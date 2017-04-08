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Google'a cinsiyet ayrımcılığı davası: Kadın çalışanların ücretleri erkeklerden daha az

ABD Çalışma Bakanlığı, Google’ı, kadın çalışanlara, erkeklere kıyasla daha az ücret ödeyip cinsiyet ayrımcılığı yaparak federal istihdam yasalarını çiğnemekle suçluyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'a cinsiyet ayrımcılığı davası: Kadın çalışanların ücretleri erkeklerden daha az
 

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayında denetim amaçlı rastgele bazı şirketleri seçip onlardan bazı verileri kendileriyle paylaşmasını istemişti. Şirketlerin fırsat eşitliği yaratmak için ne derece özenli davrandığını araştıran Çalışma Bakanlığı, Google’ın veri paylaşmayı reddetmesinin ardından soruşturma başlattı ve ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bakanlığın açıklamasına göre Google aynı pozisyonda çalışan kadın çalışanlara, erkeklere kıyasla daha az maaş ve tazminat ödüyor. Üstelik bu durum neredeyse şirketteki bütün pozisyonlar için geçerli.

''Google Rastgele Seçilmedi'' 

Bu durumun tespit edilmesiyle birlikte Çalışma Bakanlığı bölge müdürü Janette Wipper, San Francisco'daki bir mahkemede Google’a dava açarak ‘’kadınlara yönelik sistematik ücret farklılığının hemen hemen tüm işgücünde olduğunu’’ belirtti. Google avukatı Lisa Barnett Sween ise Google’ın rastgele seçilmediğini ve Bakanlığın fırsat eşitliği incelemesi ile alakasız bir şekilde şirketle uğraştığını dile getirdi.

Google sözcüsü ise yaptığı açıklamada ‘’Biz, Whipper'ın iddiasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Cinsiyete göre kapsamlı ve sağlam bir ücret analizi yapıyoruz ve hiçbir cinsiyet farkı bulamadık. Çalışma Bakanlığı, mahkemede ilk kez duyduğumuz bu asılsız ifadenin dışında herhangi bir veri veya araştırma metodolojisini de paylaşmış değil.’’ diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Tabi bu iddiaların ilginç bir yönü de Google’ın sadece birkaç gün önce 4 Nisan’da #EqualPayDay kampanyası başlatarak dünya genelinde kadın ve erkeklerin eşit ücretle çalışmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini duyurmuştu. Şimdi ise şirketin böyle bir dava ile karşı karşıya kalması şirket hakkında insanların kafasını karıştırmış durumda. 


http://fortune.com/2017/04/07/google-equal-pay-women/ Yorum Yaz
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MetalWave 2 yıl
bu şekilde olursa firmalar mantıklı hamle yapar ve işi iyice erkeklere bırakır. Kaşınmasınlar bence
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lord87 2 yıl
lanet olası federaller.
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ardaq 2 yıl
kadınlar boş boş gidip dedikodu yapar, özel günlerde izin ister, sıçar izin ister sonra neden maaş az.
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kadirirdem 2 yıl
Her zaman eşit olunmalı bunu doğru bulmuyorum.
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Firaristt 2 yıl
Çevremde gördüğüm(bilgisayar/yazılım mühendisliğinde) kadarıyla kodlama vs. işinde erkekler daha iyi. Kadınlar fazla komplike şeylere gelmiyor. Sonuçta ikimizin yazdığı kod da aynı işi yapıyor ama birisi verimsiz ve saldırıya açıkken birisi güvenli ve verimli oluyor ki genelde kadınlarınki daha verimsiz oluyor. Projelerde vs. erkekler daha sıkı çalışıyor, oturup 5-6 saat bir projeyle uğraşan kadın yazılımcı görmedim, tanımadım daha. Firma da çalışanın katkısına göre ücret ödüyorsa gayet normal bana kalırsa. Arkadan kodları toplarlayacak, gereksiz şeyleri temizleyecek birisi daha lazım olacağına üç kuruş fazla verip adam gibi yaptırmak daha mantıklı bence. İş algoritmayı oluşturmakla bitmiyor.
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Fenomenon 2 yıl
Kimse kendini kandırmasın. Kadınlar kendilerinden daha az maaş alan bir erkekle evlenmek(veyahut evlenmeden yaşamak her neyse) istemezler. Dünya genelindeki kural bu. Bu burda da Avrupada da Amerikada da aynı. O yüzden erkekler daha çok efor sarf edip daha çok para kazanıyor, kazanmak zorunda kalıyor. Bu kadar basit bir durum. Ve bu durum asla değişmez.
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bluemersini 2 yıl
Kadınlar fiziksel çalışma dalında erkekler ile rekabet edemez. Eğer devlet derse ki erkek çalışan sayısı kadar kadın iş başvurusu kabul etmek ve aynı maaşı vermek zorundasın, o zaman sorun kalmaz.
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KaleyDeskop 2 yıl
çene ücreti kesmişlerdir :)
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axaxa 2 yıl
Neden erkekleri daha mı çok çalıştırıyorlarmış.
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orientem 2 yıl
Serbest piyasada bunu zorlamanın bir mantığı yok bence maaşları eşitlesen bu sefer iş bulma şansları azalıcak.
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