İklim değişikliği türbülansları 3 kata kadar arttıracak

Uçak yolculuklarında zaman zaman karşılaşılan türbülans; uçakta yürümeyi ve yemek servisini zorlaştırır, yolcuları endişelendirir ve hatta sabitlenmeyen nesnelerin yerlerinden fırlamasına neden olabilir ve harcanan yakıt miktarını arttırır. Araştırmaya göre ise gelecekte uçakların türbülansla karşılaşma sıklığı artacak zira atmosferdeki yüksek ve gelecek yüzyılda iki katına çıkacağı tahmin edilen karbondioksit miktarı rüzgarların yön ve hızında meydana gelen ani değişiklikleri arttıracak.
Yolculuklar Tehlikeli Olabilir
Daha sık rastlanılacak olan bu değişikliler ise atmosferdeki orta türbülans oranının yüzde 94, şiddetli türbülans oranının ise yüzde 149 arttıracak. Çalışmanın yazarı Dr. Paul Williams türbülansın çoğu yolcu için sadece uçuş konforunu düşüren bir durum olduğunu dile getirdi ancak uçuştan sonra uçuş personelinin veya yolcuların hastaneye gitmesinin en büyük nedeni olan şiddetli türbülansta yüzde 149’luk bir artış gerçekleşmesi halinde işlerin çok daha ciddi ve tehlikeli hale geleceğinin altını çizdi.
Böylesine yüksek seviyelerdeki türbülansların uçuşları riske atabileceğini dile getiren Williams, bu durumun çözümünün ise rüzgarlardaki değişimleri takip ederek buna göre farklı güzergahlar oluşturmak olduğunu söyledi. Aslında bu çözüm önerisi IBM tarafından uzun bir süredir test ediliyor. IBM, hava durumu tahmin ve bilgi teknolojisi şirketi olan Weather Company’i 2 milyar dolar karşılığında satın alarak uçakların karşılaştıkları rüzgarları birbirine haber verip, rota değiştirebilmelerini sağlayan bir sistem üzerinde çalışmalara başlamıştı.
https://www.engadget.com/2017/04/07/climate-change-airplane-turbulence-study/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
onune neyle gecmeyi dusunuyorsunuz. cin siseden cikti bir kere. atmosferde endustri devriminin yuzlerce yildir saldigi birikmis co2 var. bu saatden sonra co2 uretimini sifirlasak bile etkisinin geri donusu olmayacak, sadece durumun dahada kotuye gitmesine mani olunabilir.
etkisine gelirsek, dunya atmosferinde en son bu kadar yuksek co2 400milyon yil once vardi. o zamanda iklim sicakli ama bir farkla, o zaman gunesin parlakligi daha dusuktu. gunes yaslandikca yaydigi guc miktari arti. yani ayni co2 oranlarina tekrar cikildiginda sonuclari cok cok daha agir, daha once hic yasanmamis seviyede olabilir. 250milyon yil once canli yasamin %90dan fazlasini yok eden permian-triassic kitlesel yok olusundan bile agir olabilir. (eknot: p-t yokolusuda kuresel isinma kaynakli bir yok olustu.)
Uçucu sağlığı prosedürleri diye birşey vardı hatırladığım kadarıyla. Onunla alakalı olsa gerek ama her uçuştan sonra gittiklerini sanmam.
uçan personelin periyodik muayeneleri vardır
muayene sıklıkları sivil havacılık genel müdürlüğü belirler. Bu süre kabin ekiplerinde ve pilotlarda değişebilir. Aynı şekilde muayeneler sivil havacılık genel müdürlüğünün belirlediği ve sertifikalandırdığı hastanelerde yapılır.
periyodik muayenelerde limit dışı bir durum söz konusu olursa personelin tedavisi tamamlanana kadar o kişi uçamaz.