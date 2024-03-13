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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'dan Ramazan'a özel hediye internet fırsatı!

    Ramazan ayının başlamasıyla birlikte üç mobil operatörden müşterilerine hediye internet kampanyası başladı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un Ramazan'a özel hediye internet kampanyaları neler?

    Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mobil operatörlerden Ramazan’a özel kampanyalar başladı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ücretsiz internet paketi dağıtıyor.

    Türk Telekom’dan 10 GB internet hediye

    Türk Telekom, mobil müşterilerine 10 GB internet hediye ediyor.  Hediye 10 GB interneti Ramazan boyunca saat 00.00-06.00 saatleri arasında kullanabilirsiniz.

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un Ramazan 2024 kampanyaları Tam Boyutta Gör

    Nasıl katılınır?

    Türk Telekom uygulamasında İnternet Paketleri sayfasında Sahur Kampanyası’nı aktif ederek 10 GB interneti etkinleştirebilirsiniz. Dilerseniz SAHUR 2024 yazıp 5555’e SMS göndererek de kampanyaya katılabilirsiniz.

    Vodafone’da haftada iki defa hediye çarkı fırsatı

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un Ramazan 2024 kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Vodafone müşterileri Ramazan ayı boyunca Hediye Çarkı’nı her hafta iki kez çevirebiliyor. Hediye Çarkı’nı Ramazan ayı boyunca haftada iki kez çeviren müşterilere toplam 11 GB internet hediye edilecek. Çarkı ilk çevirme hakkı pazartesi, ikinci çevirme hakkı ise çarşamba günleri tanımlanacak.

    Hediye çarkında çeşitli sürpriz hediyelere de yer verilecek. Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında 1500 TL, Her Şey Yanımda ile ramazan kolilerinde 300 TL, Seyahat Yanımda ile uçak ve otobüs biletlerinde 175 TL’ye varan indirimlerden, Vodafone Pay ile 50 TL nakit iadeye kadar birçok sürpriz Hediye Çarkı’nda müşterileri bekliyor.

    Turkcell Salla Kazan’da iki katını hediye etme fırsatı

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un Ramazan 2024 kampanyaları Tam Boyutta Gör
    Ramazan ayı boyunca Turkcell mobil uygulamasındaki Salla Kazan’da kazandığını hediyeyi ikiye katlayarak başka Turkcelliye hediye edebiliyorsunuz. Salla Kazan yaptıktan sonra dilerseniz çıkan hediyeyi kullanabiliyor veya “İki Katını Hediye Et” seçeneğini kullanarak dilediğiniz Turkcell müşterisine hediye gönderebiliyorsunuz. Ayrıca “İki Katını Hediye Et” seçeneğini kullanan müşterilere günlük 1 GB  internet paketi hediye ediliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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