İklim değişikliği türbülansları 3 kata kadar arttıracak

Yüzyılımızın en önemli çevre problemi olan küresel ısınma ve bunun sonucunda meydana gelen iklim değişikliği buzulların erimesi, su seviyesinin yükselmesi, kuraklık ve çölleşme gibi birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor ancak yapılan son araştırmalara göre iklim değişikliğinin vereceği zarar bunlarla sınırlı değil. Reading Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre iklim değişikliği türbülansları iki hatta üç kat arttırarak hava yolu ulaşımı daha zorlu bir hale getirebilir.

Uçak yolculuklarında zaman zaman karşılaşılan türbülans; uçakta yürümeyi ve yemek servisini zorlaştırır, yolcuları endişelendirir ve hatta sabitlenmeyen nesnelerin yerlerinden fırlamasına neden olabilir ve harcanan yakıt miktarını arttırır. Araştırmaya göre ise gelecekte uçakların türbülansla karşılaşma sıklığı artacak zira atmosferdeki yüksek ve gelecek yüzyılda iki katına çıkacağı tahmin edilen karbondioksit miktarı rüzgarların yön ve hızında meydana gelen ani değişiklikleri arttıracak.

Yolculuklar Tehlikeli Olabilir

Daha sık rastlanılacak olan bu değişikliler ise atmosferdeki orta türbülans oranının yüzde 94, şiddetli türbülans oranının ise yüzde 149 arttıracak. Çalışmanın yazarı Dr. Paul Williams türbülansın çoğu yolcu için sadece uçuş konforunu düşüren bir durum olduğunu dile getirdi ancak uçuştan sonra uçuş personelinin veya yolcuların hastaneye gitmesinin en büyük nedeni olan şiddetli türbülansta yüzde 149’luk bir artış gerçekleşmesi halinde işlerin çok daha ciddi ve tehlikeli hale geleceğinin altını çizdi.

Böylesine yüksek seviyelerdeki türbülansların uçuşları riske atabileceğini dile getiren Williams, bu durumun çözümünün ise rüzgarlardaki değişimleri takip ederek buna göre farklı güzergahlar oluşturmak olduğunu söyledi. Aslında bu çözüm önerisi IBM tarafından uzun bir süredir test ediliyor. IBM, hava durumu tahmin ve bilgi teknolojisi şirketi olan Weather Company’i 2 milyar dolar karşılığında satın alarak uçakların karşılaştıkları rüzgarları birbirine haber verip, rota değiştirebilmelerini sağlayan bir sistem üzerinde çalışmalara başlamıştı.

https://www.engadget.com/2017/04/07/climate-change-airplane-turbulence-study/?ncid=txtlnkusaolp00000595