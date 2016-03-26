Batman'in malikanesini Google Street View ile keşfedin

Son günlerin en popüler filmlerinden birisi hiç şüphesiz Batman v Superman: Dawn of Justice. Bir çok sinemasever filmi merakla bekledi ve dün akşam sinema salonlarına uğrayarak vizyona giren filmi ilk günden izledi. Dünya çapında büyük ilgi gören filme teknoloji devi Google'da kayıtsız kalmadı.

Google Haritalar servisinde yer alan Street View özelliği ile sokak aralarını keşfetme imkanı sunan şirket, bu özelliği şimdi de Bruce Wayne'in (Batman) malikanesini keşfetmek için kullandı. Göl kenarında bulunan ve bir hayli büyük olan malikanede biraz gezintiye çıktığınızda süper kahramanın özel aracı Batmobile'ı da görebilirsiniz. Malikanenin üst katında ise Batman ve Robin'e ait eşyalar, Joker graffitisi ve diğer bazı ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirler. Bruce Wayne malikesini Street View ile görüntülemek ve gezinmek isteyenlerilgili sayfaya ulaşabilirler.

https://www.google.com/maps/place/Bruce+Wayne's+Residence/@42.762321,-83.2835739,3a,75y,152.34h,87.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1seK9_8zTeH7oAAAQvOrBWlg!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DeK9_8zTeH7oAAAQvOrBWlg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D129%26h%3D106%26yaw%3D83.13063%26pitch%3D0!7i8000!8i4000!4m2!3m1!1s0x0:0x621ac62e50ef15c!6m1!1e1