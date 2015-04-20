Google’dan Devrim Gibi Bir Yenilik: QUIC

Tüm platformlarda internet deneyimini daha da iyileştirmek adına önemli çalışmalar yürüten Google, bu kez devrim niteliğinde bir geliştirmeye imza attı. QUIC adı verilen bu yeni teknolojinin detaylarını yazımızda bulacaksınız.

QUIC ifadesi muhtemelen ilk duyduğunuz anda size pek bir şey ifade etmemiştir ancak eğer bir Chrome kullanıcısı iseniz farkında olmadan bu protokolü muhtemelen bir süredir zaten deneyimliyorsunuz demektir. QUIC bir çeşit protokol ve Google tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlarda göre Chrome üzerinden Google sunucularına gönderilen isteklerin yaklaşık yarısı QUIC protokolü üzerinden sağlandı. Peki nedir bu QUIC?





QUIC Nedir?





QUIC, Google’ın UDP üzerinden gerçekleştirdiği deneysel ve düşük gecikmeli bir internet protokolü. Genellikle hızın önemli olduğu ve gecikmeye tahammülün olmadığı çevrimiçi video sunucuları, online oyunlar, VOIP hizmetleri gibi alanlarda UDP kullanılıyor. Google’ın geliştirdiği yeni iletişim kuralları dizisinin adı da zaten hızı anlatmak için İngilizce’deki Quick ifadesinden geliyor. (Quick UDP Internet Connection)





UDP ve dolayısıyla QUIC, TCP protokolüne göre daha hafif bir şekilde dizayn edilmiştir. Verileri, birbiri arasında bağlantı kurmadan yollayan UDP protokolleri, minimum protokol mekanizması ile paketin teslim garantisini istemeden, basit manada iletim için görev yapar. Bu, gönderici sunucunun, istemci sunucunun konuşamayacağı yani doğrulama yapamayacağı anlamına gelir. İşte UDP bu yüzden daha hafif bir platform ve bu yüzden özellikle çevrimiçi oyunlarda tercih ediliyor. Oyun oynarken fare hareketinin son hamlesinin düzeltilmesi veya kontrol edilmesine gerek yoktur çünkü hamle zaten yapılmıştır ve devamında yeni yüzlerce hamle gerçekleşmiştir saniyeler içinde. Söz konusu mesela bir web sitesi olunca ise işler değişir. Sunucudan gönderilen paketin doğruluğu önemlidir ki saniyelik gecikmeler bile önem arz etmez.





Google’ın yeni protokolü QUIC ise işte tam olarak burada devreye giriyor. UDP ve TCP iletişim kurallarının en faydalı ve en iyi özellikleri alınıyor ve ortaya harmanlanmış, modern, güvenli bir araç çıkıyor.

Güvenli TCP bağlantıda bir web tarayıcı verileri almaya başlamadan önce genellikle iki veya üç döngü yürütülür. QUIC ise hemen tarayıcının sunucu ile iletişim kurmaya başlamasını sağlıyor. Ayrıca tıkanıklık kontrolü, otomatik yeniden iletim denemesi gibi yeni özellikler, QUIC’in elini UDP karşısında ciddi anlamda güçlendiriyor.





Neden TCP değil de UDP?





Görünüşte TCP çok daha kompleks ve işlevsel bir protokol ancak biraz hantal. Peki o zaman Google neden doğrudan TCP protokolünü iyileştirmek için çalışmadı? Burada iş biraz karışıyor aslında. TCP genellikle işletim sistemi çekirdeği içine gömülü bir şekilde kanalize olarak görev yapıyor. Eğer Google TCP temelli bir şeyler yapmak isteseydi, protokol üzerinde hiçbir kontrol yetkisi olamayacaktı. Google’ın açıklamalarındaki “”QUIC, yeni fikirler üretmek ve deneyim kazanmak için bir test ortamı sunuyor” ifadesi de UDP’nin neden tercih edildiğini ifade etmek için gayet yeterli olsa gerek.





Google, QUIC standardının TCP ve TLS içinde kendine yer bulması umudunda. Tabi bu bir gecede olacak iş değil ancak UDP seçimi burada da anahtar rol oynuyor. Eğer Google sıfırdan bir iletişim protokolü kurmaya çalışsaydı, bir çok makinenin buna entegre olması yıllar sürecekti ancak UDP her yerde.





QUIC Ne Kadar Performans Kazancı Sağlıyor?





Google, bir süredir web deneyimini optimize ederek iyileştirecek işler üzerinde çalışıyor. Mesela webp formatı bugün Google’ın tüm sitelerindeki görsellerde etkin olarak kullanılıyor (Örneğin Google Play Store’a Chrome ile girdiğinizde görsellerin webp uzantılı olduğunu görebilirsiniz). QUIC de bu noktada önemli bir kilometre taşı.





Yapılan testlerde Google arama motoru üzerinde %3 bir performans artışı elde edilmiş. %3 gözünüze çok küçük gelmesin zira dünyanın belki de en optimize web sayfası olan Google Search için bu rakam büyük önem taşıyor. Dğer sitelerdeki etki çok daha büyük olacaktır. Mesela YouTube’a QUIC ile bağlanıldığında, video izlerken ön bellek yenilemesi %30 daha düşük seviyede gerçekleşmiş. Ayrıca bazı düşük bağlantılarda web sayfaları ciddi manada daha hızlı yüklenmeye başlamış.





Google, gelecekte HTTP2-over-QUIC gibi bir standardın internetin yeni iletişim kuralları dizisi olmasını istiyor ve QUIC çalışmalarını bu ölçüde yürütecek. QUIC platformunun başarısını görmek ve bu protokolün kullanıldığı sitelere eriştiğinizde bunun farkında olmak isterseniz Google Chrome’da buradaki eklentiyi kullanabilirsiniz.