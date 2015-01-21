Google'dan Elon Musk'a 1 milyar dolarlık destek

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Tesla elektrikli araç markasının yanında uzay keşifleri için kurduğu SpaceX adında bir firması daha olan Elon Musk, en büyük teknoloji devlerinin birinden hatırı sayılır miktarda finansal destek aldı.
Bir süredir Google'ın SpaceX'e yatırım yapacağı dile getiriliyordu. Zira tüm dünyaya internet ulaştırmak için firmanın pek çok uçuk projesi mevcut. Dün itibariyle iddialar gerçeğe kavuştu ve Google'ın Fidelity firması ile birlikte Musk'a 1 milyar dolar destek sağladığı açıklandı. İki firma bu destek ile ayrıca SpaceX'in yüzde 10'lık hissesine de ortak oldu.
Elon Musk'un kısa bir süre önce düşük maliyetli uydular yoluyla tüm dünyaya internet ulaştırma hedefinin olduğunu açıklaması sonrasında bu desteğin gelmesi dikkat çekici. Bunun anlamı SpaceX ve Google artık atmosfer üzerinde en ücre köşelere internet yayınını birbiri ile yardımlaşarak yapacak.
SpaceX önümüzdeki 5 yıl içerisinde tanesi bir milyon dolar maliyete sahip olacak yüzlerce uydu ile tüm dünyaya internet sağlamayı planlıyor. Projenin toplam maliyeti ise 10 milyar dolar civarında olacak. Google'ın net olarak planları bilinmiyor ancak balon ile internet yayma projesi Project Loon konusunda SpaceX'in desteği ile bazı gelişmeler olabileceği tahmin ediliyor.
http://www.androidheadlines.com/2015/01/google-officially-helps-fund-spacex-tune-1-billion-10-ownership.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çocuklara yardım mı ne kampanyası vardı. Apple komik bir yardımda bulunmuştu.
Elon Musk, çok değerli bir insan ve hep Dünya'yı daha iyi bir yer yapmak için elinden geleni yapıyor.
Bence çok iyi bir şey olmuş. Umarım faydalı şeyler yapar..
Bence kimse kimseye çıkarı olmadan yardım yapmaz.
google internetten para kazanan bir firma oldugundan dolayi internete erisebilen her kisi onun icin bir musteri potansiyeli. dunyanin neredeyse %55 i internet kullanmadigini dusunursek heriflerin ellerinde su anki musterisi kadar musteri adayi var. google'a darulaceze'ye kurban bagisi yapiyor muamelesi yapmak sacma.
Al şu 1 milyar $'ı, kafana göre takıl.