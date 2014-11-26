Google'a para öde reklamlardan kurtul





Gelirlerinin önemli bir kısmını dijital reklam yayıncılığı ile elde eden Google'ın internetin olduğu heryerde reklam gösterimleri yapması da kaçınılmaz oluyor. Bazıları için çekilmez bir çile haline gelen reklam gösterimlerine Google farklı bir çözüm bulmuş.





Google Contributer adıyla başlayan yeni hizmet, kullanıcıların Google'a belirli bir miktar ödeme yapması karşılığında reklamsız bir internet tecrübesinin garantisini veriyor. Hizmet şu anda deneysel aşamada.





Google'ın amacı hem kendisi hem de ortak site sahipleri için yeni bir gelir modeli oluşturmak. Hizmet site sahiplerinin katılımı ile büyüyecek bir yapıya sahip. Aylık olarak 1$, 2$ veya 3$ şeklinde ödeme yaptıktan sonra programa katılan sitelere girdiğinizde herhangi bir reklam gösterimi ile karşılaşmayacaksınız. Google da dahil olmak üzere ziyaret ettiğiniz siteler bu ödemelerden kendilerine düşen karpayını alacak.





Programa hali hazırda 10 yayıncı katılmış durumda. Bunlardan bazıları Urban Dictionary, The Onion, WikiHow, Imgur, Mashable ve Science Daily şeklinde sıralanıyor. Eğer program başarılı olursa çok daha fazla yayıncı katılım gösterecek. Böylece siteler kullanıcılarını rahatsız edecek reklam gösterimlerinden de kurtulmuş olacaklar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir durumun sözkonusu olduğu programın ne kadar başarılı olacağı ise merak konusu.

http://gizmorati.com/2014/11/25/experience-new-ad-free-web-surfing-google-contributor/