Google kendi kurallarını çiğniyor: Haber başlıklarına yapay zeka müdahalesi

Haberin içeriğine yapılan bu müdahaleyi bir The Verge editörü şu sözlerle eleştirdi:
"Google, 'Her konuda hile yapmanıza izin veren bir yapay zeka aracı kullandım ve bana hiç yardımcı olmadı' şeklindeki başlığımızı sadece beş kelimeye indirerek 'Her konuda hile yapmanıza izin veren yapay zeka aracı' haline getirdi. Bu durum, aslında hiç tavsiye etmediğimiz bir ürünün reklamını yapıyormuşuz gibi izlenimi veriyor."
Yayıncılar yanıltıcı başlıklardan şikayetçi
The Verge editörleri, son aylarda kendi yazmadıkları ve yayın politikalarına uymayan pek çok başlıkla karşılaştıklarını belirtiyor. Editörler, okuyucunun güvenini kazanmak için hazırlanan gerçekçi başlıkların, yapay zeka müdahalesiyle bağlamından koparıldığını vurguluyor. Google ise bu durumun şu an için "küçük ve dar kapsamlı" bir deney olduğunu savunuyor. Şirket, bu değişikliğin amacının kullanıcının arama sorgusuna en uygun ve faydalı içeriği sayfa içinden tespit edip öne çıkarmak olduğunu iddia ediyor.
