Google kendi kurallarını çiğniyor: Haber başlıklarına yapay zeka müdahalesi

Tam Boyutta Gör Google, arama motoru sonuçlarında (SERP) yer alan haber başlıklarını yapay zeka tarafından üretilen metinlerle değiştirmeye başladı. Google Keşfet (Discover) üzerinde başlatılan bu uygulama, artık "10 mavi bağlantı" olarak bilinen klasik arama sonuçlarına da taşındı. The Verge tarafından paylaşılan örnekler, Google'ın orijinal başlıkları kısaltırken bazen içeriğin amacını tamamen saptırdığını ortaya koyuyor.

Haberin içeriğine yapılan bu müdahaleyi bir The Verge editörü şu sözlerle eleştirdi:

"Google, 'Her konuda hile yapmanıza izin veren bir yapay zeka aracı kullandım ve bana hiç yardımcı olmadı' şeklindeki başlığımızı sadece beş kelimeye indirerek 'Her konuda hile yapmanıza izin veren yapay zeka aracı' haline getirdi. Bu durum, aslında hiç tavsiye etmediğimiz bir ürünün reklamını yapıyormuşuz gibi izlenimi veriyor."

Teknoloji dünyasında kan kaybı sürüyor: Üç ayda 45 bin iş gitti 1 gün önce eklendi

Yayıncılar yanıltıcı başlıklardan şikayetçi

The Verge editörleri, son aylarda kendi yazmadıkları ve yayın politikalarına uymayan pek çok başlıkla karşılaştıklarını belirtiyor. Editörler, okuyucunun güvenini kazanmak için hazırlanan gerçekçi başlıkların, yapay zeka müdahalesiyle bağlamından koparıldığını vurguluyor. Google ise bu durumun şu an için "küçük ve dar kapsamlı" bir deney olduğunu savunuyor. Şirket, bu değişikliğin amacının kullanıcının arama sorgusuna en uygun ve faydalı içeriği sayfa içinden tespit edip öne çıkarmak olduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Ancak yayıncılar endişeli; çünkü benzer bir süreç Keşfet akışı için de "deney" olarak başlamış ancak kısa sürede kalıcı hale gelmişti. Google yıllardır algoritma tabanlı küçük düzenlemeler yapsa da, ilk kez başlıkları bu denli radikal ve bağımsız bir şekilde yeniden kurguluyor. Bu durum, arama devinin içerik üreticilerine yıllardır tavsiye ettiği SEO ve başlık kurallarını bizzat ihlal etmesi anlamına geliyor.

Google'dan haber başlıklarına yapay zeka müdahalesi

