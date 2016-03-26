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Batman'in malikanesini Google Street View ile keşfedin

Merakla beklenen Batman v Superman: Dawn of Justice filmi dün tüm dünyada vizyona girerek izleyicilerin karşısına çıktı. Google'da merakla beklenen filme kayıtsız kalmadı ve özel bir içerik hazırladı.
3 yıl
5,1b
1
17
Sinema ve Dizi
Oğuz Avcı
Editör
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Son günlerin en popüler filmlerinden birisi hiç şüphesiz Batman v Superman: Dawn of Justice. Bir çok sinemasever filmi merakla bekledi ve dün akşam sinema salonlarına uğrayarak vizyona giren filmi ilk günden izledi. Dünya çapında büyük ilgi gören filme teknoloji devi Google'da kayıtsız kalmadı.
Google Haritalar servisinde yer alan Street View özelliği ile sokak aralarını keşfetme imkanı sunan şirket, bu özelliği şimdi de Bruce Wayne'in (Batman) malikanesini keşfetmek için kullandı. Göl kenarında bulunan ve bir hayli büyük olan malikanede biraz gezintiye çıktığınızda süper kahramanın özel aracı Batmobile'ı da görebilirsiniz. Malikanenin üst katında ise Batman ve Robin'e ait eşyalar, Joker graffitisi ve diğer bazı ayrıntıları keşfedebilirsiniz.
Bruce Wayne malikesini Street View ile görüntülemek ve gezinmek isteyenler buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirler. 

https://www.google.com/maps/place/Bruce+Wayne's+Residence/@42.762321,-83.2835739,3a,75y,152.34h,87.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1seK9_8zTeH7oAAAQvOrBWlg!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DeK9_8zTeH7oAAAQvOrBWlg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D129%26h%3D106%26yaw%3D83.13063%26pitch%3D0!7i8000!8i4000!4m2!3m1!1s0x0:0x621ac62e50ef15c!6m1!1e1 Yorum Yaz
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Okisht 3 yıl en beğenilen Guest-005109EE3
cenup

ev kira mı kendinin mi ?

Gotham onun, ev kira
3 Yanıt Yanıtla +24
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sinmeister 3 yıl Guest-005109EE3
Kendimin
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1 Avatar
JusticeLeague 3 yıl
Kaliteli akıyor kalite
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aycibin 3 yıl
christopher nolan'ın mükemmel batman 3lemesi en son batman'in emekliye ayrılması ve robin'in seriye entegre olmasıyla bitiyordu.batman v superman bambaşka bir film olmuş.alaka kuramadım.eski 3leme yalan mı oldu?
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DeanWinchester. 3 yıl
ben batmobil e de bindim binen varmı ?
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belli belirsiz 3 yıl
güzel olmuş baya
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kadirirdem 3 yıl
Bu guzelmis
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halitozbasli 3 yıl
2.katta ironbat suit var. Ki 2. filimde giyerken görücez muhtemelen
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seker1adam 3 yıl
adamın adresini neden ifşa ediyorsunuz
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burakcoskunofficial 3 yıl
Süper olmuş
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mesutcan1999 3 yıl
Cidden güzel tasarlanmış.
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Guest-005109EE3 3 yıl
ev kira mı kendinin mi ?
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Mazzini 3 yıl
Biz gezmek isteriz ama uygulama bozuk internet bağlantısı yok diyor ??
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