Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'a para öde reklamlardan kurtul

4 yıl
1,8b
1
39
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'a para öde reklamlardan kurtul

Gelirlerinin önemli bir kısmını dijital reklam yayıncılığı ile elde eden Google'ın internetin olduğu heryerde reklam gösterimleri yapması da kaçınılmaz oluyor. Bazıları için çekilmez bir çile haline gelen reklam gösterimlerine Google farklı bir çözüm bulmuş.

Google Contributer adıyla başlayan yeni hizmet, kullanıcıların Google'a belirli bir miktar ödeme yapması karşılığında reklamsız bir internet tecrübesinin garantisini veriyor. Hizmet şu anda deneysel aşamada. 

Google'ın amacı hem kendisi hem de ortak site sahipleri için yeni bir gelir modeli oluşturmak. Hizmet site sahiplerinin katılımı ile büyüyecek bir yapıya sahip. Aylık olarak 1$, 2$ veya 3$ şeklinde ödeme yaptıktan sonra programa katılan sitelere girdiğinizde herhangi bir reklam gösterimi ile karşılaşmayacaksınız. Google da dahil olmak üzere ziyaret ettiğiniz siteler bu ödemelerden kendilerine düşen karpayını alacak. 

Programa hali hazırda 10 yayıncı katılmış durumda. Bunlardan bazıları Urban Dictionary, The Onion, WikiHow, Imgur, Mashable ve Science Daily şeklinde sıralanıyor. Eğer program başarılı olursa çok daha fazla yayıncı katılım gösterecek. Böylece siteler kullanıcılarını rahatsız edecek reklam gösterimlerinden de kurtulmuş olacaklar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir durumun sözkonusu olduğu programın ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.  

http://gizmorati.com/2014/11/25/experience-new-ad-free-web-surfing-google-contributor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALLAME.1 4 yıl
Reklam olması iyi bir şey ama bazen ayarı kaçırıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 4 yıl
Benim isimi engelleyecek reklam olmasin rahatsiz etmez porno siteleri gibi goze sokmasinlar reklamin zarari olmaz faydasi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 4 yıl
**** akanzi, mobilde adaway
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WiiSmash 4 yıl
bence tutmaz. reklam verenler ve siteler başka servisleri tercih etmeye başlar. google zararlı çıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDcdy 4 yıl
Ad_Block sırf bu sayfada 15 reklam engellemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snip5r 4 yıl
reklam verenler parayi google'a degil de direkt kullaniciya versinler, kullanicida reklam verenin sayfasina girip ilgisini cekiyormu diye baksin. sonra kullanicilar takip ettikleri web sitelerine parayla abone olup istedigi icerigi reklamsiz görüntülesin. fair play bu olurdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
Gerek yok **** sağolsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Istanbullu Einstein 4 yıl
Donanımhaberin bu yorumların tamamen edblock tan oluşacağını düşünmeliydi.
Kendi kendilerini yediler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 4 yıl
Dh yine iyi benim edblock Facebook'ta 300 tane reklam engelliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tttyler durdennn 4 yıl
Parasız ve basıt cozum ****.net

edit medit: ne la bu **** asdfgh a d b l o ck hadı bunuda kapayında goruyum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
Yine kavga çıkmış, herneyse chrome da adbl.ock kullanın, bunlara gerek kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 4 yıl
AdBlock olmasa şimdi yazdığım bu site böyle mi gözükecekti yoksa reklamdan geçilmeyecek miydi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1841 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, google contributor ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Milli Piyade Tüfeği, NEB, Cirit, Uydu Fırlatma, SAMUR" Bölüm:2 4 yıl Samsung NX1 hakkında her şey: APS-C BSI sensör, 4K video ve gelişmiş özellikler 4 yıl Samsung UD970 4K monitörü test ettik video inceleme 4 yıl "Sokaktayız" ilk bölümü ile karşınızda 4 yıl OCZ ARC 100 SSD 240GB Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim