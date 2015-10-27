Google zorlu arama sonuçlarını yapay zekaya emanet edecek

Google'ın arama sonuçlarında önem verdiği değişkenlerin ufak bir kısmı geliştiriciler tarafından biliniyor, ancak büyük bir kısmı ise hala çözülebilmiş değil. Google isederecelendirme sistemini her gün gelen çok sayıda yeni arama için yeterli bulmamış olacak ki yapay zekayı temel alan yeni bir sistem geliştirmiş durumda.
RankBrain isimli yeni yapay zeka sistemi ilk kez aranan anahtar kelimeler için mantıklı sonuçlar listelemeyi amaçlıyor. Açıklamaya göre her gün yapılan aramaların toplam %15'i ilk kez aranılan kelimelerden oluşturuyor. RankBrain ise bu aramalarda kullanıcıların tam olarak neyi merak ettiğini anlayacak ve cevaplayacak.
Örneğin besin zincirinde en üstte bulunan tüketici grubunun başlığı nedir? şeklinde bir arama yaptığımız zaman genellikle besin zinciri ve enerji akışı ile ilgili sonuçlar karşımıza çıkıyor. Bu durum aramayı yapan kullanıcıyı internette bir miktar kaybolmaya iterek istediği bilgiye ulaşmasını zorlaştırıyor. RankBrain'in kullanıcılara yardım edeceği nokta da tam olarak burası.
Google'ın kıdemli araştırma uzmanı Greg Corrado bugün yapılan aramalarda PR sisteminin öğrenme yeteneğinin olmadığına vurgu yapıyor. RankBrain ise yapay zeka ile çalıştığı için dışarıdan gelen bilgilere açık biz sistem. Hatta Corrado'ya göre RankBrain ilerleyen dönemlerde Google'ın kendi arama mühendislerinden daha iyi algoritmalar üretebilir.
http://www.engadget.com/2015/10/26/google-rankbrain-search-ai/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu şu anlama geliyor !
google arama için seo kelimesi ile iş yapanlar
artık bir ismi önceden almak veya seo kelimelerini diğer rakiplerinden önce yerleştirmeleri rakiplerinin önüne geçmeleri için daha önce kurulmuş sitelere sağlanılan yayın süresi başlangıç tarihi bile artık +1 değer olarak fazla bir değeri olmayacak ! içeriği kullanıcı değerlendiriyor ! aynı kelimelerle girilen ama 1 dk bile dolaşılmayan içeriği boş olan bir çok site sırf google reklamlardan bile iyi para kaldırıyor ! dahası sabit ve tekrar eden aynı sitenin adını yazmak yerine google aramadan siteye ulaşmaları bile bir noktada sabit yani aslında +1 değer değil ! çünkü o artık sabit bir müşteri ve bu açıdan yeni bir gün demek yeni bir müşteri daha gelmesi gerek demek !
eğer ortada gerçekten yapay bir zeka var ise bu işe bu şekilde bakması olasıdır yoksa eğer bu tarz farklı bir analiz ortaya çıkartamıyorsa klasik programcılık formatında yapılan işlerde seo'cular iyi para kazanmaya devam edecekler
uzun lafın kısası eğer yapay zeka doğru çalışır ise
seo cuların işi biraz daha zorlaşacak çünkü seo sadece bir anlık parıltı dır
mesele rakip sitelere göre sıralamadan nerede olduğunuz önemli
Yazdığın cümle, tam olarak "Allah'a güven olmaz, yapay zekaya emanet olması daha iyidir." anlamı taşıyor.
Önce güldüm 200 milisaniye sonra Allah inancı kalbime doldu reflex olarak verdim eksiyi. O kadar hızlı eksiledim ki eksilerken yüzümdeki tebessüm duruyordu bu da böyle bir anımdır.