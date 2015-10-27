Google zorlu arama sonuçlarını yapay zekaya emanet edecek

Google'ın arama sonuçlarında önem verdiği değişkenlerin ufak bir kısmı geliştiriciler tarafından biliniyor, ancak büyük bir kısmı ise hala çözülebilmiş değil. Google isederecelendirme sistemini her gün gelen çok sayıda yeni arama için yeterli bulmamış olacak ki yapay zekayı temel alan yeni bir sistem geliştirmiş durumda.

RankBrain isimli yeni yapay zeka sistemi ilk kez aranan anahtar kelimeler için mantıklı sonuçlar listelemeyi amaçlıyor. Açıklamaya göre her gün yapılan aramaların toplam %15'i ilk kez aranılan kelimelerden oluşturuyor. RankBrain ise bu aramalarda kullanıcıların tam olarak neyi merak ettiğini anlayacak ve cevaplayacak.

Örneğin besin zincirinde en üstte bulunan tüketici grubunun başlığı nedir? şeklinde bir arama yaptığımız zaman genellikle besin zinciri ve enerji akışı ile ilgili sonuçlar karşımıza çıkıyor. Bu durum aramayı yapan kullanıcıyı internette bir miktar kaybolmaya iterek istediği bilgiye ulaşmasını zorlaştırıyor. RankBrain'in kullanıcılara yardım edeceği nokta da tam olarak burası. Google'ın kıdemli araştırma uzmanı Greg Corrado bugün yapılan aramalarda PR sisteminin öğrenme yeteneğinin olmadığına vurgu yapıyor. RankBrain ise yapay zeka ile çalıştığı için dışarıdan gelen bilgilere açık biz sistem. Hatta Corrado'ya göre RankBrain ilerleyen dönemlerde Google'ın kendi arama mühendislerinden daha iyi algoritmalar üretebilir.

http://www.engadget.com/2015/10/26/google-rankbrain-search-ai/