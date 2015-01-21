Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan Elon Musk'a 1 milyar dolarlık destek

4 yıl
383
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'dan Elon Musk'a 1 milyar dolarlık destek

Tesla elektrikli araç markasının yanında uzay keşifleri için kurduğu SpaceX adında bir firması daha olan Elon Musk, en büyük teknoloji devlerinin birinden hatırı sayılır miktarda finansal destek aldı.

Bir süredir Google'ın SpaceX'e yatırım yapacağı dile getiriliyordu. Zira tüm dünyaya internet ulaştırmak için firmanın pek çok uçuk projesi mevcut. Dün itibariyle iddialar gerçeğe kavuştu ve Google'ın Fidelity firması ile birlikte Musk'a 1 milyar dolar destek sağladığı açıklandı. İki firma bu destek ile ayrıca SpaceX'in yüzde 10'lık hissesine de ortak oldu.

Elon Musk'un kısa bir süre önce düşük maliyetli uydular yoluyla tüm dünyaya internet ulaştırma hedefinin olduğunu açıklaması sonrasında bu desteğin gelmesi dikkat çekici. Bunun anlamı SpaceX ve Google artık atmosfer üzerinde en ücre köşelere internet yayınını birbiri ile yardımlaşarak yapacak. 

SpaceX önümüzdeki 5 yıl içerisinde tanesi bir milyon dolar maliyete sahip olacak yüzlerce uydu ile tüm dünyaya internet sağlamayı planlıyor. Projenin toplam maliyeti ise 10 milyar dolar civarında olacak. Google'ın net olarak planları bilinmiyor ancak balon ile internet yayma projesi Project Loon konusunda SpaceX'in desteği ile bazı gelişmeler olabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/01/google-officially-helps-fund-spacex-tune-1-billion-10-ownership.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Blue beam projesi aklima gelmiyor deil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
İşte o beğenmediğiniz, Apple ile, Microsoft ile bir tuttuğunuz Google bu.
Çocuklara yardım mı ne kampanyası vardı. Apple komik bir yardımda bulunmuştu.
Elon Musk, çok değerli bir insan ve hep Dünya'yı daha iyi bir yer yapmak için elinden geleni yapıyor.
Bence çok iyi bir şey olmuş. Umarım faydalı şeyler yapar..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surfer Rosa 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İşte o beğenmediğiniz, Apple ile, Microsoft ile bir tuttuğunuz Google bu.
Çocuklara yardım mı ne kampanyası vardı. Apple komik bir yardımda bulunmuştu.

Elon Musk, çok değerli bir insan ve hep Dünya'yı daha iyi bir yer yapmak için elinden geleni yapıyor.

Bence çok iyi bir şey olmuş. Umarım faydalı şeyler yapar..

Bence kimse kimseye çıkarı olmadan yardım yapmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İşte o beğenmediğiniz, Apple ile, Microsoft ile bir tuttuğunuz Google bu.
Çocuklara yardım mı ne kampanyası vardı. Apple komik bir yardımda bulunmuştu.

Elon Musk, çok değerli bir insan ve hep Dünya'yı daha iyi bir yer yapmak için elinden geleni yapıyor.

Bence çok iyi bir şey olmuş. Umarım faydalı şeyler yapar..

google internetten para kazanan bir firma oldugundan dolayi internete erisebilen her kisi onun icin bir musteri potansiyeli. dunyanin neredeyse %55 i internet kullanmadigini dusunursek heriflerin ellerinde su anki musterisi kadar musteri adayi var. google'a darulaceze'ye kurban bagisi yapiyor muamelesi yapmak sacma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHBSC55 4 yıl
real tony stark a selam olsun.bizi kurtarırsa o kurtarır, gerçi bizim devlet onada bi vergi uydurur ama dur bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FromZeroToHero 4 yıl
Her yerde internet olsun ki süper güç Google'ın hükmedemeyeceği bir karış toprak kalmasın dünyada... gelecekte elektrik gibi vazgeçilmez ihtiyaçlar arasına girecek özellikler askeri sistemlerde, bunu bilen google şimdiden avantajını kullanıp en büyük olma yarışına önde başlıyor. Google'ın satın aldığı firmalara dikkatli bakarsanız gelecek rotasının ne yöne doğru olduğunu anlamak güç değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
proje tutsun kesenin ağzını acarlar. Şu elektrikli otomobiller yaygınlaşsa hiç fena olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
internet uzayda bedava olsa bizim ülkemizde parayla olur.. onunda vergisi alınır rahat olun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
Adamlar sadece dotcom şirketi olmaktan kurtulmaya çalışıyor. 98 borsa krizinde ençok yarayı yahoo. Altavista ve amazon gibi firmalar aldı. Adamların sonuç olarak alan adı dışında göstere bilecek bir varlıkları yok kalıcı olmak istiyorlarsa elle tutulur varlık olarakda şirket değerlerini artırmaları gerekli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Yani uzun lafın kısası, Google, Elon Musk'a demiş ki:
Al şu 1 milyar $'ı, kafana göre takıl.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhyildiz 4 yıl
internet zaten ücretsiz birşey para verdiğiniz kısım sağlayıcılar bunu unutmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Google uzayda.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, elon musk ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Meizu MX4 Pro inceleme videosu "2K ekran, 3D parmak okuyucu, 20.7MP kamera, 3350mAh pil ve fazlası" 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 4 yıl Ultimate Ears BOOM Test Masamızda 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 20 Ocak 2015 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim