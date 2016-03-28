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Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz

Dünyanın en gelişmiş veri merkezlerine sahip olan Google Cloud platformuna ait bir veri merkezi artık 360 derecelik video aracılığıyla online olarak gezilebiliyor.
3 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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360 derecelik videolar, sanal gerçeklik gibi pek sürükleyici olmasa da, insanları dünyanın herhangi bir yerine taşıyabiliyor. Her yöne bakabilme yeteneği ile aslında seyahat etmeye gerek kalmadan gerçekten kendimizi orada gibi hissedebiliyoruz. Google, bulut depolama hizmeti Google Cloud platformunun nasıl çalıştığını görmemiz için bizleri muazzam veri merkezlerinden birinde fantastik bir 360 derecelik video turuna çıkarıyor. Devasa boyuttaki verilerin nerede ve nasıl saklandığını merak ediyorsanız bu video kesinlikle kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir.
Yaklaşık 8 buçuk dakika uzunluğundaki 360 derecelik video web üzerinden ve YouTube uygulamasıyla görüntülenebiliyor. Google Cardboard sahipleri ise veri merkezini sanal gerçeklik gözlüğü ile gezebiliyorlar. Cardboard şu anda yalnızca Android üzerindeki YouTube uygulaması tarafından destekleniyor. iOS uygulaması ise çok yakında bu desteğe kavuşacak. Tarayıcı üzerinden en iyi sonucu alabilmeniz için 4K (2160p) kalitesinde izlemenizi öneriyoruz.
Videoda, Google Cloud platformundaki Sandeep isimli bir geliştirici avukatı, bizleri Dalles/Oregon bölgesindeki Google Veri Merkezi'nde gezintiye çıkarıyor. Veri merkezi son derece güvenli olduğundan, çalışanlar ajan filmlerinden görmeye alışık olduğumuz şekilde biyometrik iris taramasından geçiyorlar. Ardından ise kilitli kapılardan geçmek için iki aşamalı kimlik doğrulamaya tabi tutulduklarını görüyoruz. Daha fazlasını izlemek için haberimizde yer alan videoyla Google Cloud veri merkezinde 360 derecelik sanal bir gezintiye çıkabilirsiniz.

http://mashable.com/2016/03/25/google-data-center-360-video-tour/#Kflq_HjFYkql Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş, sağol
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Virinom 3 yıl
5200U işlemci var hani neredeyse son nesil intel işlemci ama hala 4k decode ederken tabiri caizse işlemcinin kakası geliyor.
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WHITE_Wolf 3 yıl
Hazır cardboard yapmışken bir deneyeyim bakalım.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Video yüklenene kadar adamlar datacenter'ı dolaşıp kaydı bitirdi bile.
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