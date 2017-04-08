Google'a cinsiyet ayrımcılığı davası: Kadın çalışanların ücretleri erkeklerden daha az

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayında denetim amaçlı rastgele bazı şirketleri seçip onlardan bazı verileri kendileriyle paylaşmasını istemişti. Şirketlerin fırsat eşitliği yaratmak için ne derece özenli davrandığını araştıran Çalışma Bakanlığı, Google’ın veri paylaşmayı reddetmesinin ardından soruşturma başlattı ve ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bakanlığın açıklamasına göre Google aynı pozisyonda çalışan kadın çalışanlara, erkeklere kıyasla daha az maaş ve tazminat ödüyor. Üstelik bu durum neredeyse şirketteki bütün pozisyonlar için geçerli.

''Google Rastgele Seçilmedi''

Bu durumun tespit edilmesiyle birlikte Çalışma Bakanlığı bölge müdürü Janette Wipper, San Francisco'daki bir mahkemede Google’a dava açarak ‘’kadınlara yönelik sistematik ücret farklılığının hemen hemen tüm işgücünde olduğunu’’ belirtti. Google avukatı Lisa Barnett Sween ise Google’ın rastgele seçilmediğini ve Bakanlığın fırsat eşitliği incelemesi ile alakasız bir şekilde şirketle uğraştığını dile getirdi.

Google sözcüsü ise yaptığı açıklamada ‘’Biz, Whipper'ın iddiasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Cinsiyete göre kapsamlı ve sağlam bir ücret analizi yapıyoruz ve hiçbir cinsiyet farkı bulamadık. Çalışma Bakanlığı, mahkemede ilk kez duyduğumuz bu asılsız ifadenin dışında herhangi bir veri veya araştırma metodolojisini de paylaşmış değil.’’ diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Tabi bu iddiaların ilginç bir yönü de Google’ın sadece birkaç gün önce 4 Nisan’da #EqualPayDay kampanyası başlatarak dünya genelinde kadın ve erkeklerin eşit ücretle çalışmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini duyurmuştu. Şimdi ise şirketin böyle bir dava ile karşı karşıya kalması şirket hakkında insanların kafasını karıştırmış durumda.

http://fortune.com/2017/04/07/google-equal-pay-women/