlar
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mobil operatörlerden Ramazan’a özel kampanyalar başladı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ücretsiz internet paketi dağıtıyor.
Türk Telekom’dan 10 GB internet hediye
Türk Telekom, mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor. Hediye 10 GB interneti Ramazan boyunca saat 00.00-06.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.
Nasıl katılınır?
Türk Telekom uygulamasında İnternet Paketleri sayfasında Sahur Kampanyası’nı aktif ederek 10 GB interneti etkinleştirebilirsiniz. Dilerseniz SAHUR 2024 yazıp 5555’e SMS göndererek de kampanyaya katılabilirsiniz.
Vodafone’da haftada iki defa hediye çarkı fırsatı
Hediye çarkında çeşitli sürpriz hediyelere de yer verilecek. Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında 1500 TL, Her Şey Yanımda ile ramazan kolilerinde 300 TL, Seyahat Yanımda ile uçak ve otobüs biletlerinde 175 TL’ye varan indirimlerden, Vodafone Pay ile 50 TL nakit iadeye kadar birçok sürpriz Hediye Çarkı’nda müşterileri bekliyor.
Turkcell Salla Kazan’da iki katını hediye etme fırsatıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.