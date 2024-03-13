Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'dan Ramazan'a özel hediye internet fırsatı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mobil operatörlerden Ramazan’a özel kampanyalar başladı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ücretsiz internet paketi dağıtıyor.

Türk Telekom’dan 10 GB internet hediye

Türk Telekom, mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor. Hediye 10 GB interneti Ramazan boyunca saat 00.00-06.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.

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Nasıl katılınır?

Türk Telekom uygulamasında İnternet Paketleri sayfasında Sahur Kampanyası’nı aktif ederek 10 GB interneti etkinleştirebilirsiniz. Dilerseniz SAHUR 2024 yazıp 5555’e SMS göndererek de kampanyaya katılabilirsiniz.

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Vodafone’da haftada iki defa hediye çarkı fırsatı

Tam Boyutta Gör Vodafone müşterileri Ramazan ayı boyunca Hediye Çarkı’nı her hafta iki kez çevirebiliyor. Hediye Çarkı’nı Ramazan ayı boyunca haftada iki kez çeviren müşterilere toplam 11 GB internet hediye edilecek. Çarkı ilk çevirme hakkı pazartesi, ikinci çevirme hakkı ise çarşamba günleri tanımlanacak.

Hediye çarkında çeşitli sürpriz hediyelere de yer verilecek. Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında 1500 TL, Her Şey Yanımda ile ramazan kolilerinde 300 TL, Seyahat Yanımda ile uçak ve otobüs biletlerinde 175 TL’ye varan indirimlerden, Vodafone Pay ile 50 TL nakit iadeye kadar birçok sürpriz Hediye Çarkı’nda müşterileri bekliyor.

Turkcell Salla Kazan’da iki katını hediye etme fırsatı

Tam Boyutta Gör Ramazan ayı boyunca Turkcell mobil uygulamasındaki Salla Kazan’da kazandığını hediyeyi ikiye katlayarak başka Turkcelliye hediye edebiliyorsunuz. Salla Kazan yaptıktan sonra dilerseniz çıkan hediyeyi kullanabiliyor veya “İki Katını Hediye Et” seçeneğini kullanarak dilediğiniz Turkcell müşterisine hediye gönderebiliyorsunuz. Ayrıca “İki Katını Hediye Et” seçeneğini kullanan müşterilere günlük 1 GB internet paketi hediye ediliyor.

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