Google'dan Elon Musk'a 1 milyar dolarlık destek





Tesla elektrikli araç markasının yanında uzay keşifleri için kurduğu SpaceX adında bir firması daha olan Elon Musk, en büyük teknoloji devlerinin birinden hatırı sayılır miktarda finansal destek aldı.





Bir süredir Google'ın SpaceX'e yatırım yapacağı dile getiriliyordu. Zira tüm dünyaya internet ulaştırmak için firmanın pek çok uçuk projesi mevcut. Dün itibariyle iddialar gerçeğe kavuştu ve Google'ın Fidelity firması ile birlikte Musk'a 1 milyar dolar destek sağladığı açıklandı. İki firma bu destek ile ayrıca SpaceX'in yüzde 10'lık hissesine de ortak oldu.





Elon Musk'un kısa bir süre önce düşük maliyetli uydular yoluyla tüm dünyaya internet ulaştırma hedefinin olduğunu açıklaması sonrasında bu desteğin gelmesi dikkat çekici. Bunun anlamı SpaceX ve Google artık atmosfer üzerinde en ücre köşelere internet yayınını birbiri ile yardımlaşarak yapacak.





SpaceX önümüzdeki 5 yıl içerisinde tanesi bir milyon dolar maliyete sahip olacak yüzlerce uydu ile tüm dünyaya internet sağlamayı planlıyor. Projenin toplam maliyeti ise 10 milyar dolar civarında olacak. Google'ın net olarak planları bilinmiyor ancak balon ile internet yayma projesi Project Loon konusunda SpaceX'in desteği ile bazı gelişmeler olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/01/google-officially-helps-fund-spacex-tune-1-billion-10-ownership.html